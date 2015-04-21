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Выбор сервиса для e-mail рассылок



Ссылка на сообщение Дмитрий Осипов
21/04/2015

Amazon SES: 50 рублей - 10 000 писем. И всё. Дешевле нет ни у кого ни у каких чимпов и т.п.
Зачем нужны левые маленькие конторки для рассылок по своей базе известно только их клиентам.



Ссылка на сообщение Roman_
10/09/2015

Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне.



Ссылка на сообщение aleknew
10/09/2015

а разве законно использовать mailchimp с точки зрения защиты персональных данных? Сервера-то у них в США!



Ссылка на сообщение Roman_
14/09/2015

Фэйсбук с точки зрения закона нельзя использовать. И что? Запретили его у нас? Нет. А ведь аудитория ФБ мизерная в России. Миллионов 6 от силы. Тем более какие данные в мэилчимпе? Можно только указать. И все.



Ссылка на сообщение AlexKuzmin
03/10/2015

А сильно они помогают, эти рассылки? Мне, пока в офисе работал, приходило несколько -- как-то не очень их читал.



Ссылка на сообщение anstrem
06/10/2015

Roman_:

Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне.

И дорого.

Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/
Дешевле и поддержка наша, а по сути этот тот же Mailchimp - хозяева собственно и не скрывают, что изначально код весь они у "обезьяны" украли и потом только доработали...



Ссылка на сообщение krutik
20/02/2017

anstrem:

Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/
Дешевле и поддержка наша


Ага и жадности больше! :mrgreen:
Бесплатного тарифа вообще нет!



Ссылка на сообщение anstrem
20/02/2017

krutik:

Бесплатного тарифа вообще нет!


Ну если кто то слепой, то они то тут причем ? :lol:



Цитата:

Бесплатный аккаунт

Храните до 100 подписчиков в адресных базах.
Отправляйте до 500 писем в месяц. Без ограничений по времени.
Без всяких скрытых платежей. Полностью бесплатно.


Для потестить достаточно, а для работы я использую тарифы "ОПЛАТА ЗА ПИСЬМА", мне так дешевле выходит чем где либо еще - рассылками редко "балуемся".
Впрочем идеализировать не буду, для тех кто занимается e-mail маркетингом серьезно, а не эпизодически как мы, есть много более интересных сервисов.



Ссылка на сообщение oscill
20/02/2017

Не понятно почему удалили мой пост , или моя ссылка на сервис mailerlite.com которым мы реально пользуемся отличается от других указанных здесь.



Ссылка на сообщение Darsian
21/02/2017

Интересный вариант для емейл рассылок - Dripmail

Там можно делать разные серии писем на основе триггеров и активностей пользователя, его интересов (есть система тегов, чтобы помечать интересы и активность). А не просто рассылать всем одно и тоже.



Ссылка на сообщение Иван Скриганюк,
Директор http://eurobotinki.ru/
Москва
10/04/2017

Используем Mailchimp - нам нравится, удобная, гибкая, функциональная. Правда для супервозможностей там нужен платный аккаунт, но это везде так, что уж там.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
19/04/2017

вот такой еще использовали unisender


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