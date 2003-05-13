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СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ.
13/05/2003
Я чрезвычайно благодарна Вам, Костя, за заботу. Но позвольте мне маленькую женскую слабость. Эти деньги необременительны для меня, тем более, что люди, работающие в OSG, мне очень симпатичны.
Кстати, Костя, я и с Вами собираюсь поделиться своими деньгами, но ближе к осени, если, конечно, не побрезгуете.
Я чрезвычайно благодарна Вам, Костя, за заботу. Но позвольте мне маленькую женскую слабость. Эти деньги необременительны для меня, тем более, что люди, работающие в OSG, мне очень симпатичны.
Кстати, Костя, я и с Вами собираюсь поделиться своими деньгами, но ближе к осени, если, конечно, не побрезгуете.
13/05/2003
Мадам, хороший экспромт - это хорошо отрепетировананный экспромт.
К тому же "поделиться деньгами" - фу! Гусары с женщин не берут-с!
Имею в виду, что я - всегда не в убыток. Намекните, что будем двигать? Подготовлю "обчество", разогрею публику. посею зерна сомнений, споры желания. А осенью Вы придете и скосите косой все грибы на этой поляне.
Мадам, хороший экспромт - это хорошо отрепетировананный экспромт.
К тому же "поделиться деньгами" - фу! Гусары с женщин не берут-с!
Имею в виду, что я - всегда не в убыток. Намекните, что будем двигать? Подготовлю "обчество", разогрею публику. посею зерна сомнений, споры желания. А осенью Вы придете и скосите косой все грибы на этой поляне.
19/05/2003
Буду писать из личного опыта.
У меня был тоже магазин расходников, я попал в одну из тех неприятных ситуаций, когда приходиться уходить…политическое, а не экономическое фиаско, поэтому возможно мой микро-опыт (около года активной жизни магазина) кому-то будет интересен, хотя магазина уже нет…
1) мой инет-магазин был частью оффлайн проекта.
Я считаю что плотное сотрудничество с офф – полезно, просто можно сотрудничать на уровне «закупил у них товар», или «подкидывать им клиентов», а можно плотнее – решать всякие проблемы «с разносторонним подходом», в любом случае – если есть опора офф – легче начинать.
2) Приемы продвижения:
- конечно регистрация в поисковиках всевозможных и в топах. Но в топах, только «самых»(рамблер например) – т.к. увешивать все кнопками этих топов – признак слабости сайта, да и большинство топов малоэффективны.
- Постить на доски, чем больше, тем лучше (если время есть конечно, если нет – постить, но только опять-таки на «самые»...есть еще проги-постилки, но сейчас уже почти все уважающие доски "в защите")
- Постить на форумах и тп. (по примеру Андрея…неявная реклама)
- Баннерная реклама – закупать показы на биржах, лично у друзей-вебмастеров и тп., т.к. откручивать у себя – смысла нет никакого (очень мало + грязь информационно-дизайнерская на страницах магазина), жаль что многие сильные сети такое не любят (или не допускают)
- Другие «обмены рекламными площадками», но за деньги.
- Контекст на дорогих порталах – опасно разорителен
(на начальном этапе - не советую)
- Из «грязноватых» методов можно рискнуть а) дать пару спам-рассылок, но хорошо взвесить все сначала(можно только навредить);
б) привлечь САРы(системы активной рекламы – клубы кликеров)…но тогда скорее всего придется закрывать счетчики т.к. почти все САРы немного «светят хттп рефами» (видно в статистике). Но появились практически «чистые» - они могут помочь в борьбе за топовые места (что в свою очередь даст целевых клиентов).
- Про оптимизацию кода (под поисковики и «легкость») не буду говорить – понятно, без этого тяжело, точно как и без хорошего дизайна и дружественного интерфейса и тп.
Могу сказать – я все пробовал сам (кроме рассылок) – при определенном балансе (деньги/эффективность) – это работает.
Спасибо тем кто дочитал :)надеюсь я не написал одни банальности…а если так – Да удалит ЭТО великий Модератор.
Буду писать из личного опыта.
У меня был тоже магазин расходников, я попал в одну из тех неприятных ситуаций, когда приходиться уходить…политическое, а не экономическое фиаско, поэтому возможно мой микро-опыт (около года активной жизни магазина) кому-то будет интересен, хотя магазина уже нет…
1) мой инет-магазин был частью оффлайн проекта.
Я считаю что плотное сотрудничество с офф – полезно, просто можно сотрудничать на уровне «закупил у них товар», или «подкидывать им клиентов», а можно плотнее – решать всякие проблемы «с разносторонним подходом», в любом случае – если есть опора офф – легче начинать.
2) Приемы продвижения:
- конечно регистрация в поисковиках всевозможных и в топах. Но в топах, только «самых»(рамблер например) – т.к. увешивать все кнопками этих топов – признак слабости сайта, да и большинство топов малоэффективны.
- Постить на доски, чем больше, тем лучше (если время есть конечно, если нет – постить, но только опять-таки на «самые»...есть еще проги-постилки, но сейчас уже почти все уважающие доски "в защите")
- Постить на форумах и тп. (по примеру Андрея…неявная реклама)
- Баннерная реклама – закупать показы на биржах, лично у друзей-вебмастеров и тп., т.к. откручивать у себя – смысла нет никакого (очень мало + грязь информационно-дизайнерская на страницах магазина), жаль что многие сильные сети такое не любят (или не допускают)
- Другие «обмены рекламными площадками», но за деньги.
- Контекст на дорогих порталах – опасно разорителен
(на начальном этапе - не советую)
- Из «грязноватых» методов можно рискнуть а) дать пару спам-рассылок, но хорошо взвесить все сначала(можно только навредить);
б) привлечь САРы(системы активной рекламы – клубы кликеров)…но тогда скорее всего придется закрывать счетчики т.к. почти все САРы немного «светят хттп рефами» (видно в статистике). Но появились практически «чистые» - они могут помочь в борьбе за топовые места (что в свою очередь даст целевых клиентов).
- Про оптимизацию кода (под поисковики и «легкость») не буду говорить – понятно, без этого тяжело, точно как и без хорошего дизайна и дружественного интерфейса и тп.
Могу сказать – я все пробовал сам (кроме рассылок) – при определенном балансе (деньги/эффективность) – это работает.
Спасибо тем кто дочитал :)надеюсь я не написал одни банальности…а если так – Да удалит ЭТО великий Модератор.
21/05/2003
Конкретный вопрос к Андрею:
Вы говорите,"дела идут настолько хорошо". Меня интересует сколько Вы зарабатываете в месяц, и что для Вас "хорошо"? Спрашиваю не просто так, я руковожу строительной фирмой в Москве, и думаю насколько прибыльно сегодня управление Интернет-магазином. Благодарю за ответ.
Конкретный вопрос к Андрею:
Вы говорите,"дела идут настолько хорошо". Меня интересует сколько Вы зарабатываете в месяц, и что для Вас "хорошо"? Спрашиваю не просто так, я руковожу строительной фирмой в Москве, и думаю насколько прибыльно сегодня управление Интернет-магазином. Благодарю за ответ.
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