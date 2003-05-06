Главная Форум Специальные форумы Архив
СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ.
06/05/2003
Не удержалась :-)) Мужчина может быть большим, добрым, работящим. Разве речь об этом? Речь о том, как грамотно организовать свой бизнес, и при этом не умереть от истощения. Быть главным винтиком своей системы конечно хорошо, кто бы спорил. Только что будет, когда заболеешь?
Я вот смотрю ранний форум, у некоторых сайты уже закрыты. Видимо, отдохнуть захотели. :- ))
Упорство - это хорошо. Только надо еще голову иметь, ИМХО
Не удержалась :-)) Мужчина может быть большим, добрым, работящим. Разве речь об этом? Речь о том, как грамотно организовать свой бизнес, и при этом не умереть от истощения. Быть главным винтиком своей системы конечно хорошо, кто бы спорил. Только что будет, когда заболеешь?
Я вот смотрю ранний форум, у некоторых сайты уже закрыты. Видимо, отдохнуть захотели. :- ))
Упорство - это хорошо. Только надо еще голову иметь, ИМХО
06/05/2003
Катюша, я тоже большой и толстый, но Вы почему-то меня не выделили. А я ведь так долго ждал, когда Ваш Любимец скажет хоть что-то умное и полезное.
Вам лично понравился его магазин - на здоровье. Хотя тоже непонятно, А Вам, простите кто и что мешает спать по ночам и писать письма на форумах?
Вам понравился чайничек - возьмите и пользуйтесь. Он принес вам радость - уже хорошо. Только помните, халява - вещь недолговечная, никакой серьезной привязанности не имеет. Поэтому завтра встанет его хостинг по какой-либо причине и Вы побежите в другое место, и Вам этот Андрей будет глубоко до лампочки с его чайничками, ручками, пакетиками и миксерами.
Я вот например, кроме того что работаю, еще и учусь по ночам, да еще стараюсь не пропускать ничего интересного на этом форуме. С появлением топика Андрей очень обрадовался - надо же человек пошел на такой риск - публично рассказать о своих секретах. И что же я узнал??? От него...
Вы думаете он один такой умный. У меня тоже сетевой бизнес - только я продаю не товары, а услуги и свои мозги. Жаль только мозгов на всех не хватает, поэтому оставляю их себе... но можно рукопись продать.
И заказы нам поступают по телефону и по почте. Есть и личные встречи.
И хотя в большинстве своем его опыт мне действительно не подходит (у нас нет доставки, склада готовой продукции и подарки тоже не проходят) все же мне было интересно с ним пообщаться и узнать что-то еще.
А Вы так запросто всех .... под одну гребенку. За что?
Хотя настораживает факт желания Вашей личной встречи с ним:)
Катюша, я тоже большой и толстый, но Вы почему-то меня не выделили. А я ведь так долго ждал, когда Ваш Любимец скажет хоть что-то умное и полезное.
Вам лично понравился его магазин - на здоровье. Хотя тоже непонятно, А Вам, простите кто и что мешает спать по ночам и писать письма на форумах?
Вам понравился чайничек - возьмите и пользуйтесь. Он принес вам радость - уже хорошо. Только помните, халява - вещь недолговечная, никакой серьезной привязанности не имеет. Поэтому завтра встанет его хостинг по какой-либо причине и Вы побежите в другое место, и Вам этот Андрей будет глубоко до лампочки с его чайничками, ручками, пакетиками и миксерами.
Я вот например, кроме того что работаю, еще и учусь по ночам, да еще стараюсь не пропускать ничего интересного на этом форуме. С появлением топика Андрей очень обрадовался - надо же человек пошел на такой риск - публично рассказать о своих секретах. И что же я узнал??? От него...
Вы думаете он один такой умный. У меня тоже сетевой бизнес - только я продаю не товары, а услуги и свои мозги. Жаль только мозгов на всех не хватает, поэтому оставляю их себе... но можно рукопись продать.
И заказы нам поступают по телефону и по почте. Есть и личные встречи.
И хотя в большинстве своем его опыт мне действительно не подходит (у нас нет доставки, склада готовой продукции и подарки тоже не проходят) все же мне было интересно с ним пообщаться и узнать что-то еще.
А Вы так запросто всех .... под одну гребенку. За что?
Хотя настораживает факт желания Вашей личной встречи с ним:)
08/05/2003
Ну вот наконец, мы выполнили сверхмиссию этого форума. Раскрутили инет-магазин. Пора с того "Андрюхи" деньги брать за рекламу. Гляди как дело хорошо пошло.
Надо бы еще чего-нибудь такого написать про его магазин, чтобы потом через рассылку Оборота на него еще человек 20 зашли бы и оставили здесь свои пожелания.
А то ишачишь-ишачишь на этом форуме а денег не прибавляется :)
А мой е-бизнес предполагается консультационным. Ага вижу ехидные замечания - это по типу того, как вести бизнес в интернете. Да, только лучше и качественнее. Потом по примеру Оборота тоже заведу себе рассылку, буду большим и толстым :).
Вот кстати вопрос. А если потребность у участников этого форума в полечении платных консультаций и аналитических отчетов через интернет. Допустим в своем регионе я это знаю (даже могу сказать насколько денег могу рассчитывать в первые 1,5-2 года). А вот с центральными регионами сложнее. Хотя прекрасно понимаю, что денег здесь не в пример нам гораздо больше.
Ну вот наконец, мы выполнили сверхмиссию этого форума. Раскрутили инет-магазин. Пора с того "Андрюхи" деньги брать за рекламу. Гляди как дело хорошо пошло.
Надо бы еще чего-нибудь такого написать про его магазин, чтобы потом через рассылку Оборота на него еще человек 20 зашли бы и оставили здесь свои пожелания.
А то ишачишь-ишачишь на этом форуме а денег не прибавляется :)
А мой е-бизнес предполагается консультационным. Ага вижу ехидные замечания - это по типу того, как вести бизнес в интернете. Да, только лучше и качественнее. Потом по примеру Оборота тоже заведу себе рассылку, буду большим и толстым :).
Вот кстати вопрос. А если потребность у участников этого форума в полечении платных консультаций и аналитических отчетов через интернет. Допустим в своем регионе я это знаю (даже могу сказать насколько денег могу рассчитывать в первые 1,5-2 года). А вот с центральными регионами сложнее. Хотя прекрасно понимаю, что денег здесь не в пример нам гораздо больше.
08/05/2003
Приветствую Вас , Наталья!
Ну, наконец-то !!!!
1.Итак, расходы на магазин составляют:
10 у.е- хостинг
2 у.е. –SPYLOG
20 у.е.- Интернет ( у меня модемная связь)
20 у.е.- мобильная связь МТС
Это постоянные затраты на техническую поддержку работоспособности всего дела.
Есть расходы на аренду площади—200 у.е. Зарплата водителя—100-150 у.е.
2.Заказов не так уж много поэтому я справляюсь один. В начале своего «творческого пути» ,когда я обслуживал «копеечные заказы» , я нанимал курьера-студента, т.к. беготня по городу не входила в мои планы. Обновление прайс-листа и новостей осуществляется моим другом, естественно бесплатно.
3.Сейчас планирую баннерную рекламу.
Контекстная реклама в Яндексе тоже была, но этот вид рекламы не принес результата ( зря выкинул 320 у.е. Лучше бы СПАМ разослал ).
Кстати, целью затеянного мною форума было желание найти начинающего предпринимателя , который бы нуждался , для начала, в большом количестве клиентов с заказами менее 200 у.е. У меня скопилась база в 159 моих бывших клиентов.
Приветствую Вас , Наталья!
Ну, наконец-то !!!!
1.Итак, расходы на магазин составляют:
10 у.е- хостинг
2 у.е. –SPYLOG
20 у.е.- Интернет ( у меня модемная связь)
20 у.е.- мобильная связь МТС
Это постоянные затраты на техническую поддержку работоспособности всего дела.
Есть расходы на аренду площади—200 у.е. Зарплата водителя—100-150 у.е.
2.Заказов не так уж много поэтому я справляюсь один. В начале своего «творческого пути» ,когда я обслуживал «копеечные заказы» , я нанимал курьера-студента, т.к. беготня по городу не входила в мои планы. Обновление прайс-листа и новостей осуществляется моим другом, естественно бесплатно.
3.Сейчас планирую баннерную рекламу.
Контекстная реклама в Яндексе тоже была, но этот вид рекламы не принес результата ( зря выкинул 320 у.е. Лучше бы СПАМ разослал ).
Кстати, целью затеянного мною форума было желание найти начинающего предпринимателя , который бы нуждался , для начала, в большом количестве клиентов с заказами менее 200 у.е. У меня скопилась база в 159 моих бывших клиентов.
08/05/2003
Есть расходы на аренду площади—200 у.е. Зарплата водителя—100-150 у.е.
Можете поподробнее здесь?
Если не комм. тайна, где находится офис и как вы нашли на такие деньги водителя, если конечно он не по вызову.
У меня курьер 150 получает пеший... и то проблема нереальная найти. Похоже курьер - самая дефицитная профессия в Москве :)
Есть расходы на аренду площади—200 у.е. Зарплата водителя—100-150 у.е.
Можете поподробнее здесь?
Если не комм. тайна, где находится офис и как вы нашли на такие деньги водителя, если конечно он не по вызову.
У меня курьер 150 получает пеший... и то проблема нереальная найти. Похоже курьер - самая дефицитная профессия в Москве :)
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено