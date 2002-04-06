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вопрос почтовой доставки
06/04/2002
a kak s dostavkoi za granithzy? v israel naprimer.
i kakie tarifi?
a kak s dostavkoi za granithzy? v israel naprimer.
i kakie tarifi?
09/04/2002
Уважаемый Алексей, спешу Вам сообщить, что есть такая компания, как "ЕМС Гарантпост". Доставка по всей территории России и за границу. Так же возможна доставка между регионами и тарифы по сравнению с DHL очень низкие. Их сайт www.garantpost.ru
Уважаемый Алексей, спешу Вам сообщить, что есть такая компания, как "ЕМС Гарантпост". Доставка по всей территории России и за границу. Так же возможна доставка между регионами и тарифы по сравнению с DHL очень низкие. Их сайт www.garantpost.ru
23/04/2002
При слове ПОЧТА возникают самые неприятные ассоциации, которые можно выразить в двух словах: воруют, сачкуют. Авиа посылки из Канады идут 2 месяца из Штатов отправлены 11.03.02 еще не пришли. Пешком путешествуют , что-ли? Отправленную экспресс почтой посылку из Штатов разворовали в Москве, причем сохранили внешние признали упаковки: наличие запирающего устройства и т.п. Вывод: залезли сами работники и знали что искать. Не таможня ли сообщила?
При слове ПОЧТА возникают самые неприятные ассоциации, которые можно выразить в двух словах: воруют, сачкуют. Авиа посылки из Канады идут 2 месяца из Штатов отправлены 11.03.02 еще не пришли. Пешком путешествуют , что-ли? Отправленную экспресс почтой посылку из Штатов разворовали в Москве, причем сохранили внешние признали упаковки: наличие запирающего устройства и т.п. Вывод: залезли сами работники и знали что искать. Не таможня ли сообщила?
24/04/2002
Consulate Cargo International очень хорошая компания. Все посылки, которые они нам отправляли доходили в срок. Но есть очень большой минус- непредсказуемость расценок. Стоит о чем то договориться с менеджером направления, забить эти расценки в программе и вот тут то ты и попался..
Расценки на доставку могут измениться спонтанно (разумеется в большую сторону)
Я сам проводил переговоры по реальной доставке компакт-дисков (с количеством и весом), была зафиксирована цена, и когда дело дошло до реальной доставки, то менеджеры (уже поменявшиеся к тому времени) посчтитали все по своему.. Стоимость увеличилась в два раза! .. А человек уже оплатил заказ кредиткой.. Для компакт-дисков, где основная стоимость заказа как раз содержится в доставке (для зарубежных заказов) -это катастрофа. Пришлось отправлять почтой, совсем с другими сроками...
Такая же ситуация со стоимостью курьерской доставки по России. Я думаю, что с cash on delivery ...
Consulate Cargo International очень хорошая компания. Все посылки, которые они нам отправляли доходили в срок. Но есть очень большой минус- непредсказуемость расценок. Стоит о чем то договориться с менеджером направления, забить эти расценки в программе и вот тут то ты и попался..
Расценки на доставку могут измениться спонтанно (разумеется в большую сторону)
Я сам проводил переговоры по реальной доставке компакт-дисков (с количеством и весом), была зафиксирована цена, и когда дело дошло до реальной доставки, то менеджеры (уже поменявшиеся к тому времени) посчтитали все по своему.. Стоимость увеличилась в два раза! .. А человек уже оплатил заказ кредиткой.. Для компакт-дисков, где основная стоимость заказа как раз содержится в доставке (для зарубежных заказов) -это катастрофа. Пришлось отправлять почтой, совсем с другими сроками...
Такая же ситуация со стоимостью курьерской доставки по России. Я думаю, что с cash on delivery ...
24/04/2002
доставка "от двери до двери" БИЗПАК предлагает доставку "из провинции в провинцию". Всего в 112 городов. Цены нормальные. Попробуйте, возможно это то, что Вам нужно. На сайте есть калькулятор и все условия. А на этом сайте есть новость о том, что БИЗПАК сейчас проводит программу для регионов.
доставка "от двери до двери" БИЗПАК предлагает доставку "из провинции в провинцию". Всего в 112 городов. Цены нормальные. Попробуйте, возможно это то, что Вам нужно. На сайте есть калькулятор и все условия. А на этом сайте есть новость о том, что БИЗПАК сейчас проводит программу для регионов.
29/07/2002
Я договорилась с тетенькой с ближайшей почты. Отправляю, правда, в основном бандероли. У них новые, классные пакеты. Ничего обшивать не надо. Разных размеров, самозаклеивающиеся. Тетеньке плачу немного денег (сдачу округляю). Все довольны.
У меня проблема - страны СНГ. Так как дальнему зарубежью наложенным платежом не отправляют, конверты должны быть не запечатаны и т.д.
Отправляет ли кто с проводниками?
Я договорилась с тетенькой с ближайшей почты. Отправляю, правда, в основном бандероли. У них новые, классные пакеты. Ничего обшивать не надо. Разных размеров, самозаклеивающиеся. Тетеньке плачу немного денег (сдачу округляю). Все довольны.
У меня проблема - страны СНГ. Так как дальнему зарубежью наложенным платежом не отправляют, конверты должны быть не запечатаны и т.д.
Отправляет ли кто с проводниками?
31/07/2002
Для отправки н/пл. книг и компакт-дисков использую почту. Объемы небольшие - от 5 до 15-и бандеролей в неделю. Очередь обычно 3-5 человек - отстоять не проблема. Повезло с упаковщиком - очень грамотный товарищ на почте работает - упаковывает идеально и быстро. За работу каждый раз дарю ему пятачок или десяточку. Плюс - небольшие подарки на кассе (шоколадки) - за то, что принимают более 10 отправлений за раз (более 10-и не полагается по их почтовой инструкции). Все бумаги (две описи, наклейку на бандероль и бланк перевода заполняем сами заранее).
Проблемы: 1) за полгода пропали 4 бандероли на сумму около 1000 рублей (судьбу их сейчас выясняем).
2) очередь часто возмущается из-за долгой задержки движения.
В СНГ и прочую заграницу отправляем по предоплате через ту же почту.
Для отправки н/пл. книг и компакт-дисков использую почту. Объемы небольшие - от 5 до 15-и бандеролей в неделю. Очередь обычно 3-5 человек - отстоять не проблема. Повезло с упаковщиком - очень грамотный товарищ на почте работает - упаковывает идеально и быстро. За работу каждый раз дарю ему пятачок или десяточку. Плюс - небольшие подарки на кассе (шоколадки) - за то, что принимают более 10 отправлений за раз (более 10-и не полагается по их почтовой инструкции). Все бумаги (две описи, наклейку на бандероль и бланк перевода заполняем сами заранее).
Проблемы: 1) за полгода пропали 4 бандероли на сумму около 1000 рублей (судьбу их сейчас выясняем).
2) очередь часто возмущается из-за долгой задержки движения.
В СНГ и прочую заграницу отправляем по предоплате через ту же почту.
23/08/2002
Дмитрий, на мой взгляд, самым оптимальным на данный момент является элементарное налаживание отношений с тетеньками на почте. Пара шоколадок - и вас будут "обслуживать" вне очереди и даже в обеденный перерыв. И это не шутки, а вполне реальный опыт.
Для вашей проблемы (из города в город) это решение самое лучшее.
Дмитрий, на мой взгляд, самым оптимальным на данный момент является элементарное налаживание отношений с тетеньками на почте. Пара шоколадок - и вас будут "обслуживать" вне очереди и даже в обеденный перерыв. И это не шутки, а вполне реальный опыт.
Для вашей проблемы (из города в город) это решение самое лучшее.
26/08/2002
Уважаемые Господа!
Рекомендую Вам обратиться в Российскую курьерскую компанию "СПСР". Мы предлагаем услуги по доставке посылок и корреспонденции из любого города в любую точку России(более 2500 городов)Сроки доставки от 2 до 8 дней в зависимости от удаленности. Наша компания имеет около 400 представительств в регионах. Имеем большой опыт работы с Интернет и теле магазинами по различным схемам доставки. Телефон (095) 785-93-01.
Уважаемые Господа!
Рекомендую Вам обратиться в Российскую курьерскую компанию "СПСР". Мы предлагаем услуги по доставке посылок и корреспонденции из любого города в любую точку России(более 2500 городов)Сроки доставки от 2 до 8 дней в зависимости от удаленности. Наша компания имеет около 400 представительств в регионах. Имеем большой опыт работы с Интернет и теле магазинами по различным схемам доставки. Телефон (095) 785-93-01.
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