|Предыдущая
|1
|2
Выбор сервиса для e-mail рассылок
21/04/2015
Amazon SES: 50 рублей - 10 000 писем. И всё. Дешевле нет ни у кого ни у каких чимпов и т.п.
Зачем нужны левые маленькие конторки для рассылок по своей базе известно только их клиентам.
Amazon SES: 50 рублей - 10 000 писем. И всё. Дешевле нет ни у кого ни у каких чимпов и т.п.
Зачем нужны левые маленькие конторки для рассылок по своей базе известно только их клиентам.
06/10/2015
И дорого.
Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/
Дешевле и поддержка наша, а по сути этот тот же Mailchimp - хозяева собственно и не скрывают, что изначально код весь они у "обезьяны" украли и потом только доработали...
Roman_:
Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне.
Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне.
И дорого.
Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/
Дешевле и поддержка наша, а по сути этот тот же Mailchimp - хозяева собственно и не скрывают, что изначально код весь они у "обезьяны" украли и потом только доработали...
20/02/2017
Ага и жадности больше!
Бесплатного тарифа вообще нет!
anstrem:
Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/
Дешевле и поддержка наша
Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/
Дешевле и поддержка наша
Ага и жадности больше!
Бесплатного тарифа вообще нет!
20/02/2017
Ну если кто то слепой, то они то тут причем ?
Для потестить достаточно, а для работы я использую тарифы "ОПЛАТА ЗА ПИСЬМА", мне так дешевле выходит чем где либо еще - рассылками редко "балуемся".
Впрочем идеализировать не буду, для тех кто занимается e-mail маркетингом серьезно, а не эпизодически как мы, есть много более интересных сервисов.
krutik:
Бесплатного тарифа вообще нет!
Бесплатного тарифа вообще нет!
Ну если кто то слепой, то они то тут причем ?
Цитата:
Бесплатный аккаунт
Храните до 100 подписчиков в адресных базах.
Отправляйте до 500 писем в месяц. Без ограничений по времени.
Без всяких скрытых платежей. Полностью бесплатно.
Бесплатный аккаунт
Храните до 100 подписчиков в адресных базах.
Отправляйте до 500 писем в месяц. Без ограничений по времени.
Без всяких скрытых платежей. Полностью бесплатно.
Для потестить достаточно, а для работы я использую тарифы "ОПЛАТА ЗА ПИСЬМА", мне так дешевле выходит чем где либо еще - рассылками редко "балуемся".
Впрочем идеализировать не буду, для тех кто занимается e-mail маркетингом серьезно, а не эпизодически как мы, есть много более интересных сервисов.
Иван Скриганюк,
Директор http://eurobotinki.ru/
Москва
Директор http://eurobotinki.ru/
Москва
10/04/2017
Используем Mailchimp - нам нравится, удобная, гибкая, функциональная. Правда для супервозможностей там нужен платный аккаунт, но это везде так, что уж там.
Используем Mailchimp - нам нравится, удобная, гибкая, функциональная. Правда для супервозможностей там нужен платный аккаунт, но это везде так, что уж там.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
19/04/2017
вот такой еще использовали unisender
вот такой еще использовали unisender
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив