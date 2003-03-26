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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Рекламные Агентства?



Ссылка на сообщение Петр
26/03/2003

Жаловаться на клиента - это не метод. Понятно, что клиент в большинстве своем не понимает, что именно ему нужно. В связи с этим выигрывает тот промоутер, который предлагает разнообразные методы, и в разных совокупностях, и в разной стоимости. То есть предложить и продать можно и недоделанную (с точки зрения промтоутера) работу, только нужно сразу объяснить результаты и разницу в них... Понятно, что полная рекламная поддержка - это хорошо и правильно, но если человек думает что она ему не нужна - сделай часть... На результатах можно убедительно доказать необходимость серьезных вложений. Да и еще - очень важно, у большинства промоутеров знания бизнеса откровенно хромает, они не в состоянии просчитать ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ раскрутки, а без этого выходить на серьезного клиента невозможно....



Ссылка на сообщение Виктория
27/03/2003

Константин, а вы знакомы с таким термином бизнеса, как аутсорсинг?!



Сколько стоит "интернет-прораб" сайта? Допустим, 700 у.е. - в год компании он обходится в 8400 + соц. пакет + обеспечение рабочего места и т.д. Плюс, этот же специалист все-таки потребует от компании инвестиций в Интернет-медиа... В итоге компания получает расход суммы большей пресловутых 15000, а эффективность?!



Чего бы я хотела от РА - так это снятия с меня проблем привлечения клиента из Интернет и позволило бы сосредоточится на моих непосредственных задачах бизнеса - это очевидно.



Но этого точно не будет еще очень долго, поэтому и приходится выкручиваться самим, кто во что горазд.



Позволю себе не согласиться с вашим представлением о сайте - эта "кучка файлов" есть сложный механизм, позволяющий компании эффективно взаимодействовать с клиентами, партнерами и поставщиками. При этом сайт позволяет практически вдвое сократить время взаимодействия с контрагентами, что высвобождает дополнительный человеческий ресурс для решения других задач.



Да, если сайт состоит из флешевой заставки и 5 страничек с общими фразами - на фига он такой надо?!



Кстати, Константин, вас что больше взбесило - 15000 бюджета или то, что вы не подвернулись под руку? ;)



Ссылка на сообщение Виктория
27/03/2003

А также для всех плохо видящих ;)



У меня вроде нигде не было написано, что эти 15000 вообще выделялись или на что-то тратились;) Такая сумма была поставлена, чтобы выбранным РА было где развернуться;)



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/03/2003

Петру:

"Понятно, что клиент в большинстве своем не понимает, что именно ему нужно. ".

Вот! Но в отличии от посещения доктора, которого он слушает открыв рот, тут он в 99% настаивает на своем своем "понимании".

Существует определенный набор действий для успешного осуществления дела. Любого! Хоть строительства дома, хоть полета на луну, хоть питья пива.

А клиент не хочет их выполнять! И понимать зачастую не хочет!

Он делает гнилой фундамент, а затем аытается на нем что то построить и в этом жить...

Понимание необходимости выполнения определенных технологических требований в массовое сознание еще не пришло.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/03/2003

Виктории:

"Сколько стоит "интернет-прораб" сайта".

:) Гораздо дешевле, чем вы насчитали.

1) Промоутеры ценят свободу больше, чем Ваш "соц пакет" (и некомпетентного начальника в придачу);

2) Промоутера вы нанимаете как архитектора - на проект с авторским надзором. Т.е. он сделал станок, построил дом, все настроил, что б работало, и формально "отвалился". Далее он только масленкой в нужные места капает. Или ваши же сотрудники.



Поддержка проекта - это зависит от проекта (если вы РБК заказали - это одно, если представительский сайт - это другое). Может и 20.000 не хватить. а можно и в 50 уложиться. смотря что строили.

Промоутер - это не дезигнер и не веб-мастер. Это ДРУГОЕ.



"Чего бы я хотела от РА - так это снятия с меня проблем привлечения клиента из Интернет и позволило бы сосредоточится на моих непосредственных задачах бизнеса - это очевидно."

Правильно! Каждый должен заниматься своим делом!

Тогда почему вы в РА поперлись? РА - это РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО. Его номер - 37-й в проекте! Когда промоутер сочтет нужным его привлечь, тогда оно из строя и выйдет.

А пока пусть сидит и смотрит преданно в глаза заказчика (промоутера в данном случае).

Потому что прораб в курсе технологий и в курсе цен. А если клиент самомстоятельно начинает разные бригады нанимать, его обуют-переобуют по 5 раз.



И выкручиваться не надо. А надо:

- правильно поставить задачу (а это половина ответа)

- устроить открытый тендер

Деньги - Ваши - Вы должны выбирать.



"о сайте - эта "кучка файлов"

:) Как они организованы и что делают - это другой вопрос. Но "оживат" они ТОЛЬКО в броузере зрителя. Нет зрителя - они год пролежат и ничего вам не обеспечат, и их никто не увидит.

Сочините действительно гениальные стихи, запишите их в тетрадку, придите в Ленинку и суньте ее на полку между книг. Сколько народу их прочитает?

А можно их издать в журнале, книгой, организовать промоушн...

Так и сеть - это огромные запасники. И что бы заставить людей обратить внимание на именно вашу картину, надо это планировать изначально.



"Кстати, Константин, вас что больше взбесило - 15000 бюджета или то, что вы не подвернулись под руку?"

:) Меня "взбесило" (и всегда бесит) воинствующий непрофессионализм. Лет десять назад, когда еще и не пахло интернетом, был у меня маленький автосервис. Тогда меня "бесило" то, что люди сначало мелкую поломку превратят в крупную проблему, а потом борятся со следствиями, а не причиной.

"Бесят" меня люди, которые сначала себе ухо гвоздем расковыряют, а потом телевизор в ремонт несут - "звук пропал!"

На ваши 15.000 я роток не разеваю. Потому что где то тут уже писал, что не знаю как их можно потратить по-умному. Проесть - можно. На имиджуху пустить...

(потому и РА сразу шалели и намекали на откат).

Рунет сейчас не в состоянии такие деньги быстро проглотить. В принципе - это ВЕСЬ рунет на 1 день. Он вам нужен, весь рунет ? Или все же какая то целевая аудитория определенного региона?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/03/2003

PS.

А что касается аутсорсинга, Виктория, то вот как раз я его и предлагаю.

"Вам нужны клиенты через интернет. а не сайт. И вам должно быть наплевать, как я его вам добуду. Вас должна волновать лишь его (клиента) цена."

Так нет же! "Сайт мой и там будет все по моему! начиная от дезигна, кончая утвержденным ЛИЧНО МНОЮ планом проведения мероприятий (в котором я ни фига не понимаю)! (слышится, ты, их по 1$ добываешь, а мне по 5 продаешь, гад! Этак я и сам могу!). Он думает. что клиентов через интернет получать что то вроде грибы собирать или рыбалки.



Ссылка на сообщение Pavel Malyshev
27/03/2003

2 Константин Тимошенко:

А Вам не кажется, что ваши обвинения некорректны. Вы пользовались моими услугами, чтобы "наезжать" на меня. На ваш сайт www.statya.ru есть небольшое количество переходов с Яндекса, с сайта www.penki.ru- который является практически Дорвеем для вашего же сайта. Вот статистика вашего сайта по реферам:

183 47.0 www.yandex.ru

80 20.6 www.penki.ru

45 11.6 penki.ru

27 6.9 yandex.ru



Если это "Вкусные пользователи"- то извините, у нас разные подходы к интернет- бизнесу. За большим количеством посетителей можно обратиться и к накрутчикам: и дешево и посещаемость хорошая. Только одна проблема: покупателей маловато будет.



2 Виктория: Вы немного неправильно меня поняли, "Дешевые" в моем контексте- предлагающие некачественные услуги. Извините за сленг.

По поводу денежного эквивалента: на мой взгляд будет некорректно публиковать в открытом доступе результаты рекламных кампаний наших клиентов. Скажу только, что они довольны. Если Вы приедете ко мне в офис, я могу дать поговорить с некоторыми клиентами по телефону, чтобы Вы убедились в нашем профессионализме.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/03/2003

Бр-р-р-р...

Это вы к чему? В чем я вас обвиняю? В "разводе"? Но и вы согласитесь, "денег дай" - это не аргумент. (Виктория - вот КТО за 15 штук-то взвился :) ) А то, что среди он-лановых РА вакханалия творится - отрицать вообще глупо. Рынка просто нет. Есть вертеп.

И что с того, что я "пользовался вашими услугами" при проведении какой либо кампании. (Не помню, правда какой). Я что? жениться на вас обещал? или в вечной любви клялся? Вы оказали услугу, я за нее заплатил. Я нанимаю такси, еду, и дальнейшая судьба таксиста меня не волнует. Или прикажете мне его с днем таксиста поздравлять? Это он меня должен проздравлять как клиента.



И при чем тут дорвеи? Я что, с одного своего сайта не могу на другой свой сайт людей направить в связи с переездом части информации? Причем, заметьте - ДОБРОВОЛЬНО, а не автоматически. Это-то тут причем? Вы, право, как Паниковский - "а ты кто такой!"

Кстати, а если Яндекс мой, тогда что? вообще закрыться7

Подрываете прямо веру в ваше здравомыслие...

Тем более, что на www.statya.ru ничего не продается :) Это просто тусовка. Гайд-парк. т.с.

Каждый может разместить свою статью, т.ч. рекламную. Модерируется только правильность верстки. Вот вы там можете пресс-релиз своего РА опубликовать, например.



Павел, пожалуйста не превращайте форум в "тендер" между вами и мной. Я на "Викторино" наследство не претендую ни в малейшей степени. Потому что

1) Я не знаю, как по-честному освоить такую сумму. Пробовал - и не получалось. А накладные расходы у меня невысоки.

2) Я работаю НЕ методами РА. Потому что я не РА. Я обычно оговариваю стоимость "клиента", а не конечный бюджет. А там- уже сколько клиентов надо, (тут в принципе Виктория в самую точку попала со своим аутсорсингом).

3) Я не знаю, чем она занмается, и не знаю, можно ли это вообще двигать в сети. Поскольку я работаю "на результат", то я должен быть уверен, кто "клиент" вообще может быть. Я же не РА, которое рекламирует "за последствия не отвечаем". Для меня как раз важен не процесс, а результат. Поэтому перед охотой я проверяю, а есть ли в лесу дичь.

4) Я не сдаю своих клиентов ни при каких обстоятельствах. Они не знают о существовании друг друга. Поэтому у меня таких неубиваемых аргументов (могу дать поговорит по телефону...) у меня нет :)



Т.ч. угомонитесь и живите спокойно. Все Викторины деньги будут Ваши. Удачи!



Ссылка на сообщение Pavel Malyshev
27/03/2003

2 Константин Тимошенко



Я не собираюсь "разводить" Викторию на деньги. Вы в одном из постов написали что-то вроде 100% развод. Вам не кажется, что подобные изречения может позволить себе человек, потерявший деньги у этой компании. Я могу заявить, что "МММ"- развод чистой воды, Вы можете это сказать. Но не надо говорить о том, что компания ***- кидает всех и вся.



Я гарантирую целевых посетителей на сайт клиента, людей непосредственно заинтересованных в его товаре/услуге. А если он продает чупа-чупс за 300 баксов, то это его проблемы, что у него не будет покупателей. (К сожалению встечаются и такие).



По поводу вертепа среди онлайновых РА:

Есть такая поговорка: "Нельзя судить о дурдоме не принимая в расчет санитаров". Согласен есть большое количество так называемых РА, которые предлагают спам и/или накрутки счетчиков или пользуются этими методами. Но есть и нормальные- это тоже отрицать достаточно глупо.



По поводу Яндекса: Вы несогласны с тем, что с поисковиков идет самая заинтересованная в товаре/услуге аудитория?



Ссылка на сообщение Виктория
27/03/2003

Я в восторге;)



Неубитого медведя освеживали, покромсали еще и из-за шкуры передрались;)



Господа, раз вы такие подкованные, может дадите бесплатный совет? ;)



Как такое может быть - я в логах статистики нахожу заход с поисковика по фразе, которой вообще нет на сайте ни в каком виде;) Иду на Яндокс ввожу фразу и вижу наш сайт на первом месте.



Как объяснить такой феномен?



Ссылка на сообщение Pavel Malyshev
27/03/2003

2 Виктория:



Грубо говоря: Кто-то (Доброжелатель или нет) поставил с высокорейтингового сайта ссылку на Ваш сайт.



Подобных примеров достаточно много. Можно вспомнить пример, когда сайт Майкрософта находился в лидерах по ключевому слову "геморрой" (пардон).





Или второй пример:

Сайт www.kremlin.ru достаточно долгое время находился в лидерах по запросу "хомяк"



Естественно, что ни в первом ни во втором случае этих слов на сайтах не было.



Ссылка на сообщение Pavel Malyshev
27/03/2003

совсем забыл: возможен еще глюк Яндекса.



Вот пример чего- то подобного:



http://www.searchengines.ru/forum/attac ... stid=21875



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/03/2003

Павел, Вы же сами признали. что было двоякое трактование слова "дешевый". Чего же теперь то... Я то среагировал на первое трактование (как и Виктория впрочем :)). "Хозяин, тут купоросить надо-ть. В смысле денег дай!".



"Целевых" все гарантируют, да не у всех получается. И разница в том, что РА (в вашем лице) говорит - "...то это его проблемы, что у него не будет покупателей". А я за такое просто не берусь. Потому что:

1) Виноваты все равно будете вы.

2) Репутация ваша у ниго будет просто никакая. И хорошо, если им ограничится. Он ведь и друзьям расскажет.

3) Вы напрочь отобъете у него вообще связываться с интернетом.

Паша. бизнес - бизнесом, но должна же быть хоть какая то элементарная этика! "Некрасиво" заработанные деньги до добра не доводят. Клиент в любом случае должен остаться твоим другом.



По поводу вертепа.

Проблема не в РА, ё-мое! Проблема в отсутствии рынка!

Нет рынка! есть куча-мала крупных, средних, мелких издателей. Каждый со своим уставом (ладно бы со своими ценами!). А то именно требованиями к твоей рекламе, правилами. И как правило - полным отсутствием механизма! "давайте баннер, мы на месяц тут его повесим. Гео есть? - нет. Статистика есть? - нет. Портрет посетителя есть? нет.

Попробуйте с такими "параметрами" в офф-лайне себе клиента найти - с голоду подохните! И это при том, что в он-лайне цены на порядок НИЖЕ. Вот вам и оборот! Реклама в интернет - 0,3% от всего рынка. При том, что тут 5% всех юзеров, причем не самых глупых. Вот эффективность интернет РА.

Т.ч. "вертеп" можете считать комплиментом. В вертепе хоть какая то организация есть.



По поводу Яндекса согласен на 100%. И именно поэтому что бы не терять прикокмленных на пенках юзеров я и приглашаю на статью. Поскольку туда многое и переехало. Глупо было бы их просто бросать на 404-ю.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
27/03/2003

Константин, абсолютно с Вами согласен...

Есть одно маленькое НО... Если они пришли на "оборот ру", то они уже задумываются над тем, что что-то не так. Что надо что-то делать дабы свой проект сделать прибыльным.

А если горе-РА не смогли популярно объяснить товарищу зачем Сеня сбрил усы, то действительно это ГОРЕ-РА и пусть занимается баннерными рекламами и накруткой счетчиков.

Если есть конкретные примеры своей работы, если ты грамотно и популярно рассказываешь какой этап для чего нужен, то заказчику останется пошуршать по сусекам тире карманам, а не думать о том как вписаться в штуку... Зачастую от сайта берется лишь дизайн, все остальное переделывается... Разработчики, программисты, дизайнеры - не ПРОМОУТЕРЫ. Они ваяют приятный на ощупь сайт, но они не задумываются над его последующим продвижением.

А на самом деле грамотных промоутеров очень и очень мало. Приятно ощущать себя полезным...



Ссылка на сообщение k73
28/03/2003

Да, хочу сказать насчет бюджета в 15 000$.

Его очень легко освоить. Вы знакомы с цена на Rambler.ru или на RBC или Gazeta и пр. ?

Это вполне реальный бюджет. Для каких-нить имиджевых кампаний. Потому что для магазинов я сомневаюсь, что вложив 15000 можно получить большую отдачу, чем если вложено 5 000$/мес. У всего есть предел.


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