Система «Электронная коммерция» автоматизация торговли на платформе 1С

Мы приветствуем всех, кто посетил нашу страничку!

Система "Электронная коммерция"

на платформе 1С.

- Обработка прайс-листов (первое место среди проданных программ и задаваемых вопросов);

- Обмен данными с интернет магазинами и торговыми системами (второе место среди проданных программ и задаваемых вопросов);

- Парсеры сайтов и работа с контентом (третье место среди проданных программ и задаваемых вопросов);

- Работа с заказами покупателей и заказами поставщикам.

Если вы ограниченны во времени, предлагаю связаться с нами по следующим реквизитам, и я сделаю вам личную демонстрацию системы:

АВТОМАТИЗАЦИЯ,

Проблематикой автоматизации обработки прайс-листов мы занимаемся с 2006 года.

«Анализ и загрузка прайс-листов поставщиков и конкурентов»

«Управление Интернет магазином».

«Электронная коммерция».

- Битрикс.

Во-первых,

«Рабочее место контент менеджера».

«Рабочее место контент менеджера»,

Во-вторых,

«Парсер сайтов».

«Электронная коммерция»

- Управление наценками. Небольшая сервисная программа с безграничными возможностями. Она позволит вам реализовать любое желание в ценообразовании. При этом, кто работал с 1С, тот знает, что проводить документ ценообразования 1С, если товаров много тысяч, будет часами. Мы научились это делать в разы быстрее. Наше ценообразование умеет все!

- Прайс-лист. Небольшая сервисная программа с безграничными возможностями. Изучая прайс–листы многих Компаний, мы редко сталкиваемся с безупречными, удобными и информативными инструментами. Поэтому мы задались вопросом: "Почему не создать программу, которая будет формировать удобный и информативный прайс–лист?". Речь не идет о создании шаблона, единого для всех, совсем нет. С помощью программы можно создать свой прайс–лист, неповторимый и удобный для клиентов Компании. Программа "Прайс–лист" имеет множество настроек, которые способны удовлетворить самого требовательного пользователя.



Прайс-лист – одно из важнейших маркетинговых мероприятий Компании, направленное на реализацию товара. Нередко единственным мостиком между Покупателем и продажей выступает Прайс-лист. Покупатель судит о Компании по тому, насколько быстро он получает ответ на поставленный им вопрос и насколько этот ответ удовлетворяет его ожиданиям. Часто ответы Покупатели получают из Прайс-листа Компании. От того, как выглядит Прайс-лист, насколько он удобный, функциональный и информативный, Клиент формирует свое мнение о Компании. Поговорка «Встречают по одежке» как нельзя лучше применима к Прайс-листу! Прайс-лист является показателем стабильности, надежности, благополучия и процветания Компании.

- Загрузка EXСEL. Небольшая сервисная программа, которая придет вам на помощь, когда необходимо загружать различные данные в систему 1С Предприятия (контент, документы поступления с автоматической привязкой по различным полям).



http://forum.web-kat.ru/viewforum.php?f=53&sid=2c9d8bd529eda744db5fbc3654b0ae18



Инструкции для УТ11:

https://www.youtube.com/user/eCommerceUT11/playlists



Инструкции для УТ10.3:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ5b31MGillyWm7C49rjR-arukao34UlI



http://b2b-soft.ru/html/sys.html



И в заключении небольшой подарок для всех кто пользуется 1С на управляемых формах:

http://web-kat.ru/skachat/derevo-obektov Форум:Инструкции для УТ11:Инструкции для УТ10.3:И в заключении небольшой подарок для всех кто пользуется 1С на управляемых формах:

Перестаньте терять деньги и клиентов! Закажите бесплатную онлайн демонстрацию модуля автоматического анализа прайс-листов.



Милости просим, звоните, пишите, задавайте вопросы, мы как эксперты будем рады вам помочь:



С уважением Лев Алин



8 (495) 517-35-99 b2b-soft support@b2b-soft.ru http://www.ecommerce-1c.ru/(УТ 11) http://web-kat.ru/ (УТ 11) http://b2b-soft.ru/ (УТ10.3)(промо) http://meltor.ru/ (CRM госторги)

Почему мы здесь, и для чего отнимаем ваше драгоценное время?Часто, клиенты упрекают нас в том, что они потратили много времени, сил и денег пока нашли наши решения. Некоторые находят нас случайно, иным повезло больше, им кто-то посоветовал.Чтобы исправить это, мы решили быть ближе вам.Мы занимаемся автоматизацией различных процессовПотрачены тысячи человеко-часов упорного труда, можно сказать мы являемся пионерами и экспертами в области автоматизации обработки прайс-листов, а также в области интеграции 1С с различными интернет системами.Даже если вы никак не связаны с 1С, после ознакомления с нашими программами у вас появится такое желание.Более десяти лет исследований рука об руку вместе с вами, мы изучили все тонкости и научились решать следующие вопросы:Как видите, мы охватываем основные моменты, с которыми вы постоянно сталкиваетесь в своей каждодневной работе.Если же у вас есть еще пару минут, предлагаю окунуться в нашу систему и ознакомится с ней ближе, и возможно она станет вашей системой.Если взглянуть на разделтема обработки прайс-листов занимает первое место по обсуждению в этом разделе.Тогда наша программа была уникальной, так как это было единственное подобное решение на рынке. Но и сегодня, несмотря на то, что появилось много программ конкурентов, наши программы не утратили своей уникальности. Все дело в том, что мы никогда не останавливали работы над программой.Просто представьте программу, над которой работает целый коллектив экспертов в течение долгого времени. Вы просто не найдете близких аналогов, быть может только в названиях программ.Мы изучили все тонкости и научились решать все проблемы, связанные с прайс-листами. Мы знаем про прайс-листы все.Наша система- это уникальное решение, не имеющее аналогов на сегодняшний день. Система состоит из множества программ (подсистем), каждая из которых будет вам в помощь.Следующая программа, с которой я хочу вас познакомить этоЭтой программой мы занимаемся с 2003 года. Можно сказать, что с нее и началась наша системаПрограмма умеет работать с большинством популярных интернет магазинов, включая их различные версии. Ну и конечно наше всеМногие спрашивают, а чем вы лучше других программ, например, почему бы не пользоваться типовым обменом для Битрикса, зачем нужен ваш обмен.Все просто!как я и писал ранее, наши программы сделаны рука об руку с нашими клиентами. Мы внимательно относимся ко всем пожеланиям клиентов, мы их слушаем и слышим.Что касается Самой программы то она состоит из двух частей, а именно это блок обмена и блок контент менеджера.Согласитесь, 1С имеет бедную карточку товара и с ней в плане контента неудобно и невозможно работать, В свою очередь мы имеем совершенный инструмент, который мы назвалиОн позволяет переложить работу высокооплачиваемых специалистов – разработчиков сайта на ваш штат пользователей и вести весь цикл обработки контента в 1С (от фотографий и характеристик с развитым инструментом их автозаполнения /тиражирования/редактирования до таких нюансов как связанные товары, ЧПУ, генерация описаний на базе различных полей 1с, и т.п.).Если не иметь такого инструмента, обмен между 1С и интернет магазином тогда вообще лишен смысла. Какая разница если забивать контент в 1С или в Интернет магазин занимает одинаковое количество времени, зачем тогда все эти 1С и выгрузки. Именно поэтому мы сделали программучтобы экономить ваше время. Ведь ни 1С, и ни один интернет магазин не позволяют широко обрабатывать контент.если брать как в нашем примере Битрикс, то наш обмен реализован намного глубже типового. А именно - у нас возможность выгружать один товар из 1С в несколько групп в Интернет магазине, мы умеем формировать и выгружать связанные товары, выгружать различные категории товаров (рекомендованные, товар новинка и т.д.), выгружать не только характеристики, но и делать прямо в 1С из них фильтры, а также многое другое. Как вы уже поняли вы попали в надежные руки.Следующая программа в нашей системе – этоХотя Парсерами мы занимаемся всего 5 лет, и по нашим меркам Парсер сайтов молодая программа, и тут мы достигли больших успехов. Сегодня уже вышла 5 версия программы. Она умеет парсить не только контент, но и цены как поставщиков, так и конкурентов. Если же вам не нужно парсить, вы можете заказать готовый контент с любого сайта.Вот я и рассказал вам практически об основных направлениях и программах. Но также мы предлагаем небольшие сервисные программы, программы без которых системане могла бы считаться полной, без которых работать не просто, о них я расскажу совсем кратко:Наши системы окупаются уже в первые месяцы их использования. Мы трудимся для того, чтобы вы меньше работали и больше зарабатывали .