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УЖАС! www.spandi.ru и поисковики
10/07/2003
Просто неверно понял фразу "Если сайт на флеше - с яндексом усе в порядке."
Просто неверно понял фразу "Если сайт на флеше - с яндексом усе в порядке."
11/11/2008
Nigma рулит
http://www.nigma.ru/index.php?s=%D0%BC% ... 1&lang=all[url]
Команда разработчиков интеллектуальной поисковой системы Nigma.ru объявила о запуске нового сервиса. С помощью него пользователи смогут решать различные математические задачи (упрощать выражения, решать уравнения, системы уравнений и т.д.), вводя их прямо в строку поиска в виде обычного текста. Т.е. даже если пользователь введет фразу: икс в квадрате минус три икс плюс два равно нулю - система распознает запрос и выдаст ответ (x=1, x=2). В ближайшее время планируется усовершенствовать систему и ввести возможность посмотреть ход решения задачи. Также система распознает более тысячи физических, математических констант и единиц измерения, что позволяет пользователям производить операции с различными величинами (в том числе решать уравнения) и получать ответ в указанных единицах измерения.
Помимо решения уравнений система решает все задачи, характерные для калькуляторов поисковых систем и конверторов валют. Однако Нигма-калькулятор умеет считать в дробях (например, одна вторая плюс одна третья равно пять шестых) и знает общеупотребимые синонимы валют. Так, например, можно посчитать, сколько деревянных в баксе.
Nigma рулит
http://www.nigma.ru/index.php?s=%D0%BC% ... 1&lang=all[url]
Команда разработчиков интеллектуальной поисковой системы Nigma.ru объявила о запуске нового сервиса. С помощью него пользователи смогут решать различные математические задачи (упрощать выражения, решать уравнения, системы уравнений и т.д.), вводя их прямо в строку поиска в виде обычного текста. Т.е. даже если пользователь введет фразу: икс в квадрате минус три икс плюс два равно нулю - система распознает запрос и выдаст ответ (x=1, x=2). В ближайшее время планируется усовершенствовать систему и ввести возможность посмотреть ход решения задачи. Также система распознает более тысячи физических, математических констант и единиц измерения, что позволяет пользователям производить операции с различными величинами (в том числе решать уравнения) и получать ответ в указанных единицах измерения.
Помимо решения уравнений система решает все задачи, характерные для калькуляторов поисковых систем и конверторов валют. Однако Нигма-калькулятор умеет считать в дробях (например, одна вторая плюс одна третья равно пять шестых) и знает общеупотребимые синонимы валют. Так, например, можно посчитать, сколько деревянных в баксе.
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