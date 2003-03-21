Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|Следующая
Рекламные Агентства?
21/03/2003
Да откройте партнерку за продажи хотя бы на clx.ru... а можно и по 2-3 цента за посетителя, это там нормально... хотя зачем вам посетители? они вам что, при входе деньги платят?
Да откройте партнерку за продажи хотя бы на clx.ru... а можно и по 2-3 цента за посетителя, это там нормально... хотя зачем вам посетители? они вам что, при входе деньги платят?
24/03/2003
По поводу РА.
Наша фирма дважды пускала рекламу в Интеренет через РА - результаты плачевны, тогда как стандартная раскрутка, т.е. через поисковики/каталоги, обмен ссылками, рассылки и выпуск пресс-релизов, давали и продолжают давать стабильный отклик в денежном эквиваленте.
Выводы я для себя сделала следующие:
- в РА нет соответствующим образом подготовленных кадров, которые могли бы продумать медиа-план не с точки зрения количества и стоимости клика, а с точки зрения результативности рекламной компании в целом и прогнозирования длительности эффекта от потраченных средств.
- РА сидят на откате, а посему привыкли отбивать вложенное, а не помогать это вложенное приумножить
- РА чаще всего неформально являются частью компании-разработчика, а поэтому помимо самой рекламной кампании пытаются доказать, что рекламируемый сайт есть полная ка-ка, и его надо срочно менять под рекламные нужды, что в 95% - простой подъем на деньги
РА оставившие такие впечатления называть не буду, чтобы не сочли черным ПР-ом, но не удивлюсь, что подобная ситуация и с другими представителями медиа-рынка, поэтому к выбору РА советую подходить с изрядной долей недоверия и скепсиса, не покупаясь на заверения типа "Мы профессионалы, мы все знаем, доверьте это нам!". Пусть рассказывают дотошно и подробно, чтобы ВЫ представляли, ЗА ЧТО платите деньги.
По поводу кликов, а также их количества и качества.
По своему опыту могу сказать - посещаемость отнюдь не является главным показателем успешности сайта. И вообще, в контексте вышесказанного советую отойти от терминологии РА и вернуться к старому доброму маркетингу, когда оценивается не потенциальное желание, а(!!!) стоимость каждого конкретного контакта, полученного посредством медиа-источника. И в этом ракурсе, посещаемость в 5 человек в день не покажется такой ужастной, есть 3 их них заказывают например установку камина за 8000 у.е.
С уважением.
По поводу РА.
Наша фирма дважды пускала рекламу в Интеренет через РА - результаты плачевны, тогда как стандартная раскрутка, т.е. через поисковики/каталоги, обмен ссылками, рассылки и выпуск пресс-релизов, давали и продолжают давать стабильный отклик в денежном эквиваленте.
Выводы я для себя сделала следующие:
- в РА нет соответствующим образом подготовленных кадров, которые могли бы продумать медиа-план не с точки зрения количества и стоимости клика, а с точки зрения результативности рекламной компании в целом и прогнозирования длительности эффекта от потраченных средств.
- РА сидят на откате, а посему привыкли отбивать вложенное, а не помогать это вложенное приумножить
- РА чаще всего неформально являются частью компании-разработчика, а поэтому помимо самой рекламной кампании пытаются доказать, что рекламируемый сайт есть полная ка-ка, и его надо срочно менять под рекламные нужды, что в 95% - простой подъем на деньги
РА оставившие такие впечатления называть не буду, чтобы не сочли черным ПР-ом, но не удивлюсь, что подобная ситуация и с другими представителями медиа-рынка, поэтому к выбору РА советую подходить с изрядной долей недоверия и скепсиса, не покупаясь на заверения типа "Мы профессионалы, мы все знаем, доверьте это нам!". Пусть рассказывают дотошно и подробно, чтобы ВЫ представляли, ЗА ЧТО платите деньги.
По поводу кликов, а также их количества и качества.
По своему опыту могу сказать - посещаемость отнюдь не является главным показателем успешности сайта. И вообще, в контексте вышесказанного советую отойти от терминологии РА и вернуться к старому доброму маркетингу, когда оценивается не потенциальное желание, а(!!!) стоимость каждого конкретного контакта, полученного посредством медиа-источника. И в этом ракурсе, посещаемость в 5 человек в день не покажется такой ужастной, есть 3 их них заказывают например установку камина за 8000 у.е.
С уважением.
25/03/2003
К73, вы неправильно ставите задачу.
Вы же не ищите доктора, "который хорошо лечит". Вы ищите того, "кто вылечит".
Так и здесь. Вам нужна "раскрутка интернет магазина"? А что такое раскрутка в Вашем понимании? Чтоб ходили или что б покупали? Что вы предпочитаете - 500 хостов и 2 покупки или 50 хостов и 5 покупок?
Затраты в 500$ на рекламу должны давать вам продаж на min. $5000. Иначе на-фига вам это нужно?
Поэтому работать надо не на трафик, не на цену клика, а НА РЕЗУЛЬТАТ.
Я - веб-промоутер, Среди моих клиентов есть банк ХХХ, так в каждой рекламной кампании мы намечаем какие-то ориентиры, во что должен обойтись проданный контракт, будь то привлечение вкладов, лизинговый контракт или выданый кредит.
У вас - коммерческий проект. Вот и решайте проблему как коммерсант, с цифрами.
Раскрутить (в понимании - приобрести толпу ПОСТОЯННЫХ покупателей) интернет-магизин и сложно и просто.
Просто и дешево потому, что достаточно сделать большой выбор, дружественный интерфейс, перевариваемые цены и отладить систему доставки. Сложно, потому что не будь ЭТОГО - можно и 10.000$ потратить впустую.
К73, вы неправильно ставите задачу.
Вы же не ищите доктора, "который хорошо лечит". Вы ищите того, "кто вылечит".
Так и здесь. Вам нужна "раскрутка интернет магазина"? А что такое раскрутка в Вашем понимании? Чтоб ходили или что б покупали? Что вы предпочитаете - 500 хостов и 2 покупки или 50 хостов и 5 покупок?
Затраты в 500$ на рекламу должны давать вам продаж на min. $5000. Иначе на-фига вам это нужно?
Поэтому работать надо не на трафик, не на цену клика, а НА РЕЗУЛЬТАТ.
Я - веб-промоутер, Среди моих клиентов есть банк ХХХ, так в каждой рекламной кампании мы намечаем какие-то ориентиры, во что должен обойтись проданный контракт, будь то привлечение вкладов, лизинговый контракт или выданый кредит.
У вас - коммерческий проект. Вот и решайте проблему как коммерсант, с цифрами.
Раскрутить (в понимании - приобрести толпу ПОСТОЯННЫХ покупателей) интернет-магизин и сложно и просто.
Просто и дешево потому, что достаточно сделать большой выбор, дружественный интерфейс, перевариваемые цены и отладить систему доставки. Сложно, потому что не будь ЭТОГО - можно и 10.000$ потратить впустую.
25/03/2003
Вы правы не 99%. Я сам занимаюсь веб-продвижением. Хотя и не РА. И главное считаю отдачу, а не открутку.
И после таких горе-РА очень тяжело переубедить рекламодателя, что вообще-то бывает и по-другому...
Но с другой стороны, зачастую чертовски трудно бывает переубедить заказчика в том, что то, что ему делали раньше - неправильно.
Или в том. что действительно надо сделать дубль-сайт. Без идиотских заставок, портретов политбюро и пламенных речей реководителей фирмы. Потому что поисковой машине, которая будет поставлять клиентов - это все по-барабану. Любая ваша супер-пупер-заставка и красота неписанная - это всего лишь навсего ФАЙЛ (А многие заказчики относятся к ней как к вывеске на доме - нам бы покруче!).
Т.е. к описанным Вами проблемам можно смело отнести НЕПОНИМАНИЕ КЛИЕНТОМ СУТИ ЗАДАЧИ. И к сожалению, при этом его слово - последнее :((
Вы правы не 99%. Я сам занимаюсь веб-продвижением. Хотя и не РА. И главное считаю отдачу, а не открутку.
И после таких горе-РА очень тяжело переубедить рекламодателя, что вообще-то бывает и по-другому...
Но с другой стороны, зачастую чертовски трудно бывает переубедить заказчика в том, что то, что ему делали раньше - неправильно.
Или в том. что действительно надо сделать дубль-сайт. Без идиотских заставок, портретов политбюро и пламенных речей реководителей фирмы. Потому что поисковой машине, которая будет поставлять клиентов - это все по-барабану. Любая ваша супер-пупер-заставка и красота неписанная - это всего лишь навсего ФАЙЛ (А многие заказчики относятся к ней как к вывеске на доме - нам бы покруче!).
Т.е. к описанным Вами проблемам можно смело отнести НЕПОНИМАНИЕ КЛИЕНТОМ СУТИ ЗАДАЧИ. И к сожалению, при этом его слово - последнее :((
25/03/2003
Мда, Уважаемая Виктория, не любите Вы РА. А не приходило ли Вам в голову, что не все такие плохие? По- моему Ваше мнение сложилось из-за того, что Вы обратились в дешевое РА и как следствие этого, предоставляющее некачественные услуги. Согласен, на рынке таких достаточно, но ведь есть и хорошие, белые и пушистые. :-)
Например в нашу компанию наши постоянные клиенты приводят своих друзей. По- моему это и есть наибольшая форма доверия и показатель качества услуг.
Мда, Уважаемая Виктория, не любите Вы РА. А не приходило ли Вам в голову, что не все такие плохие? По- моему Ваше мнение сложилось из-за того, что Вы обратились в дешевое РА и как следствие этого, предоставляющее некачественные услуги. Согласен, на рынке таких достаточно, но ведь есть и хорошие, белые и пушистые. :-)
Например в нашу компанию наши постоянные клиенты приводят своих друзей. По- моему это и есть наибольшая форма доверия и показатель качества услуг.
25/03/2003
Да, Pavel Malyshev, это 100% развод "... да вы в дешевое РА ходили..." Один мой клиент перешёл ко мне от "Приора" (не к ночи будь упомянут). Уж куда дороже, а понимание, что клиенту РЕЗУЛЬТАТ нужен - отсутсвует. Работают на "отчет".
Т.ч. дело не в цене и расценках. Можно приличную промоакццию и за $200 провести и окупить и провести следующую. Смотря от чего плясать.
Есть ХХХ денег - что я поимею.
Или хочу поиметь ТО-ТО, скока надо денег?
Да, Pavel Malyshev, это 100% развод "... да вы в дешевое РА ходили..." Один мой клиент перешёл ко мне от "Приора" (не к ночи будь упомянут). Уж куда дороже, а понимание, что клиенту РЕЗУЛЬТАТ нужен - отсутсвует. Работают на "отчет".
Т.ч. дело не в цене и расценках. Можно приличную промоакццию и за $200 провести и окупить и провести следующую. Смотря от чего плясать.
Есть ХХХ денег - что я поимею.
Или хочу поиметь ТО-ТО, скока надо денег?
25/03/2003
РА- это для ленивых и богатых, ИМХО.
Согласен, любая маркет-компания должна отбиваться с коэффицентом около 10 и выше, ни одно РА это не даст. Насчет 3 покупателей из 5 посещений, извините- сказки, разве что персональные письма друзьям-знакомым дадут такой коэффициент. Вопрос в стоимости покупателей, что в конечном счете выводится из затрат на рекламу к сумме заказов.
РА- это для ленивых и богатых, ИМХО.
Согласен, любая маркет-компания должна отбиваться с коэффицентом около 10 и выше, ни одно РА это не даст. Насчет 3 покупателей из 5 посещений, извините- сказки, разве что персональные письма друзьям-знакомым дадут такой коэффициент. Вопрос в стоимости покупателей, что в конечном счете выводится из затрат на рекламу к сумме заказов.
26/03/2003
Уважаемый Павел!
Согласитесь, что в российской действительности зависимость "дешево-плохо" не соответствует истине. Так что, ваше замечание на этот счет по меньшей мере некоорректно.
Насчет, плохих/хороших. Приходило, для чего после неудачных опытов взаимодейстивия была сделана выборка РА и разослан документ, который содержал:
1) Формулировку цели рекламной кампании
2) Основные продукты, которые необходимо было продвинуть (выборка делаласб на основе стратегии компании и данных об офф-лайн продажах)
3) Данные о компании, включая УРЛ.
4) Бюджет (15 000 у.е.)
От РА требовалось прислать 3 документа - анализ предложенной рекламной концепции с их корректировкой, медиа-план и прогноз отдачи инвестиций.
Из 20 РА только 1(!!!) более менее сносно среагировало на запрос да и то у меня было достаточно притензий.
Остальные прислали только медиа-план и ;) завуалированный вопрос, сколько конкретно Я хочу на откат, чтобы этот проект достался им.
Присланные медиа-планы тоже не отличались оригинальностью. При поверхностном анализе стало видно, кто у кого кормится, кто что перепродает и т.д.
Мой вывод : все раскрученные агенства по сути не являются профессионалами, т.е. все "плохие".
З.Ы. Ваш пиар понятен, но все-таки профессионализм надо доказывать не только референсами, но и в реальном денежном эквиваленте.
Уважаемый Павел!
Согласитесь, что в российской действительности зависимость "дешево-плохо" не соответствует истине. Так что, ваше замечание на этот счет по меньшей мере некоорректно.
Насчет, плохих/хороших. Приходило, для чего после неудачных опытов взаимодейстивия была сделана выборка РА и разослан документ, который содержал:
1) Формулировку цели рекламной кампании
2) Основные продукты, которые необходимо было продвинуть (выборка делаласб на основе стратегии компании и данных об офф-лайн продажах)
3) Данные о компании, включая УРЛ.
4) Бюджет (15 000 у.е.)
От РА требовалось прислать 3 документа - анализ предложенной рекламной концепции с их корректировкой, медиа-план и прогноз отдачи инвестиций.
Из 20 РА только 1(!!!) более менее сносно среагировало на запрос да и то у меня было достаточно притензий.
Остальные прислали только медиа-план и ;) завуалированный вопрос, сколько конкретно Я хочу на откат, чтобы этот проект достался им.
Присланные медиа-планы тоже не отличались оригинальностью. При поверхностном анализе стало видно, кто у кого кормится, кто что перепродает и т.д.
Мой вывод : все раскрученные агенства по сути не являются профессионалами, т.е. все "плохие".
З.Ы. Ваш пиар понятен, но все-таки профессионализм надо доказывать не только референсами, но и в реальном денежном эквиваленте.
26/03/2003
Andre.
Согласна, тут я погорячилась и сутрировала. Просто хотелось дохотчиво пояснить суть моего мнения, которое совпадает с вашим, что считать посещения, хиты, загрузки и делать на их основе вывод о эффективности кампании глупо - надо основываться на реальных деньгах. Самые полезные данные для меня, это хосты - я хотя бы вижу, какие действия приносят результат, а какие нет.
Все остальное, к сожалению, виртуально.
З.Ы. Хотя если при ИМ развернуть серьезную статистику, связанную с аутентификацией и историей заказов, то тут данные становятся более весомыми.
Andre.
Согласна, тут я погорячилась и сутрировала. Просто хотелось дохотчиво пояснить суть моего мнения, которое совпадает с вашим, что считать посещения, хиты, загрузки и делать на их основе вывод о эффективности кампании глупо - надо основываться на реальных деньгах. Самые полезные данные для меня, это хосты - я хотя бы вижу, какие действия приносят результат, а какие нет.
Все остальное, к сожалению, виртуально.
З.Ы. Хотя если при ИМ развернуть серьезную статистику, связанную с аутентификацией и историей заказов, то тут данные становятся более весомыми.
26/03/2003
Эффективнойсть РК не так уж и сложно высчитать. Я знаю, сколько человек зашло на мой сайт и знаю сколько процентов от посетителей делает покупки. Если во время и после Рекламной кампании эта пропорция сохранилась и увеличилась - я считаю, что деньги затрачены не зря.
Все просто. И не надо мне никаких графиков, красивых отчетов и бешеных счетчиков.
А с чего я начал - меня все таки интересует, кто-нибудь из вас имел опыт положительного общения с РА? При этом не с бюджетом в 15 000 а на порядок меньшим.
Мне кажется что на 15 000 все таки есть не плохие РА. А вот для не больших бюджетов?
Эффективнойсть РК не так уж и сложно высчитать. Я знаю, сколько человек зашло на мой сайт и знаю сколько процентов от посетителей делает покупки. Если во время и после Рекламной кампании эта пропорция сохранилась и увеличилась - я считаю, что деньги затрачены не зря.
Все просто. И не надо мне никаких графиков, красивых отчетов и бешеных счетчиков.
А с чего я начал - меня все таки интересует, кто-нибудь из вас имел опыт положительного общения с РА? При этом не с бюджетом в 15 000 а на порядок меньшим.
Мне кажется что на 15 000 все таки есть не плохие РА. А вот для не больших бюджетов?
26/03/2003
Кто имел - тут не тусуется :) Они делом заняты...
Но если серьезно, я например уже 5-й год занимаюсь промоушном, И я не знаю, как можно потратить (а не псу под хвост сунуть) в рунете 15.000. (ну разве что 14 откатить :). Обычная РК запросто укладывается в 1-2 тыс. Вот недавно вел две кампании одного банка. Так последнюю, по продвижению контрактов лизинга удалось вообще втиснуть в 1000. Причем клиент доволен до ...
А 15? Можно весь рунет на уши поставить. Если конечно не отдавать их Яндексу по 40$/1000 показов, и использовать его бесплатно, грамотно подготовив сайт к РК.
Кто имел - тут не тусуется :) Они делом заняты...
Но если серьезно, я например уже 5-й год занимаюсь промоушном, И я не знаю, как можно потратить (а не псу под хвост сунуть) в рунете 15.000. (ну разве что 14 откатить :). Обычная РК запросто укладывается в 1-2 тыс. Вот недавно вел две кампании одного банка. Так последнюю, по продвижению контрактов лизинга удалось вообще втиснуть в 1000. Причем клиент доволен до ...
А 15? Можно весь рунет на уши поставить. Если конечно не отдавать их Яндексу по 40$/1000 показов, и использовать его бесплатно, грамотно подготовив сайт к РК.
26/03/2003
На сколько я понимаю и как привык работать я - есть некоторый комплекс услуг по продвижению (раскрутка или реклама... кому как нравится - сути не меняет) того или иного ресурса в массы. Что значит "впишусь я в штуку или нет"? Это значит взять и заведомо недоделать работу. Есть КОМПЛЕКС, надо провести работу от и до, а не брать отдельные куски, отдельные услуги... Лишь в купе своей эти отдельные куски дают результат, заслуживающий уважения и дополнительных клиентов со стороны друзей клиентов. Заплатив однажды сумму Х за полный комплекс услуг, вам не потребуется платить 18 с половиной раз по Х/2 в дальнейшем, потребуется лишь поддержка ресурса на лидирующих позициях, какие-то вложения на продвижение нового брэнда, но уже на готовом, оптимизированном ресурсе потребуют значительно меньших усилий, и как следствие затрат. Вписаться можно, если закупать никому ненужные баннерные показы, вписаться можно заказывая direct mail, но когда речь заходит о чести семьи - торг здесь не уместен.
На сколько я понимаю и как привык работать я - есть некоторый комплекс услуг по продвижению (раскрутка или реклама... кому как нравится - сути не меняет) того или иного ресурса в массы. Что значит "впишусь я в штуку или нет"? Это значит взять и заведомо недоделать работу. Есть КОМПЛЕКС, надо провести работу от и до, а не брать отдельные куски, отдельные услуги... Лишь в купе своей эти отдельные куски дают результат, заслуживающий уважения и дополнительных клиентов со стороны друзей клиентов. Заплатив однажды сумму Х за полный комплекс услуг, вам не потребуется платить 18 с половиной раз по Х/2 в дальнейшем, потребуется лишь поддержка ресурса на лидирующих позициях, какие-то вложения на продвижение нового брэнда, но уже на готовом, оптимизированном ресурсе потребуют значительно меньших усилий, и как следствие затрат. Вписаться можно, если закупать никому ненужные баннерные показы, вписаться можно заказывая direct mail, но когда речь заходит о чести семьи - торг здесь не уместен.
26/03/2003
Сергеич, да в этом все и дело!
Они что? заказывают ПРОЕКТ своего бизнеса в сети?
Нет, они сначала заказывают САЙТ, причем напрягают дезигнера своими "пожеланиями" до состояния, когда тому все по-фиг становится. При этом думают, что САЙТ - это что то вроде растяжки на Тверской. Все кто компьютер включил - тут же видят эту "красоту неписанную". "Викториям" невдомек, что любой самый крутейший сайт - это кучка файлов на диске сервера, которые вобщем-то на-фиг никому не нужны.
Потом, видя что "что то не то", они начинают его "раскручивать". В смысле крутить счетчик. И при этом страшно обижаются, когджа им намекают, что неплохобы эту красоту неписанную хоть чуть-чуть заточить под поиск и удобство пользования, организовать условия возникновения ядра посетителей. "Мы, типа, 15 штук отвалили, а она все равно не едет! Да на фига оно нам надо! Все РА - отстой!"
А всех дел - нанять руководителя интернет-проекта или промоутера, интернет-пораба, вобщем.
Он-то и анализ сутуации проведет, и разведку проведет, и выкладочки напишет, и оценить расходы-доходы, и планчик продвижения, и дезигнеров наймет, и сайт раскрутит...
Только до этого еще лет 10.
А пока - они "все сами". Они думают, что "так дешевле". (Что же они себе апендициты сами не вырезают, а к доктору ходят?)
Сергеич, да в этом все и дело!
Они что? заказывают ПРОЕКТ своего бизнеса в сети?
Нет, они сначала заказывают САЙТ, причем напрягают дезигнера своими "пожеланиями" до состояния, когда тому все по-фиг становится. При этом думают, что САЙТ - это что то вроде растяжки на Тверской. Все кто компьютер включил - тут же видят эту "красоту неписанную". "Викториям" невдомек, что любой самый крутейший сайт - это кучка файлов на диске сервера, которые вобщем-то на-фиг никому не нужны.
Потом, видя что "что то не то", они начинают его "раскручивать". В смысле крутить счетчик. И при этом страшно обижаются, когджа им намекают, что неплохобы эту красоту неписанную хоть чуть-чуть заточить под поиск и удобство пользования, организовать условия возникновения ядра посетителей. "Мы, типа, 15 штук отвалили, а она все равно не едет! Да на фига оно нам надо! Все РА - отстой!"
А всех дел - нанять руководителя интернет-проекта или промоутера, интернет-пораба, вобщем.
Он-то и анализ сутуации проведет, и разведку проведет, и выкладочки напишет, и оценить расходы-доходы, и планчик продвижения, и дезигнеров наймет, и сайт раскрутит...
Только до этого еще лет 10.
А пока - они "все сами". Они думают, что "так дешевле". (Что же они себе апендициты сами не вырезают, а к доктору ходят?)
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено