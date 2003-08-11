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Сомневаюсь я



Ссылка на сообщение Денис
11/08/2003

Константин, так я и не спрашивал про готовый бизнес план... ;) Просто, меня слегка нервирует, когда задаешь (простецкий с точки зрения профессионала) вопрос, а тебе говорят: "ну ты и лох", "неча тебе тут делать", "ты не шаришь в маркетинге, логистике и т.п." и прочее в том же духе. Вам отдельное спасибо за нормальное отношение.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/08/2003

Денис, Вы что, действительно НАСТОЛЬКО не адекватно воспринимаете И-торговлю.

Ничего себе, простецкий вопрос.

Вы же задали ВСЕЛЕНСКИЙ, глобальный вопрос, на самом деле :)! Вроде "в чем смысл жизни".

Простецкий вопрос - это если бы вы спросили "мой папа работает на "Рубине" и может приобретать товар с большой скидкой (или собирать в гараже из левых деталей. Будет ли рентабельным ИМ по продаже подводных лодок индивидуального пользования?"



Дело же не в бизнес-плане!

Прикиньте, какой ТОВАР вам БОЛЕЕ доступен в плане цены, чем всем остальным. Или может стать доступным. Причем не просто товар, а востребованный товар. щите выходы на еще непродвинутых в сеть производителей и т.д.



А ваш первый вопрос - это действительно вопрос уровня топ-менеджмента, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ вопрос.



Вот вы написали, что у вас есть "опыт продаж". Это опыт РУКОВОДИТЕЛЯ ФИРМЫ (т.е. стратегический опыт ЧЕМ торговать), или опыт ПРОДАВЦА за прилавком (тактический опыт КАК продавать, "убалтывать" клиента). Это разные опыты.



Вы можете открыть ЛЮБОЙ ИМ, придите на ЛЮБОЕ предприятие, возьмите прайс его продукции с дилерскими скидками и начинайте продвигать этот товар. Как потопаете, так и полопаете.

Только учтите, что заработать 50.000$ можно продав 50.000 CD или 1 Феррари. Эдам дас зейне...



Ссылка на сообщение Денис
11/08/2003

;) Ну даете! Спасибо за толковую критику ;)

Опыт есть и такой и сякой.

Насчет непродвинутых в сеть производителей - этим и занимаюсь в данный момент и довольно активно. Мне очень полезны ваши посты, Константин. Спасибо!!!


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