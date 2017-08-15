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Торговля на Амазон
15/08/2017
есть кто работающий или подумывающий выходить на международный уровень?
подбираю варианты товаров по теме хендмейда или хотя п закосов под таковой -дерево, интерьерные и т.п.
есть кто работающий или подумывающий выходить на международный уровень?
подбираю варианты товаров по теме хендмейда или хотя п закосов под таковой -дерево, интерьерные и т.п.
17/08/2017
для продвинутых персонажей поясню нюансы -представление по фба имею,но там объем нужен плюс оплата ежемесячная аккаунта.
нарыл посреднический сервис -отправляют со своих складов соответственно фба оплачивать не нао, плюс тестовые партии берут минимальные что резко снижает порог вхождения...
соответственно заинтересованы в нишевых товарах как мне кажется ибо влазить в конкурентные темы такая стратегия не прокатит)
для продвинутых персонажей поясню нюансы -представление по фба имею,но там объем нужен плюс оплата ежемесячная аккаунта.
нарыл посреднический сервис -отправляют со своих складов соответственно фба оплачивать не нао, плюс тестовые партии берут минимальные что резко снижает порог вхождения...
соответственно заинтересованы в нишевых товарах как мне кажется ибо влазить в конкурентные темы такая стратегия не прокатит)
Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
бухгалтер Эпидбиомед
|4
21/08/2017
Интересный топик, знакомый хотел заинтересоваться этим, на днях передам ему, если заинтересуется отпишет вам, думаю уже заинтересуется так как очень часто об этом говорил.
Интересный топик, знакомый хотел заинтересоваться этим, на днях передам ему, если заинтересуется отпишет вам, думаю уже заинтересуется так как очень часто об этом говорил.
21/08/2017
ну наверн напрямую лучше zonesmart.ru
работают еще и под ебей что вопщем то с плюсом своих складов в германии и штатах тож дело нужное...
если хендмейда наберется то можно будет на етси и т.п. лезть заодно
ну наверн напрямую лучше zonesmart.ru
работают еще и под ебей что вопщем то с плюсом своих складов в германии и штатах тож дело нужное...
если хендмейда наберется то можно будет на етси и т.п. лезть заодно
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