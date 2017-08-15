/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум SEO и продающий маркетинг
Главная Форум Привлечение клиентов SEO и продающий маркетинг
Ответить

Торговля на Амазон



Ссылка на сообщение Денис Штроо,
11 11
Калуга, Россия
15/08/2017

есть кто работающий или подумывающий выходить на международный уровень?
подбираю варианты товаров по теме хендмейда или хотя п закосов под таковой -дерево, интерьерные и т.п.



Ссылка на сообщение Денис Штроо,
11 11
Калуга, Россия
17/08/2017

для продвинутых персонажей поясню нюансы -представление по фба имею,но там объем нужен плюс оплата ежемесячная аккаунта.
нарыл посреднический сервис -отправляют со своих складов соответственно фба оплачивать не нао, плюс тестовые партии берут минимальные что резко снижает порог вхождения...
соответственно заинтересованы в нишевых товарах как мне кажется ибо влазить в конкурентные темы такая стратегия не прокатит)



Ссылка на сообщение Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
4
21/08/2017

Интересный топик, знакомый хотел заинтересоваться этим, на днях передам ему, если заинтересуется отпишет вам, думаю уже заинтересуется так как очень часто об этом говорил.



Ссылка на сообщение Денис Штроо,
11 11
Калуга, Россия
21/08/2017

ну наверн напрямую лучше zonesmart.ru
работают еще и под ебей что вопщем то с плюсом своих складов в германии и штатах тож дело нужное...
если хендмейда наберется то можно будет на етси и т.п. лезть заодно


Ответить




Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены