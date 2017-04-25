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Видеоконсультант для интернет-магазина
Владимир Саломатин,
Специалист ОТЦ CHELSI
Челябинск, Россия
Специалист ОТЦ CHELSI
Челябинск, Россия
|1
25/04/2017
Идея простая.
Ставим камеру перед столом, на котором удобно раскладывать и показывать товар.
На сайте ИМ размещаем небольшой виртуальный монитор, который нажатием мышки можно увеличить.
Если покупатель звонит в магазин, то ему всегда можно показать товар на этом столе перед камерой.
Совсем не обязательно светить всю комнату и продавцу самому лезть в кадр. Речь идет о товаре, поэтому оборудуется специальная зона.
Но тут проблема. Организовать на сегодня видео на сайте, сложно и дорого технически. Не все браузеры открывают, нужен широкий канал и не тянут клиенты. Можно конечно по скайпу и подобным системам общаться, но это надо логинится и включать в контакты. Не каждый захочет.
Короче.
Можно показывать в режиме слайд-шоу. Фотки меняются одна за одной автоматически. Веб-мастер прикрутит по внешней ссылке иконку, а сайт показывают как обычное фото. Клиент откроет без настроек.
Цена вопроса ни о чем. Камера от 3 тысяч, которая в любом магазине продается ( можно даже дешевенькую веб, если есть рядом комп) и облако. Надо только правильно дорогу прописать, камеры умеют складывать фотки на FTP из коробки, без дополнительных модулей. Облако тоже сейчас ничего не стоит. Организовать можно за один день.
Чтобы не сочли за рекламу своего сайта, для примера создал голую страницу:
http://chelsi174.ru/foto/forum/
c камерами по залу и запустил слайд-шоу. Смотреть надо днем, когда магазин работает. Ночью камеры не отключаются и пишут для охраны.
Как видите работает мягенько, не виснет и всем подряд транслируются. Можно увеличить и рассмотреть детально.
Вопрос: А это надо? Так уж три тысячи критично для владельцем ИМ и никто не захочет.
На мой взгляд это инструмент и им нужно пользоваться.
Заранее спасибо все кто выскажется.
С уважением Владимир.
Идея простая.
Ставим камеру перед столом, на котором удобно раскладывать и показывать товар.
На сайте ИМ размещаем небольшой виртуальный монитор, который нажатием мышки можно увеличить.
Если покупатель звонит в магазин, то ему всегда можно показать товар на этом столе перед камерой.
Совсем не обязательно светить всю комнату и продавцу самому лезть в кадр. Речь идет о товаре, поэтому оборудуется специальная зона.
Но тут проблема. Организовать на сегодня видео на сайте, сложно и дорого технически. Не все браузеры открывают, нужен широкий канал и не тянут клиенты. Можно конечно по скайпу и подобным системам общаться, но это надо логинится и включать в контакты. Не каждый захочет.
Короче.
Можно показывать в режиме слайд-шоу. Фотки меняются одна за одной автоматически. Веб-мастер прикрутит по внешней ссылке иконку, а сайт показывают как обычное фото. Клиент откроет без настроек.
Цена вопроса ни о чем. Камера от 3 тысяч, которая в любом магазине продается ( можно даже дешевенькую веб, если есть рядом комп) и облако. Надо только правильно дорогу прописать, камеры умеют складывать фотки на FTP из коробки, без дополнительных модулей. Облако тоже сейчас ничего не стоит. Организовать можно за один день.
Чтобы не сочли за рекламу своего сайта, для примера создал голую страницу:
http://chelsi174.ru/foto/forum/
c камерами по залу и запустил слайд-шоу. Смотреть надо днем, когда магазин работает. Ночью камеры не отключаются и пишут для охраны.
Как видите работает мягенько, не виснет и всем подряд транслируются. Можно увеличить и рассмотреть детально.
Вопрос: А это надо? Так уж три тысячи критично для владельцем ИМ и никто не захочет.
На мой взгляд это инструмент и им нужно пользоваться.
Заранее спасибо все кто выскажется.
С уважением Владимир.
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