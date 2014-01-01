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Заборы товара у поставщиков в Москве



Ссылка на сообщение Николай Тим,
Владелец, Руководитель Интернет-магазины
Москва, Россия
12:35

Здравствуйте!

Задача следующая:
Забирать оплаченные заказы у поставщиков и доставлять на склад

Исходные данные:

География: и Поставщики и склад выгрузки - Москва в пределах МКАД. Адреса одни и те же, но в процессе расширения ассортимента будут добавляться новые.

Объем и вес: Объем и вес заказов всегда разный. Это может быть пару ножей, а может штук 30 чугунных сковород по 3,5 кг каждая.

Сроки: сегодня, к примеру до 21-22.00 делаем заявку. Завтра товар нужно забрать у поставщика и до 18-19.00 привезти на склад

Количество и частота заборов: Всегда по разному. Моет быть 3-5 заборов в неделю по одному в день, а может 15 в неделю и в день 3-4 разных поставщика

Оплата: только безнал. Скорей всего самый оптимальный вариант, перевести депозит исполнителю и по мере его расходования делать пополнение.

Цена: не более 500 руб один адрес, в идеале 350-400. Но этот вопрос можно обсудить. Возможно сделать привязку к количеству заборов в день или еще к чему. Это нужно уже говорить с исполнителем, какие есть варианты
Наличие юр-лица (ИП): обязательно. Подписываем договор, все как положено

Вопрос

Может быть у кого то уже была подобная задача, поделитесь решением. Или может у кого есть соображения, как реализовать поставленную задачу (с помощью каких сервисов или компаний)

Наверняка тема актуальна для многих, т.к. при относительно небольшом объеме заказов и не регулярных заборах у поставщиков, нужно наладить четкую работу с доставкой товара от поставщиков и при этом с вменяемыми расходами






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