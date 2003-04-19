Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Специализированный Интернет-магазин
19/04/2003
пи финансовому магазину - есть успешный опыт.
Например Бизнес книга
bizbook.ru
или раздел "Книги" на сайте GAAP.ru , в котором продаются книги по финансовой тематике
пи финансовому магазину - есть успешный опыт.
Например Бизнес книга
bizbook.ru
или раздел "Книги" на сайте GAAP.ru , в котором продаются книги по финансовой тематике
19/04/2003
Господа!
Создание собственного магазина, это склад характера человека. И я думаю, здесь собрались люди, преимущественно такого склада. Всевозможные программы присоединения, шопы "на прокат" и прочая лабуда, для других людей.
Поэтому мне кажется обсуждение этих тем нужно проводить в разделе "ХАЛЯВА".
А здесь, засорятьместо и отнимать время, не стоит.
Господа!
Создание собственного магазина, это склад характера человека. И я думаю, здесь собрались люди, преимущественно такого склада. Всевозможные программы присоединения, шопы "на прокат" и прочая лабуда, для других людей.
Поэтому мне кажется обсуждение этих тем нужно проводить в разделе "ХАЛЯВА".
А здесь, засорятьместо и отнимать время, не стоит.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено