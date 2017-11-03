Возврат закрывающих документов покупателем

Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с вопросом возврата закрывающих безнальных документов от покупателя при оплате товара на счет фирмы. У нас возникла проблема с этим моментом. То ли покупатели не очень ответственно относятся к этому, то ли почта России "теряет" документы, но часто мы их не получаем, а бухгалтерия на это отвечает негодованием.Может подскажете как оптимизировать данный процесс