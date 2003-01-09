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Вымогательство в сети.
09/01/2003
По спаму - попробуйте spamnet.com - есть плагин под аутлук - работает отлично.
По спаму - попробуйте spamnet.com - есть плагин под аутлук - работает отлично.
13/01/2003
А зачем этот плагин? лично у меня затраты временные на убивание спема копеечные, а вот на сам спем.... у меня входящий почтовый трафик около 500 мегабайт в месяц... около трети из них - спем, вот это проблема... ну с Американским Английским я уже разобрался, такой фильтр написал в почтовом серваке, теперь они не пройдут (но-пасаран!), а вот с остальными, кое с кем можно по IP (откуда-то образовались китайты.. шлют свои белебероглифы), я их сетку блокирнул...
ну а если по теме (что-то я отвлёкся).
Думаю, что это лажа и даже если заплатить, то все равно будет сыпаться по полной программе, а если у человека 10 адресов? то надо заплатить в 10 раз больше? ну уж нет... Базы-то продаются, многие ими пользуются и новых не покупают, а оттуда эти адрес выкинуть уже никак...
А зачем этот плагин? лично у меня затраты временные на убивание спема копеечные, а вот на сам спем.... у меня входящий почтовый трафик около 500 мегабайт в месяц... около трети из них - спем, вот это проблема... ну с Американским Английским я уже разобрался, такой фильтр написал в почтовом серваке, теперь они не пройдут (но-пасаран!), а вот с остальными, кое с кем можно по IP (откуда-то образовались китайты.. шлют свои белебероглифы), я их сетку блокирнул...
ну а если по теме (что-то я отвлёкся).
Думаю, что это лажа и даже если заплатить, то все равно будет сыпаться по полной программе, а если у человека 10 адресов? то надо заплатить в 10 раз больше? ну уж нет... Базы-то продаются, многие ими пользуются и новых не покупают, а оттуда эти адрес выкинуть уже никак...
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