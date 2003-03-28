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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Рекламные Агентства?



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
28/03/2003

Виктория, а о чем спор собсссено?

Да... Полно недоброкачественных РА, точно так же как полно плохих людей вокруг нас. Это да. Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то его можно понять так: "А с кем можно работать?" А вот на этот вопрос ответить трудно. Так как Вы все-равно доверяете мнению своих друзей или мнению своей мамы. Расхваливать себя можно сколь угодно долго... но проделанная работа, говорит сама за себя.



2Константин...

А что Вы так болезненно реагируете? А чем деньги Виктории Вам так не нравятся? Они что - по локоть обагрены кровью невинных жертв?



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
28/03/2003

Как то многие ЛЕГКО обсуждают цифру бюджета в отрыве от самого проекта. НАУЧИТЕ!! Я так не умею.

ИМХО, пока заниматься продвижением в сети работая на клиента - дело не благодарное. И не хочу никого обидеть, начальный рынок обычно под авантюристами. Я нормально раскручу ( продвину ) без скромности любой ресурс в рунете. Думаю многие тоже сделают это не хуже и лучше меня. Но я устал бы ломать копья с клиентом объясняя почему так , а не иначе. Так, что пока лучше работать на себя ,а с клиентами пусть работают те кто... , ну в общем те кто хочет- и удачи им. Кстати, есть и вполне приличные люди.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
28/03/2003

к73... потратить можно сколь угодно великий бюджет, да вот оно того не стоит. Практика показала, что от многих платных площадок можно и нужно отказаться. Не стоят они того, уж больно дорогой получается каждый клиент. Цель промоутера - увеличить приток качественной аудитории при уменьшении рекламного бюджета. Платные площадки - это не промоушен, это не его задача. А вот как достичь увеличения соотношения посетитель/продажа без дополнительного вложения в дальнейшем? Вот какую задачу надо решать, иначе грош нам цена.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
28/03/2003

2Михаил... Помоему никто не говорил сколько стоит та или иная услуга, а бюджет - есть бюджет... ВЕСЬ РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ на месяц или на весь период у Виктории такой, у кого-то он другой. Его помоему никто не обсуждает. повторюсь - А вот как снизить бюджет с увеличением качества?



Ссылка на сообщение Pavel Malyshev
28/03/2003

Констанин, вот Вы говорите, об этике. Вы говорите, что не надо связываться с клиентами, которые протают дешевку задорого. Я с этим немного не согласен. Попытаюсь объяснить что к чему:



1. В Интернете существует немерено сайтов, которые торгуют мобильными телефонами, причем цены отличаются на несколько десятков долларов. И у них у всех есть своя аудитория и покупатели. Да, я даю советы клиенту по поводу повышения оборота и прибыли. Да, я стараюсь сделать клиента другом. Но это не всегда получается, т. к. человек меня просто не хочет понимать, он решает, что именно у него все получится продать все втридорога. Как правило такой человек не становится нашим клиентом.



По поводу рынка: Рынок есть, но очень слабый и неразвитый. Исходя из ваших постов все люди пришли сюда рыбки в мутной воде половить и намыть пару баксов на ажиотаже вокруг интернета. Повторю еще раз: Интернет является очень хорошим подспорьем в развитии бизнеса. На мой взгляд Интернет может дать гораздо больше отдачи на каждый вложенный доллар, чем любой другой способ рекламы. И то, что аудитория его пока еще мала не сильно снижает его значимости.



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
28/03/2003

2Андрей Сергеич. Бюджет это прежде всего план мероприятий. А потом уже окончательная сумма.

В любом проекте я бы обсуждал в начале целеслобразность тех или иных мероприятий, а потом уже то сколько это может стоить.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
28/03/2003

Михаил, в "прайс-листе" в левой колонке - позиции, в правой - цены.

Поэтому можно действовать по правилу ПРАВОЙ руки или ЛЕВОЙ руки.

В смысле, когда бюджет большой - чукча довольный. Он закрывает цены ПРАВОЙ рукой и смотрит, ЧТО НАДО.

А когда "моржа маленький" - он закрывает позиции ЛЕВОЙ рукой и смотрит, на что есть деньги.

Работать можно с любым бюджетом. Хоть в 100$, хоть в 15.000. И тот и другой можно растянутьи на месяц. и на день. Им же определяются и приемы и методы. Никто не проповедует "за 100 то же, что и за 10.000". Лучше машина - лучше ездить.



К73. Речь шла о том. как "по-уму" потратить (промоутера вообще то для этого и нанимают - тратить по-уму). Поэтому у него ваши RBC и Рамблеры с их ценами просто отдыхают. Пром. ИХ юзеров по другому достанет.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
28/03/2003

2Константин...



про колонки - 5 баллов!



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
28/03/2003

2Константин Тимошенко, да такой алгоритм понятен. А главное УПОТРЕБЛЯЕМ.

Я знал одного художника , так вот он говорил:- "сколько клиент заплатит на столько и нарисую."

Я то думал все нужно строить от задач...Максимальной эффективности и прочей мути. А тут все просто, оказывается.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
28/03/2003

Да понятно, что "от задачи", да не у всех на ее решение денег есть... Это как лекарство. Есть дорогое эффективное, есть дешевое, плацебо. Заказчик имеет право выбирать



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
28/03/2003

2 Константин Тимошенко.

Ах! как Вы правы именно -ПЛАЦЕЛО!

ПЛАЦЕБО -(лат. placebo, букв. понравлюсь), лекарственная форма, содержащая нейтральные вещества. Применяют для изучения роли внушения в лечебном эффекте каких-либо лекарственных вещества, в качестве контроля при исследовании эффективности новых лекарственных препаратов и др.

(большая энциклопедия)

Вы изучать внушаемость кого собираетесь, Ваших клиентов??

Если не хватает денег на конкретный проект тут уж никакое внушение клиенту не поможет...и не нужно ему Ваше внушение. Но опять же может быть все не так уж дорого, просто клиенту внушают что дорого....?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
29/03/2003

Изучать ничего не надо, все уже изучено 3000 лет назад.

Выигравший в казино ОБЯЗАТЕЛЬНО придет туда еще раз. Навсегда уходит только постоянно проигрывающий.



Ну хорошо, вот простой пример.

Есть БИЗНЕС, маленький, и даже очень. Денег - кот наплакал на развитие вообще, а уж на интернет - экзерсисы - и подавно.

Но потенцмально продвигаемый.

Можно конечно встать в позу, и сказать - нет 15.000? свободен! Заработаешь - приходи.

А можно действительно хоть за 100$ ему помочь.

Сделать ему простейший сайт, оптимизировать под поисковик. Организовать простенькую партнерку, купоны скидок там всякие. Это же все именно Главное - убедительно показать что ЭТО РАБОТАЕТ, дает отдачу. Хотя "лекарство" стоило копейки, чистая вода. Но она не вредила!

Видишь - вот пришли 3 клиента и принесли распечатанный купон на скидку. А вот какой то сайтик-партнер подогнал себе пару клиентов - поощри его... Это же все азбука.

Объясните людям толково, как они могут сэкономить, заработать, "приятное получить" - они вам горы передвинут.

И когда клиент увидит, что это работает и он сам поднимется - он вам уже не 100, а 1000 зарядит.

Водщем, читайте Ходжу Насреддина. "Не говори - ДАВАЙ. Говори - БЕРИ".



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
29/03/2003

2Константин Тимошенко, так правильно. ВСЕ ОТ ЗАДАЧ!

кому то на выполнения поставленных задачь нужна одна сумма , а кому то на порядки (!) меньше. Нет тут правил левой и правой руки!


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