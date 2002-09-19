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вопрос почтовой доставки
19/09/2002
Я обычной почтой отправляю за границу уже в течение года
Только одна посылка потерялась. До Штатов идет около 2 недель,бывают изредка задержки но не больше месяца.
Я обычной почтой отправляю за границу уже в течение года
Только одна посылка потерялась. До Штатов идет около 2 недель,бывают изредка задержки но не больше месяца.
17/10/2002
Никогда не пользуйтесь услугами Consulate Cargo International. Я имею неудачный опыт общения с данной конторой. Мне была отправлена посылка через эту фирму. Сегодня в течение целого дня на мои вопросы о том, где находится моя посылка, мне никто не ответил. При каждом звонке прпадаю на reception на котором сидит девочка и товечает, что в отделе, который мне нужен, сегодня никого нет. На просьбу найти кого-нибудь, кто мне ответит, или дать мне начальство, получаю ответ, что мне уже надоели такие как я и вешают трубку. Делайте вывод сами, стоит ли иметь дело с такой компанией.
Никогда не пользуйтесь услугами Consulate Cargo International. Я имею неудачный опыт общения с данной конторой. Мне была отправлена посылка через эту фирму. Сегодня в течение целого дня на мои вопросы о том, где находится моя посылка, мне никто не ответил. При каждом звонке прпадаю на reception на котором сидит девочка и товечает, что в отделе, который мне нужен, сегодня никого нет. На просьбу найти кого-нибудь, кто мне ответит, или дать мне начальство, получаю ответ, что мне уже надоели такие как я и вешают трубку. Делайте вывод сами, стоит ли иметь дело с такой компанией.
18/10/2002
Я связан с логистикой ок.10 лет и могу сказать, что то чего добился консулэйт при нашем российском бардаке- это very good. Конечно, не без проблем, и задержки бывают, а вы хотите, чтобы за эти деньги ваш товар доставлялся как свой? поделитесь прибылью :) Единственно, чего у них так часто менагеры меняются? Загадка. Это стиль такой или что?
Я связан с логистикой ок.10 лет и могу сказать, что то чего добился консулэйт при нашем российском бардаке- это very good. Конечно, не без проблем, и задержки бывают, а вы хотите, чтобы за эти деньги ваш товар доставлялся как свой? поделитесь прибылью :) Единственно, чего у них так часто менагеры меняются? Загадка. Это стиль такой или что?
17/12/2002
А вот хваленый UPS на целый месяц задержал в своем офисе мою ЭКСПРЕСС посылку из Канады (за которую, кстати, были заплачены очень приличные деньги). Мало того, они мне все это время вешали лапшу на уши типа того, что растаможка требует времени не менее 3 недель и т.д. и т.п. В результате оказалось, что они вообще не могут растамаживать грузы оценочной стоимостью более 100 евро. В конце концов посылка была отправлена назад отправителю. Это как называется?
А вот хваленый UPS на целый месяц задержал в своем офисе мою ЭКСПРЕСС посылку из Канады (за которую, кстати, были заплачены очень приличные деньги). Мало того, они мне все это время вешали лапшу на уши типа того, что растаможка требует времени не менее 3 недель и т.д. и т.п. В результате оказалось, что они вообще не могут растамаживать грузы оценочной стоимостью более 100 евро. В конце концов посылка была отправлена назад отправителю. Это как называется?
04/04/2003
да, есть конечно! доставляют не только открытки поздравительные, но и отчеты в инспекции и фонды. Качество хорошее, тарифы умеренные. вот их сайт: www.kross.info
да, есть конечно! доставляют не только открытки поздравительные, но и отчеты в инспекции и фонды. Качество хорошее, тарифы умеренные. вот их сайт: www.kross.info
04/04/2003
Если веревки - пользуйтесь www.poputno.ru
сайт был задуман именно для таких целей. Если раскрутится - у вас и проблем не будет.
Если веревки - пользуйтесь www.poputno.ru
сайт был задуман именно для таких целей. Если раскрутится - у вас и проблем не будет.
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