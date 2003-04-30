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СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ.
30/04/2003
Ремарка Андрею.
Вы считаете, что круче Вас только..., а почему же тогда доставку до сих пор осуществляете сами?
Я не теоретик, моему магазину тоже 1,5 года, но у нас давным-давно штат курьеров.
По-моему у вас очень узкое видение развития и перспектив е-бизнеса.
Мое мнение, что не вам писать:
"Ребята, начиная эту дискуссию я ожидал конкретных вопросов, но сейчас я вижу, что этот сайт посещают товарищи, которые, ничего не имея пытаются критиковать все что только можно.Я не хочу вступать в дискуссии по размытым темам. Я-профессионал, поэтому пишите те , кому интересно узнать, а не критиковать."
До профессионала вам очень далеко. Посмотрите хотябы на посещаемость своего ресурса.
Вы говорили о граматной кадровой политике, а приличного web-мастера найти не догадались.
P.S. Это я пишу не для Андрея, я для других посетителей, которые, глядя на его уверенность могут захотеть получить от него опыт. Не стоит.
Ремарка Андрею.
Вы считаете, что круче Вас только..., а почему же тогда доставку до сих пор осуществляете сами?
Я не теоретик, моему магазину тоже 1,5 года, но у нас давным-давно штат курьеров.
По-моему у вас очень узкое видение развития и перспектив е-бизнеса.
Мое мнение, что не вам писать:
"Ребята, начиная эту дискуссию я ожидал конкретных вопросов, но сейчас я вижу, что этот сайт посещают товарищи, которые, ничего не имея пытаются критиковать все что только можно.Я не хочу вступать в дискуссии по размытым темам. Я-профессионал, поэтому пишите те , кому интересно узнать, а не критиковать."
До профессионала вам очень далеко. Посмотрите хотябы на посещаемость своего ресурса.
Вы говорили о граматной кадровой политике, а приличного web-мастера найти не догадались.
P.S. Это я пишу не для Андрея, я для других посетителей, которые, глядя на его уверенность могут захотеть получить от него опыт. Не стоит.
30/04/2003
Судя по тому, что "профи" даже не понимает, что задаваемые ему вопросы составляют суть е-бизнеса, поэтому ответы на них и важны, ну извините... Насчет откатов- на них держится 90% офлайна в B2B, поэтому, конечно, модерируй-не модерируй, толку-то. Все же, в чем секреты-то? В том что 100 енотов или коробку сигарет тоже можно рассматривать как подарок, а не устную благодарность?
Судя по тому, что "профи" даже не понимает, что задаваемые ему вопросы составляют суть е-бизнеса, поэтому ответы на них и важны, ну извините... Насчет откатов- на них держится 90% офлайна в B2B, поэтому, конечно, модерируй-не модерируй, толку-то. Все же, в чем секреты-то? В том что 100 енотов или коробку сигарет тоже можно рассматривать как подарок, а не устную благодарность?
01/05/2003
Надо же как я так быстро оказался прав. Я не ошибся в "СОВЕТЧИКЕ". Он не может быть профессионалом. Представьте только на минуту, что мы все - его клиенты. Поднимите руки те, кто захотел бы вернуться в его магазин после его демарша.
Теперь немного о его бизнесе. Он ведет линию жесткой экономии, поэтому и развозит товары сам с водителем. Это и понятно. Ведь подарки покупать на что-то же надо? Сделать нехитрый расчет очень просто. Подарки разные: по весу и цене. Значит каждый раз сумма денег должна быть разной для закупки этих самых подарков. Кроме того, стоимость помещщения для их складирования (я не думаю, что подарки тоже потом доставляются, когда владелец инет-магазина их купит). Значит подарки - это замороженные деньги. Теперь дальше. Представим, что Андрей решил расширить бизнес либо увеличить ассортимент этих подарков. Это еще большие затраты - еще больше замороженные деньги. Могу сказать, что вскоре наступит точка насыщения и "подарочная тема" станет бооольшой обузой его магазина. Придется ее закрыть. На чем тогда он будет отыгрываться??
Добавлю еще, что с ростом объемов единичного заказаи несоразмерностью получаемого подарка (а это будет, потому что жесткая экономия) клиенты опять начнут делать выбор между магазином Андрея и любым другим магазином (хоть оффлайн). А мелких клиентов Андрей уже сам отсек от своего магазина. Тем более что его магазин - это всего лишь интернет-витрина. Настоящий бизнес у него - в оффлайне. Поэтому никаких стоящих зацепок в интернете у него нет перед другими магазинами. Поэтому первый серьезный кризис и его бизнес рухнет. Тема бесплатного подарка - слишком не обязательная для клиента (к хорошему и бесплатному привыкаешь быстро, но вскоре хочется больше), поэтому нет ровным счетом никаких преград для ухода от Андрея.
Надо же как я так быстро оказался прав. Я не ошибся в "СОВЕТЧИКЕ". Он не может быть профессионалом. Представьте только на минуту, что мы все - его клиенты. Поднимите руки те, кто захотел бы вернуться в его магазин после его демарша.
Теперь немного о его бизнесе. Он ведет линию жесткой экономии, поэтому и развозит товары сам с водителем. Это и понятно. Ведь подарки покупать на что-то же надо? Сделать нехитрый расчет очень просто. Подарки разные: по весу и цене. Значит каждый раз сумма денег должна быть разной для закупки этих самых подарков. Кроме того, стоимость помещщения для их складирования (я не думаю, что подарки тоже потом доставляются, когда владелец инет-магазина их купит). Значит подарки - это замороженные деньги. Теперь дальше. Представим, что Андрей решил расширить бизнес либо увеличить ассортимент этих подарков. Это еще большие затраты - еще больше замороженные деньги. Могу сказать, что вскоре наступит точка насыщения и "подарочная тема" станет бооольшой обузой его магазина. Придется ее закрыть. На чем тогда он будет отыгрываться??
Добавлю еще, что с ростом объемов единичного заказаи несоразмерностью получаемого подарка (а это будет, потому что жесткая экономия) клиенты опять начнут делать выбор между магазином Андрея и любым другим магазином (хоть оффлайн). А мелких клиентов Андрей уже сам отсек от своего магазина. Тем более что его магазин - это всего лишь интернет-витрина. Настоящий бизнес у него - в оффлайне. Поэтому никаких стоящих зацепок в интернете у него нет перед другими магазинами. Поэтому первый серьезный кризис и его бизнес рухнет. Тема бесплатного подарка - слишком не обязательная для клиента (к хорошему и бесплатному привыкаешь быстро, но вскоре хочется больше), поэтому нет ровным счетом никаких преград для ухода от Андрея.
03/05/2003
Господа! Зачем заклювали тезку... как мне показалось он хотел бескорыстно помочь нуждающимся в совете. Если Вы не нуждаетесь - покиньте топик! Что за люди? Он Вам что дорогу перешел? Как никак его надо было выслушать и вынести максимум полезного (как никак такая штука как РЕХЭШ в трех видах всегда приносила свои плоды, а мы похоже забыли или не знали... )! А Вы как дети малые...
Господа! Зачем заклювали тезку... как мне показалось он хотел бескорыстно помочь нуждающимся в совете. Если Вы не нуждаетесь - покиньте топик! Что за люди? Он Вам что дорогу перешел? Как никак его надо было выслушать и вынести максимум полезного (как никак такая штука как РЕХЭШ в трех видах всегда приносила свои плоды, а мы похоже забыли или не знали... )! А Вы как дети малые...
04/05/2003
Никто никого не КЛЕВАЛ. Просто жажда общения с очередным "гуру е-коммерции" была столь велика, что вопросы сыпались как из ведра. А гуру смачно молчал и делал вид "потешности суеты" .
Я не собирался покинуть топик. Я хотел получить что-то интересное от нечастого посетителя этого форума+е-коммерсанта. И что я узнал?? А ровным счетом ничего. Он НИ НА ОДНИ ВОПРОС НЕ ОТВЕТИЛ. Спрашивается - зачем открывал топик. Думал ему здесь дифирамбы петь будут?
Не знаю, учились Вы А.С. с школе или институте, но если вдруг..., вспомните когда вы задавали вопросы преподавателю. После того как он рассказал что-то и затем предложил задавать ему вопросы - если непонятно. Только заметьте, его (преподавателя) рассказ как правило более полный и логичный. И всегда есть тема для вопросов. Что до уважаемого СОВЕТЧИКА то от его рассказа я не вынес желания задать ему вопросы - решил обождать и посмотреть как тема будет развиваться. И что же я увидел...
Поэтому и попросил его не судить меня, но мне его опыт бесполезен (да и есть ли тот опыт..). Я заранее извинился поэтому считаю что правила этикета не нарушил (чтобы меня в этом обвинять).
Далее. А.С. что такое РЕХЭШ? Мне в принципе все равно сколько у него видов, и какие он приносит плоды. Но зато я твердо знаю, что писать надо о том, что твердо знаешь сам, и ЧТО МОГУТ ПОНЯТЬ ДРУГИЕ. Но это не в плане задания вопроса, это в плане ясности и логичности изложения ("Кто ясно мыслит - ясно излагает", я не думаю, что здесь сплошь одни программисты).
Я повторю, что ожидал большего от СОВЕТЧИКА в смысле отношения к другим: он многое прошел и чем-то наверняка сможет помочь. Но я ошибся.
Поэтому соглашусь с Квитом - на успешную историю, достойную подражания его бизнес не похож.
Никто никого не КЛЕВАЛ. Просто жажда общения с очередным "гуру е-коммерции" была столь велика, что вопросы сыпались как из ведра. А гуру смачно молчал и делал вид "потешности суеты" .
Я не собирался покинуть топик. Я хотел получить что-то интересное от нечастого посетителя этого форума+е-коммерсанта. И что я узнал?? А ровным счетом ничего. Он НИ НА ОДНИ ВОПРОС НЕ ОТВЕТИЛ. Спрашивается - зачем открывал топик. Думал ему здесь дифирамбы петь будут?
Не знаю, учились Вы А.С. с школе или институте, но если вдруг..., вспомните когда вы задавали вопросы преподавателю. После того как он рассказал что-то и затем предложил задавать ему вопросы - если непонятно. Только заметьте, его (преподавателя) рассказ как правило более полный и логичный. И всегда есть тема для вопросов. Что до уважаемого СОВЕТЧИКА то от его рассказа я не вынес желания задать ему вопросы - решил обождать и посмотреть как тема будет развиваться. И что же я увидел...
Поэтому и попросил его не судить меня, но мне его опыт бесполезен (да и есть ли тот опыт..). Я заранее извинился поэтому считаю что правила этикета не нарушил (чтобы меня в этом обвинять).
Далее. А.С. что такое РЕХЭШ? Мне в принципе все равно сколько у него видов, и какие он приносит плоды. Но зато я твердо знаю, что писать надо о том, что твердо знаешь сам, и ЧТО МОГУТ ПОНЯТЬ ДРУГИЕ. Но это не в плане задания вопроса, это в плане ясности и логичности изложения ("Кто ясно мыслит - ясно излагает", я не думаю, что здесь сплошь одни программисты).
Я повторю, что ожидал большего от СОВЕТЧИКА в смысле отношения к другим: он многое прошел и чем-то наверняка сможет помочь. Но я ошибся.
Поэтому соглашусь с Квитом - на успешную историю, достойную подражания его бизнес не похож.
06/05/2003
Олег, что касается РЕХЭШа... поясняю...
Рехэш, как я уже сказал, бывает трех видов. Открытый, скрытый и рехэш на сдачу. Первый вид подразумевает под собой открытое предложение купить что-то еще, пример: Макдоналдс - ..."Может картошечки или пирожок?" (двигают открыто товар). Вид скрытого РЕХЭШа подразумевает под собой скрытую (извиняюсь за товтологию) надбавку в цене товара с целью последующего преподношения подарка на добавленную стоимость. Пример: бесплатная доставка... Рехэш на сдачу подразумевает под собой следующее... Стоит товар 83 рубля, клиент дает сотню, продавец роясь в карманах и типа не находя сдачи предлагает купить что-то еще, получается чуть больше сотни... а давайте добъем до ровного до двух сотен... Пример: покупка чего-либо на базаре у южан, когда ты хотел купить пару соленых огурчиков уносишь весь набор солений... Так что Господа из опыта моего тезки Вы уже вынесли УРОК! Хотя могли просто пройти мимо и не знать, хотя даже знать, но не понимать! Везде можно чему-нибудь научиться - не надо думать что я ПУП земли и знаю ВСЕ... Да чему он может меня научить? Да хотя бы тому КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ, что бы не идти его путем... Андрей потратил полтора года - зачем нам тратить то же время, когда мы могли все это понять за два дня читая форум... Эх, стыдно мне!
Олег, что касается РЕХЭШа... поясняю...
Рехэш, как я уже сказал, бывает трех видов. Открытый, скрытый и рехэш на сдачу. Первый вид подразумевает под собой открытое предложение купить что-то еще, пример: Макдоналдс - ..."Может картошечки или пирожок?" (двигают открыто товар). Вид скрытого РЕХЭШа подразумевает под собой скрытую (извиняюсь за товтологию) надбавку в цене товара с целью последующего преподношения подарка на добавленную стоимость. Пример: бесплатная доставка... Рехэш на сдачу подразумевает под собой следующее... Стоит товар 83 рубля, клиент дает сотню, продавец роясь в карманах и типа не находя сдачи предлагает купить что-то еще, получается чуть больше сотни... а давайте добъем до ровного до двух сотен... Пример: покупка чего-либо на базаре у южан, когда ты хотел купить пару соленых огурчиков уносишь весь набор солений... Так что Господа из опыта моего тезки Вы уже вынесли УРОК! Хотя могли просто пройти мимо и не знать, хотя даже знать, но не понимать! Везде можно чему-нибудь научиться - не надо думать что я ПУП земли и знаю ВСЕ... Да чему он может меня научить? Да хотя бы тому КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ, что бы не идти его путем... Андрей потратил полтора года - зачем нам тратить то же время, когда мы могли все это понять за два дня читая форум... Эх, стыдно мне!
06/05/2003
Уважаемый А.С. Из опыта Вашего тезки я ничего не вынес, потому как самого опыта не было. Поэтому и учиться там было нечему. Он может втуне гордясь, что он такой умный и считает иначе, но вот другим объяснить он это не сумел.
Теперь по поводу РЕХЭШа. В нашей среде подобное называется наукообразием (или проще словоблудие) - это когда не знаешь что сказать, то придумываешь какой--нибудь новый непонятный термин и начинаешь его толковать.
То, что вы описали под термином РЕХЭШ давно мне известно под ловами "обман покупателя" и "нечестные методы ведения бизнеса". Если вы думаете что иду покупать 3 огурчика и уношу домой всю банку - вы заблуждаетесь. Я так не делаю - именно поэтому, в свое время лет 8 назад взялся изучать подобные методы продаж и пр. Если Вы хотите вести нормальный бизнес и чувствовать полноценным гражданином не употребляйте непонятных терминов и не старайтесь применять иностранные слова. Поверьте, потом поймете - почему. В русском языке громадное количество слов совершенно пригодных для нормального, в том числе и коммерческого общения. Развивайте свой личный язык на русском зыке (вот тут действительно извините за тавтологию) и получите громадный практический выигрыш по сравнению с остальными.
А ваш магазин я посмотрел - вот ваше мнение и ваш опыт был бы действительно интересен.
Уважаемый А.С. Из опыта Вашего тезки я ничего не вынес, потому как самого опыта не было. Поэтому и учиться там было нечему. Он может втуне гордясь, что он такой умный и считает иначе, но вот другим объяснить он это не сумел.
Теперь по поводу РЕХЭШа. В нашей среде подобное называется наукообразием (или проще словоблудие) - это когда не знаешь что сказать, то придумываешь какой--нибудь новый непонятный термин и начинаешь его толковать.
То, что вы описали под термином РЕХЭШ давно мне известно под ловами "обман покупателя" и "нечестные методы ведения бизнеса". Если вы думаете что иду покупать 3 огурчика и уношу домой всю банку - вы заблуждаетесь. Я так не делаю - именно поэтому, в свое время лет 8 назад взялся изучать подобные методы продаж и пр. Если Вы хотите вести нормальный бизнес и чувствовать полноценным гражданином не употребляйте непонятных терминов и не старайтесь применять иностранные слова. Поверьте, потом поймете - почему. В русском языке громадное количество слов совершенно пригодных для нормального, в том числе и коммерческого общения. Развивайте свой личный язык на русском зыке (вот тут действительно извините за тавтологию) и получите громадный практический выигрыш по сравнению с остальными.
А ваш магазин я посмотрел - вот ваше мнение и ваш опыт был бы действительно интересен.
06/05/2003
Ребята, я случайно зашла на этот форум, прочитала сообщение Андрея и, заинтересовавшись темой, продолжила чтение, но ,в результате, прочитав форум до конца,поняла, что у всех участников этого форума , кроме Андрея, проблемы в личной жизни и в здоровье.Почему вы не спите по ночам и тратите время на бессмысленные переписки ?
Проект Андрея мне лично очень интересен, т.к. на следующей неделе я планирую закупать картриджи для своей работы. Цены у него супер, подарки прекрасные ( особенно мне понравился чайничек Philips). Я обязательно сделаю у него заказ и всем своим друзьям посоветую.И как я раньше не обнаружила такой интернет-магазинчик.А то, что он сам развозит заказы так в этом ничего страшного нет. Мужчина должен работать , а не пи,,,,ть !
Было бы интересно взглянуть на Андрея ! Он ,наверное, большой и добрый !
Ребята, я случайно зашла на этот форум, прочитала сообщение Андрея и, заинтересовавшись темой, продолжила чтение, но ,в результате, прочитав форум до конца,поняла, что у всех участников этого форума , кроме Андрея, проблемы в личной жизни и в здоровье.Почему вы не спите по ночам и тратите время на бессмысленные переписки ?
Проект Андрея мне лично очень интересен, т.к. на следующей неделе я планирую закупать картриджи для своей работы. Цены у него супер, подарки прекрасные ( особенно мне понравился чайничек Philips). Я обязательно сделаю у него заказ и всем своим друзьям посоветую.И как я раньше не обнаружила такой интернет-магазинчик.А то, что он сам развозит заказы так в этом ничего страшного нет. Мужчина должен работать , а не пи,,,,ть !
Было бы интересно взглянуть на Андрея ! Он ,наверное, большой и добрый !
06/05/2003
Да, Катя,
"Мужчина должен работать , а не пи,,,,ть !", а вот Вы только этим и занимаетесь в данном случае :)
Случайно зашли и всех грязью полили (только Андрея пощадили, видимо больших любите :)
А если по делу, то поливать гразью без аргументов и дурак может. Хотя может для Вас аргумент, что он "большой и добрый" перевешивает все остальное.
Да, Катя,
"Мужчина должен работать , а не пи,,,,ть !", а вот Вы только этим и занимаетесь в данном случае :)
Случайно зашли и всех грязью полили (только Андрея пощадили, видимо больших любите :)
А если по делу, то поливать гразью без аргументов и дурак может. Хотя может для Вас аргумент, что он "большой и добрый" перевешивает все остальное.
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