Выбор компании для доставки B2B: Москва и МО
Иван Дубов,
ceo ADS
ceo ADS
27/08/2017
Добрый день, есть такая задача:
Регион Москва и МО
Товар: косметика, бытовая химия, фарма. Ничего серьезного.
5-10 доставок в день
Средний вес заказа: 3 кг.
Кассовое обслуживание не требуется - деньги с клиентов брать не надо. Иногда надо, но это меньше 5%. Это наш интернет-магазин генерирует (используем яндекс.доставку или своего курьера).
Клиенты B2B. Делаем все сопровождающие документы сами (накладные и счет-фактуры).
Необходим партнер, который бы осуществлял логистику до клиента с нашими сопровождающими документами, при этом возвращал их нам при заборе. Можно через день. Можно чуть подольше. Главно цикличность и аккуратность.
В связи с ростом собственного курьера уже невыгодно иметь. Стали изучать рынок. У всех возврат сопровождающих документов (реверс, как его еще называют) либо не делается, либо стоит отдельных денег, что убивает экономику, хотя дополнительные логистические плечи не создаются, а просят деньги, как за дополнительную доставку документов.
Мы еще проводим комплексную автоматизацию и нужен аутсорсер с соответствующей инфраструктурой (API, оповещение и так далее).
Для интернет-магазинов и B2C сегментов решений много, а вот при такой постановке вопроса много служб отваливается при первичном обсуждении схемы работы и условий.
Всем спасибо за конструктивные предложения и опыт.
Добрый день, есть такая задача:
Регион Москва и МО
Товар: косметика, бытовая химия, фарма. Ничего серьезного.
5-10 доставок в день
Средний вес заказа: 3 кг.
Кассовое обслуживание не требуется - деньги с клиентов брать не надо. Иногда надо, но это меньше 5%. Это наш интернет-магазин генерирует (используем яндекс.доставку или своего курьера).
Клиенты B2B. Делаем все сопровождающие документы сами (накладные и счет-фактуры).
Необходим партнер, который бы осуществлял логистику до клиента с нашими сопровождающими документами, при этом возвращал их нам при заборе. Можно через день. Можно чуть подольше. Главно цикличность и аккуратность.
В связи с ростом собственного курьера уже невыгодно иметь. Стали изучать рынок. У всех возврат сопровождающих документов (реверс, как его еще называют) либо не делается, либо стоит отдельных денег, что убивает экономику, хотя дополнительные логистические плечи не создаются, а просят деньги, как за дополнительную доставку документов.
Мы еще проводим комплексную автоматизацию и нужен аутсорсер с соответствующей инфраструктурой (API, оповещение и так далее).
Для интернет-магазинов и B2C сегментов решений много, а вот при такой постановке вопроса много служб отваливается при первичном обсуждении схемы работы и условий.
Всем спасибо за конструктивные предложения и опыт.
Константин Якунин,
ceo ExpressRMS
ceo ExpressRMS
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09/09/2017
Иван, увы, но ожидание, обработка и возврат сопроводительных документов для логистов затратны и поэтому тарифицируются (от 150 до 300 руб, как правило у разных доставщиков, за отправление). Без учёта этого будет трудно найти исполнителей на ваши отправления.
По вашим показателям рассчитывайте на бюджет 400-450 рублей за каждое отправление (при полном комплексе услуг).
Иван, увы, но ожидание, обработка и возврат сопроводительных документов для логистов затратны и поэтому тарифицируются (от 150 до 300 руб, как правило у разных доставщиков, за отправление). Без учёта этого будет трудно найти исполнителей на ваши отправления.
По вашим показателям рассчитывайте на бюджет 400-450 рублей за каждое отправление (при полном комплексе услуг).
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