krutik:



Бесплатного тарифа вообще нет!

Ну если кто то слепой, то они то тут причем ?

Цитата:



Бесплатный аккаунт



Храните до 100 подписчиков в адресных базах.

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Для потестить достаточно, а для работы я использую тарифы "ОПЛАТА ЗА ПИСЬМА", мне так дешевле выходит чем где либо еще - рассылками редко "балуемся".Впрочем идеализировать не буду, для тех кто занимается e-mail маркетингом серьезно, а не эпизодически как мы, есть много более интересных сервисов.