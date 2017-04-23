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Выбор(поиск) колл-центра



Ссылка на сообщение Max Sy,
старший менеджер Rid
23/04/2017

Здравствуйте!

Ищу Call-центр на аутсорсинг.

Что необходимо:
1. Входящие звонки, исходящие только по оформленным заказам;
2. Работа с поставщиками(заказ на сайте) - таких поставщиков не более 4;
3. Объем заказов сейчас около 300, в сезон (2-3 месяца) более 1500;
4. Есть возможность интеграции по SIP(опционально, но желательно);
5. Время работы 10:00-21:00 пн-вс;
6. Работа в административной сайте магазина(практически полностью автоматизирована);
7. Не сильно большая "текучка" кадров;

Желательно легкий переход между тарифами к сезону или по договоренности.

Долго ищу, может кто подскажет с кем работаете или кого посоветуете?






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