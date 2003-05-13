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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
13/05/2003

Я чрезвычайно благодарна Вам, Костя, за заботу. Но позвольте мне маленькую женскую слабость. Эти деньги необременительны для меня, тем более, что люди, работающие в OSG, мне очень симпатичны.

Кстати, Костя, я и с Вами собираюсь поделиться своими деньгами, но ближе к осени, если, конечно, не побрезгуете.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
13/05/2003

Мадам, хороший экспромт - это хорошо отрепетировананный экспромт.

К тому же "поделиться деньгами" - фу! Гусары с женщин не берут-с!

Имею в виду, что я - всегда не в убыток. Намекните, что будем двигать? Подготовлю "обчество", разогрею публику. посею зерна сомнений, споры желания. А осенью Вы придете и скосите косой все грибы на этой поляне.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
13/05/2003

У меня небольшие перемены грядут. Думаю числа 15 прояснится. Если на встречу придете, то все обсудим глаза-в-глаза.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
13/05/2003

Ну если встреча будет... Но в любом случае - к Вашим услугам. "Не користи ради, а токмо волей пославшей мя..."



Ссылка на сообщение FFR
13/05/2003

С удовольствием поприсутствовал бы на такой встрече, да вот далековато до Москвы...

А может видеоконференцию через сеть, дабы расширить круг?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
13/05/2003

Снимем на видео цейтрафером и потом открутим, как репортаж "типа реал-тайм".

С реальной конференцией пока туго.



Ссылка на сообщение cove
13/05/2003

Андрей, а где ссылка на Ваш магазин, у тех кого Вы называете теоретиками они есть...



Ссылка на сообщение Александр
14/05/2003

На что вы делали основной "упор" при продвижении вашего магазина? Какой вид рекламы наиболее эффективен? Спасибо..



Ссылка на сообщение Kukach
19/05/2003

Буду писать из личного опыта.

У меня был тоже магазин расходников, я попал в одну из тех неприятных ситуаций, когда приходиться уходить…политическое, а не экономическое фиаско, поэтому возможно мой микро-опыт (около года активной жизни магазина) кому-то будет интересен, хотя магазина уже нет…



1) мой инет-магазин был частью оффлайн проекта.

Я считаю что плотное сотрудничество с офф – полезно, просто можно сотрудничать на уровне «закупил у них товар», или «подкидывать им клиентов», а можно плотнее – решать всякие проблемы «с разносторонним подходом», в любом случае – если есть опора офф – легче начинать.

2) Приемы продвижения:

- конечно регистрация в поисковиках всевозможных и в топах. Но в топах, только «самых»(рамблер например) – т.к. увешивать все кнопками этих топов – признак слабости сайта, да и большинство топов малоэффективны.

- Постить на доски, чем больше, тем лучше (если время есть конечно, если нет – постить, но только опять-таки на «самые»...есть еще проги-постилки, но сейчас уже почти все уважающие доски "в защите")

- Постить на форумах и тп. (по примеру Андрея…неявная реклама)

- Баннерная реклама – закупать показы на биржах, лично у друзей-вебмастеров и тп., т.к. откручивать у себя – смысла нет никакого (очень мало + грязь информационно-дизайнерская на страницах магазина), жаль что многие сильные сети такое не любят (или не допускают)

- Другие «обмены рекламными площадками», но за деньги.

- Контекст на дорогих порталах – опасно разорителен

(на начальном этапе - не советую)

- Из «грязноватых» методов можно рискнуть а) дать пару спам-рассылок, но хорошо взвесить все сначала(можно только навредить);

б) привлечь САРы(системы активной рекламы – клубы кликеров)…но тогда скорее всего придется закрывать счетчики т.к. почти все САРы немного «светят хттп рефами» (видно в статистике). Но появились практически «чистые» - они могут помочь в борьбе за топовые места (что в свою очередь даст целевых клиентов).



- Про оптимизацию кода (под поисковики и «легкость») не буду говорить – понятно, без этого тяжело, точно как и без хорошего дизайна и дружественного интерфейса и тп.



Могу сказать – я все пробовал сам (кроме рассылок) – при определенном балансе (деньги/эффективность) – это работает.



Спасибо тем кто дочитал :)надеюсь я не написал одни банальности…а если так – Да удалит ЭТО великий Модератор.



Ссылка на сообщение внимательный читатель
21/05/2003

Сгнил топик...:(



Почему бы не создать новый с темой: "Создаём Инет-проект" и подробно, все вместе, по шагам обсудить методы его становления?



Ссылка на сообщение Дмитрий
21/05/2003

Конкретный вопрос к Андрею:

Вы говорите,"дела идут настолько хорошо". Меня интересует сколько Вы зарабатываете в месяц, и что для Вас "хорошо"? Спрашиваю не просто так, я руковожу строительной фирмой в Москве, и думаю насколько прибыльно сегодня управление Интернет-магазином. Благодарю за ответ.



Ссылка на сообщение Олег
23/05/2003

Да. Однако почти неделю не было и вот...

Поддерживаю идею завести новый топик, где и обсудить оставшиеся вопросы



Ссылка на сообщение IronLion
23/05/2003

С Олегом всецело согласен, мне это интересно.


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