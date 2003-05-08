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СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ.



Ссылка на сообщение Andre
08/05/2003

Ну, если мы на ТЫ-

Автор: Андрей Дата: 07:41:37 01-05-03

"Тема закрыта.Можете лаять до посинения.Я ухожу из этого форума."

Уходя-УХОДИ,без тебя интереснее.



Ссылка на сообщение Олег
09/05/2003

Андрей, как-то странно получается - то вы уходите хлопая дверью, то тихо возвращаетесь...

Я бвы на вашем месте сделал проще. Написал бы "Ищу партнера для передачи части бизнеса" и ниже подробнее объяснил что я от него хочу. Просто и ясно (так любой здравый человек делает). И не называл бы свой топик так громко "СОВЕТЫ ПО ....". Не создавал бы себе проблему создали, чтоб потом самому ее расхлебывать. И других бы при этом не винил.



Ссылка на сообщение AlexGor
11/05/2003

Что-то мне говорит о том, что данный постинг сделан Андреем не столько с целью оказать консультации примером успешного бизнеса, сколько привлеч новых клиентов. Форумная скрытая реклама. Двух потенциальных он уже нашел :-)))



Не менее эффективный метод рекламы, чем спам. А ругают - меньше... Сам такое практикую иногда...



У меня следующий вопрос. (Надеюсь вы не ушли окончательно?). Вопрос о стратегии... Судя по тем цифрам, которые вы привели, чистая прибыль вашего магазина (что остается после оплаты водителю, покупки подарков и проч) не превышает 800-1000. Могу ошибаться (хорошо если не так). А как вы видите грядущее вашего проекта? Планируете ли вы и далее сами развозить заказы, как-то развиваться, расширяться?



Ссылка на сообщение Олег
12/05/2003

У меня тоже сложилось некое впечатление, что Андрей намеренно создал топик для привлечения клиентов.

Но вот к вопросу о стратегии от АлексаГора - присоединяюсь. Мне тоже интересно послушать Ваше мнение относительно Вашего же будущего (только просьба не кивать на некие непонятные обстоятельства и не ссылаться на неопределенность нашей жизни).



Ссылка на сообщение Эксперт
12/05/2003

Андрей, конечно же не бизнесмен, а ремесленник, и зря вы на него обижаетесь. Его цель - не рост доходов, а экономия на всем. Не уверен, что прибыль достигает 800-1000, как оптимистично заметил кто-то. Готов поспорить на шоколадную конфету, что андрей живет в той самой однокомнатной квартире, которую снимает. Еще экономия... А то что он прихвастнул и захотел всех поучить - что в том удивительного? Чем больше человек знает, тем больше он осознает, что ни черта не понимает. Это и называется мудрость, а пока этого нет - так и хочется всех поучить, сами мы все такие.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
12/05/2003

Маленький бизнес - тоже бизнес. И у него свои законы развития, не менее сложные, чем у большого. Хотя риски (материальные), конечно меньше.

Давайте не будем пупками меряться!

Не знаю, какие перспективы у Андрея, но у моего магазинчика перспективы определенные есть, но мне теперь хочется из кабалЫ на свободу. А то мой бизнес меня поработил. И это удел многих маленьких предпринимателей (самый каторжанский у нас труд!)



Ссылка на сообщение AlexGor
13/05/2003

2 Cветлана Морозова.

Может я и идеалист от менеждмента, но уверен, что если правильно планировать развитие и расширение - то малый бизнес можно сделать большим. А это и есть уход от рабства и путь к относительной свободе и новым возможностям - уход от рутины. А если не заниматься стратегией и не строить пусть даже амбициозные планы - всегда бутете сами развозить заказы... (это - действительно каторга)



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
13/05/2003

2 Cветлана Морозова.

Основатель ВоллМата, как то сказал, " наш успех заключается в том что мы управляли крупным бизнесом так же как управляли до этого мелким"

И еще, если бизнес ассоциируется с каторгой, это очень плохо.

Светлана, никогда не слышал выражения "Давайте не будем пупками меряться!" Оно мне понравилось....



Ссылка на сообщение Марина
13/05/2003

Да, давненько меня не было здесь. Слишком кричащее название топика сразу приковывает внимание, а на самом деле нет практически ничего интересного, кроме того что форумисты разделились на 2 лагеря и упорно стараются навязать друг другу свою точку зрения. Андрей же привлек к своему интернет-проекту внимание, чего в принципе и добивался, имхо!



Ссылка на сообщение Олег
13/05/2003

Светик, ты знаешь как я к тебе хорошо отношусь. Но вот сейчас очень хочется поддержать Михаила и Алекса. Они весьма правы в том, что развитие любому бизнесу просто необходимо. То, что малый бизнес может вырасти в большой - по моему просто нетребует доказательства. Важно то, как сам предприниматель (менеджер) видит свое будущее. Если он готов расти и развиваться - путь открыт, если не готов - пусть ждет момента.

А уход от рутины и бизнес-рабства - в нормальном менеджменте. А самое главное не в том, чтобы много работать (это и есть бизнес-рабы или заложники своего дела), а чтобы много думать. Тот кто не хочет много думать - будет много работать. Напрнимер ты не хочешь развозить заказы сама - найми курьера с машиной и пусть он отвечает за доставку (или целую фирму по доставке). Но в любом случае тебе придется пойти на определенный риск - добавить затраты и освободить свое время или оставить затраты в прежних границах и заниматься этим самой. Выбор за тобой. Эту же схему можно применить к любому элементу е-бизнеса и найти, в конечном счете, слабые места и скрытые резервы. Анализ и учет последних создаст базу для развития и расширения твоего бизнеса, повышения его эффективности.

Марина. Ты сама "купилась" на кричащее название. И что ты лично полезного для себя вынесла? Я тоже ждал, пока Андрей скажет хоть что-то полезное, но не дождался. А мне было интересно узнать от этого человека часть его опыта. Но не довелось. Да, внимание он мое привлек, но отношение к его проекту совершенно однозначное. Да и реклама отрицательная хороша не всегда - может сослужить плохую службу ее заказчику.

А по поводу интересного - смотрите другие топики - там есть масса полезных идей.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
13/05/2003

Наверное, я выразилась неправильно.

Я не собираюсь останавливаться. не в этом дело. Имела я в виду, что законы развития разные у малого и у крупного. Пример: есть у меня торг. площадка, она приносит мне нормальный (для нее доход), я, как бизнесвумен, смотрящий вперед (хи-хи), решаю, пора бы расшириться. А тут бац! и оказывается, что расширение-то приносит убыток. Или еще: маленькое ИЧП делает 50 приборов в месяц, удачно их реализовывает. Работает 5 человек и маленький подвальчик. Тут опять бац! приходит крупный заказ на 1000 таких приборчиков. Вроде бы классно, а ИЧП на грани провала. Залание на дом: почему?



Ссылка на сообщение Олег
13/05/2003

Светик, безо всякого домашнего задания - готовый ответ:"В бизнесе умирают не от голода, а от несварения" (Д.Паккард). Это сказал основатель компании HP, торгующей компьютерами и пр. (надеюсь знаешь такую :)).

Мне очень нравится это краткое и емкое высказывание.



Ссылка на сообщение Агилич
13/05/2003

Как я понял несколько владелцев интернет магазинов всетаки здесь есть

Мои вопросы. какие проблемы возникают при налаживании э-бизнеса? Чтобы знать к чему готовиться, за сколько можно купить движок магазина, я сам веб дизайнер.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
13/05/2003

У нас движок в аренду взят. У http://www.osg.ru/ Стоит это 100 у.е. в месяц



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
13/05/2003

Ни себе чего! Ну вы Света вы даете! Вот за ЭТО - 100$ каждый месяц?

Этому движку разово цена 30-к! Ну с заточкой "дизайна" под вашу тему - пусть тот же стольник. Но разово! С веб-интерфейсом управления а-ля Ворд (на Активекс) Ну вроде того, с чем вы сталкивались, когда свою статью про Виардо публиковали. Ну и со всеми прибамбасами.

Хотите, я вас сведу с автором движка? Враз издержки снизите.


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