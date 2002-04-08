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Торговые системы



Ссылка на сообщение Александр
08/04/2002

Еще раз для Ольги.


Мы кстати предоставляем участникам системы услугу, которой в России, кроме как у нас нет - Авторассылка в доски объявлений при размещении информации о товаре.


Я не могу отслеживать статистику сайта клиента, кто меня к ней допустит, но думаю что к клиенту с досок объявлений заходит не менее чем по 50 человек в сутки.


Ольга, подскажите мне точную цифру по каждому клиенту, я готов Вам оплачивать по 1500 долларов ежемесячно.


Так же есть интерес к статистике по звонкам и покупкам при распространении печатного информационного листка среди участников бизнеса.


Как это сделать?



Ссылка на сообщение Ольга
12/04/2002

Нет, Александр, я не экстрасенс. Я просто могу сделать так, чтобы нужная информация ко мне поступала:))



Ссылка на сообщение Владимир
13/04/2002

2 Александр


А попросить клиента о том, чтобы он предоставил доступ к статистике? Видя, что дает ему дополнительные продажи, а что нет можно сильно снизить расходы увеличив при этом количество продаж :).


50 человек в сутки с досок объявлений??? У меня со всех досок рунета больше 5 человек в день не получается :(. Как вы этого добились не подскажите?


Кстати проверить сколько человек идет к клиенту с каждой доски очень просто, если вы сами публикуете эту информацию на досках. Просто ставьте не прямой линк на клиента, а редирект через вас - вот и полная статистика :).



Ссылка на сообщение Александр
13/04/2002

Вообще наша задача, обеспечить отдачу от проекта, поэтому отслеживать статистику клиента просто глупо, и потом ставить Редирект. Корочне чушь это отлеживать ненужную информацию, она дороже стоить будет, следовательно себестоимость дороже, Вы видимо все же не зарабатываете самостоятельно, учить некогда.


И не отследите Вы это, половине клиентов это просто не надо, им тоже некогда на Вас работать.


Поторгуйте, поймете.



Ссылка на сообщение Ольга
14/04/2002

Здесь есть два разных вопроса. Один - отследить исходящий трафик с сайта. Это дело техники, и это не требует дополнительных затрат, только работа веб-мастера. Для этого не нужно просить доступ к чужой статистике. Второй вопрос, более сложный, - отследить продажи по рекламе на определенной площадке. Эта задача всегда стояла для любой торгующей фирмы, и ее решают и для рекламы печатной, и для других форм. И в сети тоже можно отследить. Обычно решения однотипные: покупателю обещают что-то дать, если он подтвердит, что увидел рекламу в определенном месте. Купоны, сертификаты, скидки за предъявление объявления. Для этого конечно уже надо договариваться с рекламодателями. Но это обычно и им важно, иначе как же они убедятся, что пользоваться сайтом Александра очень выгодно? В турфирмах, да и других компаниях, делается так, например: заказ через интернет дает 5% скидки. Не все продажи так можно отследить, но значительную часть можно. Есть и более сложные схемы, например бонусы - см.www.club.mnogo.ru. Если площадка не может сказать, сколько мне будет стоит посетитель с нее - как же сделать выбор? Это не лишняя, а очень нужная информация.



Ссылка на сообщение Александр Садовский
15/04/2002

Если Вас интересует услуга Яндекс-Товары, связанная с индексацией сайта, то у меня есть данные по продаже видеокассет -- коэффициент конверсии около 1%, если индексировать все страницы сайта подряд; около 2-4% при грамотном выборе страниц (отсев нецелевых посетителей).



Ссылка на сообщение Alex
10/10/2002

Практика показала не даст клиент Вам никакой статистики, он и информацию не хочет сам размещать даже заплатив за это деньги. Задачи у него другие и не хочет он тратить на это деньги и тем более время, он сам для себя статистику ведет, когда клиент звонит девочки помечают откуда клиент и все.



Ссылка на сообщение Партизан
14/10/2002

Мильон баксей оборота - это много, для того, чтоб в и-нете хотя бы пятую часть получать, надо очень... очень постараться, вложив кучу денег, сил, средств и проч.


И сам оборот - это еще ничто. Главное ж - прибыль.


В общем, погнул товарищ пальцы, если вдуматься, получил сам удовольствие :), а толку? Ну может, клюнут еще лохи из тех, которые "не дают статистики" и не заинтересованы в расширении, которым звонят, предлагают за 20 баксей горы золотые, а на самом деле нет еще систем для золотых гор. Есть всего лишь работа.


В общем, все это читать было и весело, и грустно. Весело от дилетантских идей Александра и грустно от того, что такое еще не стирают в форуме (attn - Павлу) :)



Ссылка на сообщение Tatami
17/01/2005

Ну вопервых это дорого, во вторых надо искать новые перспективные площадки или тематические - мне кажется от них толку больше да и цены ниже ...



Ссылка на сообщение Tatami
17/01/2005

Мы пользуемся услугами торговой системой Развал.Ру

- недавно открылась.

Рамблер и Яндекс дороговато для нас а эта ничего ...

Дают бесплатно поработать какоето время но мы год оплатили ... Довольны вполне прирост есть как просто переходы так и продажи уже есть немного но в принципе думаю что современем раскрутятся и все будет Гуд.


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