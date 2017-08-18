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Система «Электронная коммерция» автоматизация торговли на платформе 1С
Лев Алин,
основатель и генеральный директор ООО ПАРТИЯ
Москва
основатель и генеральный директор ООО ПАРТИЯ
Москва
|1
18/08/2017
Мы приветствуем всех, кто посетил нашу страничку!
Почему мы здесь, и для чего отнимаем ваше драгоценное время?
Часто, клиенты упрекают нас в том, что они потратили много времени, сил и денег пока нашли наши решения. Некоторые находят нас случайно, иным повезло больше, им кто-то посоветовал.
Чтобы исправить это, мы решили быть ближе вам.
Мы занимаемся автоматизацией различных процессов на платформе 1С. Потрачены тысячи человеко-часов упорного труда, можно сказать мы являемся пионерами и экспертами в области автоматизации обработки прайс-листов, а также в области интеграции 1С с различными интернет системами.
Даже если вы никак не связаны с 1С, после ознакомления с нашими программами у вас появится такое желание.
Более десяти лет исследований рука об руку вместе с вами, мы изучили все тонкости и научились решать следующие вопросы:
Если вы ограниченны во времени, предлагаю связаться с нами по следующим реквизитам, и я сделаю вам личную демонстрацию системы:
С уважением Лев Алин
Если же у вас есть еще пару минут, предлагаю окунуться в нашу систему и ознакомится с ней ближе, и возможно она станет вашей системой.
Если взглянуть на раздел АВТОМАТИЗАЦИЯ, тема обработки прайс-листов занимает первое место по обсуждению в этом разделе.
Проблематикой автоматизации обработки прайс-листов мы занимаемся с 2006 года.
Тогда наша программа была уникальной, так как это было единственное подобное решение на рынке. Но и сегодня, несмотря на то, что появилось много программ конкурентов, наши программы не утратили своей уникальности. Все дело в том, что мы никогда не останавливали работы над программой.
Просто представьте программу, над которой работает целый коллектив экспертов в течение долгого времени. Вы просто не найдете близких аналогов, быть может только в названиях программ.
Мы изучили все тонкости и научились решать все проблемы, связанные с прайс-листами. Мы знаем про прайс-листы все.
Наша система «Анализ и загрузка прайс-листов поставщиков и конкурентов» - это уникальное решение, не имеющее аналогов на сегодняшний день. Система состоит из множества программ (подсистем), каждая из которых будет вам в помощь.
Следующая программа, с которой я хочу вас познакомить это «Управление Интернет магазином». Этой программой мы занимаемся с 2003 года. Можно сказать, что с нее и началась наша система «Электронная коммерция».
Программа умеет работать с большинством популярных интернет магазинов, включая их различные версии. Ну и конечно наше все - Битрикс.
Многие спрашивают, а чем вы лучше других программ, например, почему бы не пользоваться типовым обменом для Битрикса, зачем нужен ваш обмен.
Все просто!
Во-первых, как я и писал ранее, наши программы сделаны рука об руку с нашими клиентами. Мы внимательно относимся ко всем пожеланиям клиентов, мы их слушаем и слышим.
Что касается Самой программы то она состоит из двух частей, а именно это блок обмена и блок контент менеджера.
Согласитесь, 1С имеет бедную карточку товара и с ней в плане контента неудобно и невозможно работать, В свою очередь мы имеем совершенный инструмент, который мы назвали «Рабочее место контент менеджера». Он позволяет переложить работу высокооплачиваемых специалистов – разработчиков сайта на ваш штат пользователей и вести весь цикл обработки контента в 1С (от фотографий и характеристик с развитым инструментом их автозаполнения /тиражирования/редактирования до таких нюансов как связанные товары, ЧПУ, генерация описаний на базе различных полей 1с, и т.п.).
Если не иметь такого инструмента, обмен между 1С и интернет магазином тогда вообще лишен смысла. Какая разница если забивать контент в 1С или в Интернет магазин занимает одинаковое количество времени, зачем тогда все эти 1С и выгрузки. Именно поэтому мы сделали программу «Рабочее место контент менеджера», чтобы экономить ваше время. Ведь ни 1С, и ни один интернет магазин не позволяют широко обрабатывать контент.
Во-вторых, если брать как в нашем примере Битрикс, то наш обмен реализован намного глубже типового. А именно - у нас возможность выгружать один товар из 1С в несколько групп в Интернет магазине, мы умеем формировать и выгружать связанные товары, выгружать различные категории товаров (рекомендованные, товар новинка и т.д.), выгружать не только характеристики, но и делать прямо в 1С из них фильтры, а также многое другое. Как вы уже поняли вы попали в надежные руки.
Следующая программа в нашей системе – это «Парсер сайтов». Хотя Парсерами мы занимаемся всего 5 лет, и по нашим меркам Парсер сайтов молодая программа, и тут мы достигли больших успехов. Сегодня уже вышла 5 версия программы. Она умеет парсить не только контент, но и цены как поставщиков, так и конкурентов. Если же вам не нужно парсить, вы можете заказать готовый контент с любого сайта.
Вот я и рассказал вам практически об основных направлениях и программах. Но также мы предлагаем небольшие сервисные программы, программы без которых система «Электронная коммерция» не могла бы считаться полной, без которых работать не просто, о них я расскажу совсем кратко:
Наши системы окупаются уже в первые месяцы их использования. Мы трудимся для того, чтобы вы меньше работали и больше зарабатывали .
Форум:
http://forum.web-kat.ru/viewforum.php?f=53&sid=2c9d8bd529eda744db5fbc3654b0ae18
Инструкции для УТ11:
https://www.youtube.com/user/eCommerceUT11/playlists
Инструкции для УТ10.3:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ5b31MGillyWm7C49rjR-arukao34UlI
http://b2b-soft.ru/html/sys.html
И в заключении небольшой подарок для всех кто пользуется 1С на управляемых формах:
http://web-kat.ru/skachat/derevo-obektov
Перестаньте терять деньги и клиентов! Закажите бесплатную онлайн демонстрацию модуля автоматического анализа прайс-листов.
Милости просим, звоните, пишите, задавайте вопросы, мы как эксперты будем рады вам помочь:
С уважением Лев Алин
Мы приветствуем всех, кто посетил нашу страничку!
Почему мы здесь, и для чего отнимаем ваше драгоценное время?
Часто, клиенты упрекают нас в том, что они потратили много времени, сил и денег пока нашли наши решения. Некоторые находят нас случайно, иным повезло больше, им кто-то посоветовал.
Чтобы исправить это, мы решили быть ближе вам.
- Система "Электронная коммерция"
Мы занимаемся автоматизацией различных процессов на платформе 1С. Потрачены тысячи человеко-часов упорного труда, можно сказать мы являемся пионерами и экспертами в области автоматизации обработки прайс-листов, а также в области интеграции 1С с различными интернет системами.
Даже если вы никак не связаны с 1С, после ознакомления с нашими программами у вас появится такое желание.
Более десяти лет исследований рука об руку вместе с вами, мы изучили все тонкости и научились решать следующие вопросы:
- - Обработка прайс-листов (первое место среди проданных программ и задаваемых вопросов);
- - Обмен данными с интернет магазинами и торговыми системами (второе место среди проданных программ и задаваемых вопросов);
- - Парсеры сайтов и работа с контентом (третье место среди проданных программ и задаваемых вопросов);
- - Работа с заказами покупателей и заказами поставщикам.
Если вы ограниченны во времени, предлагаю связаться с нами по следующим реквизитам, и я сделаю вам личную демонстрацию системы:
С уважением Лев Алин
- 8 (495) 517-35-99
- b2b-soft
- http://www.ecommerce-1c.ru/(УТ 11)
- http://web-kat.ru/ (УТ 11)
- http://b2b-soft.ru/ (УТ10.3)(промо)
- http://meltor.ru/ (CRM госторги)
Если же у вас есть еще пару минут, предлагаю окунуться в нашу систему и ознакомится с ней ближе, и возможно она станет вашей системой.
Если взглянуть на раздел АВТОМАТИЗАЦИЯ, тема обработки прайс-листов занимает первое место по обсуждению в этом разделе.
Проблематикой автоматизации обработки прайс-листов мы занимаемся с 2006 года.
Тогда наша программа была уникальной, так как это было единственное подобное решение на рынке. Но и сегодня, несмотря на то, что появилось много программ конкурентов, наши программы не утратили своей уникальности. Все дело в том, что мы никогда не останавливали работы над программой.
Просто представьте программу, над которой работает целый коллектив экспертов в течение долгого времени. Вы просто не найдете близких аналогов, быть может только в названиях программ.
Мы изучили все тонкости и научились решать все проблемы, связанные с прайс-листами. Мы знаем про прайс-листы все.
Наша система «Анализ и загрузка прайс-листов поставщиков и конкурентов» - это уникальное решение, не имеющее аналогов на сегодняшний день. Система состоит из множества программ (подсистем), каждая из которых будет вам в помощь.
Следующая программа, с которой я хочу вас познакомить это «Управление Интернет магазином». Этой программой мы занимаемся с 2003 года. Можно сказать, что с нее и началась наша система «Электронная коммерция».
Программа умеет работать с большинством популярных интернет магазинов, включая их различные версии. Ну и конечно наше все - Битрикс.
Многие спрашивают, а чем вы лучше других программ, например, почему бы не пользоваться типовым обменом для Битрикса, зачем нужен ваш обмен.
Все просто!
Во-первых, как я и писал ранее, наши программы сделаны рука об руку с нашими клиентами. Мы внимательно относимся ко всем пожеланиям клиентов, мы их слушаем и слышим.
Что касается Самой программы то она состоит из двух частей, а именно это блок обмена и блок контент менеджера.
Согласитесь, 1С имеет бедную карточку товара и с ней в плане контента неудобно и невозможно работать, В свою очередь мы имеем совершенный инструмент, который мы назвали «Рабочее место контент менеджера». Он позволяет переложить работу высокооплачиваемых специалистов – разработчиков сайта на ваш штат пользователей и вести весь цикл обработки контента в 1С (от фотографий и характеристик с развитым инструментом их автозаполнения /тиражирования/редактирования до таких нюансов как связанные товары, ЧПУ, генерация описаний на базе различных полей 1с, и т.п.).
Если не иметь такого инструмента, обмен между 1С и интернет магазином тогда вообще лишен смысла. Какая разница если забивать контент в 1С или в Интернет магазин занимает одинаковое количество времени, зачем тогда все эти 1С и выгрузки. Именно поэтому мы сделали программу «Рабочее место контент менеджера», чтобы экономить ваше время. Ведь ни 1С, и ни один интернет магазин не позволяют широко обрабатывать контент.
Во-вторых, если брать как в нашем примере Битрикс, то наш обмен реализован намного глубже типового. А именно - у нас возможность выгружать один товар из 1С в несколько групп в Интернет магазине, мы умеем формировать и выгружать связанные товары, выгружать различные категории товаров (рекомендованные, товар новинка и т.д.), выгружать не только характеристики, но и делать прямо в 1С из них фильтры, а также многое другое. Как вы уже поняли вы попали в надежные руки.
Следующая программа в нашей системе – это «Парсер сайтов». Хотя Парсерами мы занимаемся всего 5 лет, и по нашим меркам Парсер сайтов молодая программа, и тут мы достигли больших успехов. Сегодня уже вышла 5 версия программы. Она умеет парсить не только контент, но и цены как поставщиков, так и конкурентов. Если же вам не нужно парсить, вы можете заказать готовый контент с любого сайта.
Вот я и рассказал вам практически об основных направлениях и программах. Но также мы предлагаем небольшие сервисные программы, программы без которых система «Электронная коммерция» не могла бы считаться полной, без которых работать не просто, о них я расскажу совсем кратко:
- - Управление наценками. Небольшая сервисная программа с безграничными возможностями. Она позволит вам реализовать любое желание в ценообразовании. При этом, кто работал с 1С, тот знает, что проводить документ ценообразования 1С, если товаров много тысяч, будет часами. Мы научились это делать в разы быстрее. Наше ценообразование умеет все!
- - Прайс-лист. Небольшая сервисная программа с безграничными возможностями. Изучая прайс–листы многих Компаний, мы редко сталкиваемся с безупречными, удобными и информативными инструментами. Поэтому мы задались вопросом: "Почему не создать программу, которая будет формировать удобный и информативный прайс–лист?". Речь не идет о создании шаблона, единого для всех, совсем нет. С помощью программы можно создать свой прайс–лист, неповторимый и удобный для клиентов Компании. Программа "Прайс–лист" имеет множество настроек, которые способны удовлетворить самого требовательного пользователя.
Прайс-лист – одно из важнейших маркетинговых мероприятий Компании, направленное на реализацию товара. Нередко единственным мостиком между Покупателем и продажей выступает Прайс-лист. Покупатель судит о Компании по тому, насколько быстро он получает ответ на поставленный им вопрос и насколько этот ответ удовлетворяет его ожиданиям. Часто ответы Покупатели получают из Прайс-листа Компании. От того, как выглядит Прайс-лист, насколько он удобный, функциональный и информативный, Клиент формирует свое мнение о Компании. Поговорка «Встречают по одежке» как нельзя лучше применима к Прайс-листу! Прайс-лист является показателем стабильности, надежности, благополучия и процветания Компании.
- - Загрузка EXСEL. Небольшая сервисная программа, которая придет вам на помощь, когда необходимо загружать различные данные в систему 1С Предприятия (контент, документы поступления с автоматической привязкой по различным полям).
Наши системы окупаются уже в первые месяцы их использования. Мы трудимся для того, чтобы вы меньше работали и больше зарабатывали .
Форум:
http://forum.web-kat.ru/viewforum.php?f=53&sid=2c9d8bd529eda744db5fbc3654b0ae18
Инструкции для УТ11:
https://www.youtube.com/user/eCommerceUT11/playlists
Инструкции для УТ10.3:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ5b31MGillyWm7C49rjR-arukao34UlI
http://b2b-soft.ru/html/sys.html
И в заключении небольшой подарок для всех кто пользуется 1С на управляемых формах:
http://web-kat.ru/skachat/derevo-obektov
Перестаньте терять деньги и клиентов! Закажите бесплатную онлайн демонстрацию модуля автоматического анализа прайс-листов.
Милости просим, звоните, пишите, задавайте вопросы, мы как эксперты будем рады вам помочь:
С уважением Лев Алин
- 8 (495) 517-35-99
- b2b-soft
- http://www.ecommerce-1c.ru/(УТ 11)
- http://web-kat.ru/ (УТ 11)
- http://b2b-soft.ru/ (УТ10.3)(промо)
- http://meltor.ru/ (CRM госторги)
Вячеслав Дюпин,
Руководитель проекта ООО "Первый спортивный"
Руководитель проекта ООО "Первый спортивный"
31/08/2017
С удовольствием оставляю отзыв с благодарностью к разработчикам за уникальный продуманный и крайне нужный продукт.
В 2016 году были озадачены вопросом загрузки номенклатуры товаров в базу 1С из прайсов поставщиков.
В процессе поиска тестили несколько продуктов от разных разработчиков, в результате чего остановились на разработке загрузчика прайсов от ульяновских мастеров. Сначала схема и логистика загрузки понравилась но чем дальше вникали в разработку, тем большее вылазило ньюансов не удовлетворяющих нашему требованию.
Рразработчики конечно пытались оперативно реагировать и допиливать продукт под наши запросы. Но за каждой сделанной хотелкой вылазила еще какая нибудь проблема, в итоге это стало выливаться в постоянные доработки и потери времени и денег.
В результате в мае 2017 было принято решение снова перерыть интернет и вновь попытаться найти что то удовлетворяющее нашим требованиям, ( даже размещали проект на инфостарте- https://infostart.ru/project/628635/) а задачи стояли следующие ( привожу не полный список):
1. должны загружаться прайсы с разной структурой - от разных поставщиков, с понятной схемой загрузки.
2. - редактировать номенклатуру и артикул; (к примеру: наименование поставщика : "доска СУПЕРЛЕС сорт А" , наш стандарт в 1С - "Пиломатериал Суперлес марка"А".
3. Создавать новую номенклатуру ( не дублируя карточки); - обновлять остатки и цены - при повторной загрузке номенклатура не должна создавать дубли карточек, но при появлении новых товаров они должны создаваться, остатки и цены должны обновляться, товары из прайса без остатка должны обнулять остаток в базе.
4. Разделять характеристику на несколько параметров; ( к примеру: размер костюма 50/XL необходимо разбить на несколько свойств: размер сайта; рост; объем груди; объем талии; и тп) при чем , необходимо чтобы соответствие можно было сделать так: бренда А - 50 размер, бренд Б - 48 размер - но при этом ни оба соответствуют объему 100 см.
5. Загружать несколько видов номенклатуры одновременно; (для фильтации товаров ,созданы несколько видов номенклатуры : Доски, трапеции, гидрокостюмы - у которых везде свои размеры) все они в одном прайсе.
6.Объединение карточек товаров :создавать одну карточку из нескольких позиций одного наименования; ( в прайсе бывает один товар к примеру доска , у которой разные размеры, 100,120,140. в прайсе это выглядит не как торговые предложения а Доска 100, доска 120. доска 140, т.е - 3 карточки товара, необходимо создать одну карточку товара с разными размерами ( у каждого размера разная цена)
7. Выделять артикул из наименования - иногда артикулы бывают в наименовании товара в скобках и без.
8. Выделять характеристику товара (размер) из наименования - иногда в товаре бывает размер - пример: доска 120 - где "доска" это наименование, а "120" это размер.
В итоге нам порекомендовали обратить внимание на Электронную коммерцию от компании "Партия".
Признаться изначально посмотрев ролики по разработке и сделав небольшой обзор по продукту мне как человеку абсолютно не специалисту в 1С разобраться и понять что либо не удалось.
Сложилось впечатление что это что то очень грамоздкое и навороченное и с этим никогда не разобраться. Ролики к сожалению рассчитаны на профессионалов и специалистов а не на простых пользователей и не отражают всей простоты пользования продуктом.
Но отношение к разработке после консультаций с Львом, и беглого ознакомительного курса с программой в корне изменили наше мнение.
Электронная коммерция по свое сути является вполне понятным продуктом для простого пользователя с уровнем " я знаю как открывается 1С".
Загрузка прайса проста и понятна.
Из плюсов могу отметить что программа может загрузить сразу весь прайс целиком, или по частям как вы хотите, и не важно сколько там видов номенклатуры.
Обновление остатков и цен проводиться нажатием 4 кнопок!
Объединение позиций номенклатуры в одну карточку товара делается почти на автомате! Есть небольшой ньюанс: если объединяете старую карточку и новую сделайте название одинаковыми.
И еще целая куча полезных и нужных в работе возможностей!
Программа решила все наши потребности, и максимально облегчила работу с загрузками прайсов и обновлением цен и остатков.
Разработка очень продумана и грамотно собрана, радует глаз рабочий интерфейс (доступен в "Такси") и то что программа полностью встраивается в 1с и является по сути одной программой, нет необходимости заходить сначала еще куда то и там формировать прайс и делать кучу лишних движений.
Особенно порадовало то что нам не пришлось что либо допиливать и тратить на это дополнительные время и деньги, функционал решает абсолютно все вопросы!
За оперативные ответы и поддержку в вопросах где мы иногда запинались отдельное человеческое спасибо разработчикам и Льву.
Крайне рекомендую данную разработку всем тем, кто стремиться автоматизировать процесс работы с поставщиками и загрузкой номенклатуры а также с часто меняющимися ценами и остатками в прайс листах.
Программа для командной работы: позволяет один раз настроить все необходимые данные ( реквизиты товаров) в базе 1с и смело отдать в работу контент менеджеру или бухгалтеру (с ограниченными правами) с уверенностью что ничего лишнего ( ненужных размеров к примеру) в базе не появится.
С уважением, Вячеслав
ООО "Первый спортивный"
С удовольствием оставляю отзыв с благодарностью к разработчикам за уникальный продуманный и крайне нужный продукт.
В 2016 году были озадачены вопросом загрузки номенклатуры товаров в базу 1С из прайсов поставщиков.
В процессе поиска тестили несколько продуктов от разных разработчиков, в результате чего остановились на разработке загрузчика прайсов от ульяновских мастеров. Сначала схема и логистика загрузки понравилась но чем дальше вникали в разработку, тем большее вылазило ньюансов не удовлетворяющих нашему требованию.
Рразработчики конечно пытались оперативно реагировать и допиливать продукт под наши запросы. Но за каждой сделанной хотелкой вылазила еще какая нибудь проблема, в итоге это стало выливаться в постоянные доработки и потери времени и денег.
В результате в мае 2017 было принято решение снова перерыть интернет и вновь попытаться найти что то удовлетворяющее нашим требованиям, ( даже размещали проект на инфостарте- https://infostart.ru/project/628635/) а задачи стояли следующие ( привожу не полный список):
1. должны загружаться прайсы с разной структурой - от разных поставщиков, с понятной схемой загрузки.
2. - редактировать номенклатуру и артикул; (к примеру: наименование поставщика : "доска СУПЕРЛЕС сорт А" , наш стандарт в 1С - "Пиломатериал Суперлес марка"А".
3. Создавать новую номенклатуру ( не дублируя карточки); - обновлять остатки и цены - при повторной загрузке номенклатура не должна создавать дубли карточек, но при появлении новых товаров они должны создаваться, остатки и цены должны обновляться, товары из прайса без остатка должны обнулять остаток в базе.
4. Разделять характеристику на несколько параметров; ( к примеру: размер костюма 50/XL необходимо разбить на несколько свойств: размер сайта; рост; объем груди; объем талии; и тп) при чем , необходимо чтобы соответствие можно было сделать так: бренда А - 50 размер, бренд Б - 48 размер - но при этом ни оба соответствуют объему 100 см.
5. Загружать несколько видов номенклатуры одновременно; (для фильтации товаров ,созданы несколько видов номенклатуры : Доски, трапеции, гидрокостюмы - у которых везде свои размеры) все они в одном прайсе.
6.Объединение карточек товаров :создавать одну карточку из нескольких позиций одного наименования; ( в прайсе бывает один товар к примеру доска , у которой разные размеры, 100,120,140. в прайсе это выглядит не как торговые предложения а Доска 100, доска 120. доска 140, т.е - 3 карточки товара, необходимо создать одну карточку товара с разными размерами ( у каждого размера разная цена)
7. Выделять артикул из наименования - иногда артикулы бывают в наименовании товара в скобках и без.
8. Выделять характеристику товара (размер) из наименования - иногда в товаре бывает размер - пример: доска 120 - где "доска" это наименование, а "120" это размер.
В итоге нам порекомендовали обратить внимание на Электронную коммерцию от компании "Партия".
Признаться изначально посмотрев ролики по разработке и сделав небольшой обзор по продукту мне как человеку абсолютно не специалисту в 1С разобраться и понять что либо не удалось.
Сложилось впечатление что это что то очень грамоздкое и навороченное и с этим никогда не разобраться. Ролики к сожалению рассчитаны на профессионалов и специалистов а не на простых пользователей и не отражают всей простоты пользования продуктом.
Но отношение к разработке после консультаций с Львом, и беглого ознакомительного курса с программой в корне изменили наше мнение.
Электронная коммерция по свое сути является вполне понятным продуктом для простого пользователя с уровнем " я знаю как открывается 1С".
Загрузка прайса проста и понятна.
Из плюсов могу отметить что программа может загрузить сразу весь прайс целиком, или по частям как вы хотите, и не важно сколько там видов номенклатуры.
Обновление остатков и цен проводиться нажатием 4 кнопок!
Объединение позиций номенклатуры в одну карточку товара делается почти на автомате! Есть небольшой ньюанс: если объединяете старую карточку и новую сделайте название одинаковыми.
И еще целая куча полезных и нужных в работе возможностей!
Программа решила все наши потребности, и максимально облегчила работу с загрузками прайсов и обновлением цен и остатков.
Разработка очень продумана и грамотно собрана, радует глаз рабочий интерфейс (доступен в "Такси") и то что программа полностью встраивается в 1с и является по сути одной программой, нет необходимости заходить сначала еще куда то и там формировать прайс и делать кучу лишних движений.
Особенно порадовало то что нам не пришлось что либо допиливать и тратить на это дополнительные время и деньги, функционал решает абсолютно все вопросы!
За оперативные ответы и поддержку в вопросах где мы иногда запинались отдельное человеческое спасибо разработчикам и Льву.
Крайне рекомендую данную разработку всем тем, кто стремиться автоматизировать процесс работы с поставщиками и загрузкой номенклатуры а также с часто меняющимися ценами и остатками в прайс листах.
Программа для командной работы: позволяет один раз настроить все необходимые данные ( реквизиты товаров) в базе 1с и смело отдать в работу контент менеджеру или бухгалтеру (с ограниченными правами) с уверенностью что ничего лишнего ( ненужных размеров к примеру) в базе не появится.
С уважением, Вячеслав
ООО "Первый спортивный"
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