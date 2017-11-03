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Возврат закрывающих документов покупателем
03/11/2017
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с вопросом возврата закрывающих безнальных документов от покупателя при оплате товара на счет фирмы. У нас возникла проблема с этим моментом. То ли покупатели не очень ответственно относятся к этому, то ли почта России "теряет" документы, но часто мы их не получаем, а бухгалтерия на это отвечает негодованием.
Может подскажете как оптимизировать данный процесс
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с вопросом возврата закрывающих безнальных документов от покупателя при оплате товара на счет фирмы. У нас возникла проблема с этим моментом. То ли покупатели не очень ответственно относятся к этому, то ли почта России "теряет" документы, но часто мы их не получаем, а бухгалтерия на это отвечает негодованием.
Может подскажете как оптимизировать данный процесс
04/11/2017
На экземпляр клиента наклеить стикер, яркий, с просьбой вернуть экземпляр, с адресом или совсем хорошо + конверт с обратным адресом. Работает.
Иван Зимогляд:
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с вопросом возврата закрывающих безнальных документов от покупателя при оплате товара на счет фирмы. У нас возникла проблема с этим моментом. То ли покупатели не очень ответственно относятся к этому, то ли почта России "теряет" документы, но часто мы их не получаем, а бухгалтерия на это отвечает негодованием.
Может подскажете как оптимизировать данный процесс
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с вопросом возврата закрывающих безнальных документов от покупателя при оплате товара на счет фирмы. У нас возникла проблема с этим моментом. То ли покупатели не очень ответственно относятся к этому, то ли почта России "теряет" документы, но часто мы их не получаем, а бухгалтерия на это отвечает негодованием.
Может подскажете как оптимизировать данный процесс
На экземпляр клиента наклеить стикер, яркий, с просьбой вернуть экземпляр, с адресом или совсем хорошо + конверт с обратным адресом. Работает.
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