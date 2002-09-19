/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3
Ответить

вопрос почтовой доставки



Ссылка на сообщение Mike
19/09/2002

Я обычной почтой отправляю за границу уже в течение года


Только одна посылка потерялась. До Штатов идет около 2 недель,бывают изредка задержки но не больше месяца.



Ссылка на сообщение Natali
22/09/2002

йРН-МХАСДЭ ЛНФЕР ОНЛНВЭ ОНКСВХРЭ Б лНЯЙБЕ ОНЯШКЙС ОЕПЕЮДПЕЯНБЮРЭ Б лХМЯЙ?оНДЯЙЮФХРЕ,ОКХГ,ЙЮЙ... :( НВЕМЭ МСФМН!!!



Ссылка на сообщение Юрий
17/10/2002

Никогда не пользуйтесь услугами Consulate Cargo International. Я имею неудачный опыт общения с данной конторой. Мне была отправлена посылка через эту фирму. Сегодня в течение целого дня на мои вопросы о том, где находится моя посылка, мне никто не ответил. При каждом звонке прпадаю на reception на котором сидит девочка и товечает, что в отделе, который мне нужен, сегодня никого нет. На просьбу найти кого-нибудь, кто мне ответит, или дать мне начальство, получаю ответ, что мне уже надоели такие как я и вешают трубку. Делайте вывод сами, стоит ли иметь дело с такой компанией.



Ссылка на сообщение Александр
18/10/2002

Ну нельзя наверно так однозначно? Вы вот имеете неудачный опыт, а я дважды пользовался их услугами, и доволен. Раз в Нидерланды доставляли, раз в Сибирь - не помню какой город. Дороговато конечно, особенно по России, но проблем не было - за 3 дня доставили.



Ссылка на сообщение Andre
18/10/2002

Я связан с логистикой ок.10 лет и могу сказать, что то чего добился консулэйт при нашем российском бардаке- это very good. Конечно, не без проблем, и задержки бывают, а вы хотите, чтобы за эти деньги ваш товар доставлялся как свой? поделитесь прибылью :) Единственно, чего у них так часто менагеры меняются? Загадка. Это стиль такой или что?



Ссылка на сообщение Юрий
24/10/2002

а что насчет доставки хрусталя за границу? Это вообще как-то осуществимо средствами почтовой либо курьерской доставки?


и какой вариант будет самый быстрый и дешовый?



Ссылка на сообщение Анна
14/11/2002

Подскажите, пожалуйста, через кого можно было бы отправить зажигалки заказной бандеролью по ценам не намного превышающим цены Почты России (курьерский услуги в расчет не берутся из-за их дороговизны).



Ссылка на сообщение игорь
16/12/2002

Уважаемые господа!

Кто нибудь может предложить или посоветовать компанию типа столичного курьера которая гарантирует кур.доставку по москве за 2-3-дня открыток для клиентов около 800 шт.

Спасибо



Ссылка на сообщение Тюша
17/12/2002

А вот хваленый UPS на целый месяц задержал в своем офисе мою ЭКСПРЕСС посылку из Канады (за которую, кстати, были заплачены очень приличные деньги). Мало того, они мне все это время вешали лапшу на уши типа того, что растаможка требует времени не менее 3 недель и т.д. и т.п. В результате оказалось, что они вообще не могут растамаживать грузы оценочной стоимостью более 100 евро. В конце концов посылка была отправлена назад отправителю. Это как называется?



Ссылка на сообщение Александр
04/04/2003

да, есть конечно! доставляют не только открытки поздравительные, но и отчеты в инспекции и фонды. Качество хорошее, тарифы умеренные. вот их сайт: www.kross.info



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
04/04/2003

Если веревки - пользуйтесь www.poputno.ru

сайт был задуман именно для таких целей. Если раскрутится - у вас и проблем не будет.



Ссылка на сообщение Ира
15/09/2003

Сколько будет стоить отправить авиа посылку из Москвы во Владивосток?



Ссылка на сообщение Наталья
27/11/2003

мне вот интересно, как можно сделать отслеживание ваших накладных. На сайте подобной услуги нет. Хотя на сайтах всех других курьерских служб такие услуги доступны


Ответить
Предыдущая 1 2 3




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены