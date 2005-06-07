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Рейтинг запросов в поисковиках
07/06/2005
Скачайте прогу semonitor-rus
на их сайте и них в бесплатной версии все можно посмотреть
Скачайте прогу semonitor-rus
на их сайте и них в бесплатной версии все можно посмотреть
21/02/2006
Может я чего-то н понимаю, но у яндекса есть бесплатный сервис, который выдаёт именно эту информацию:
http://wordstat.yandex.ru/advq?rpt=ppc&shw=1
Может я чего-то н понимаю, но у яндекса есть бесплатный сервис, который выдаёт именно эту информацию:
http://wordstat.yandex.ru/advq?rpt=ppc&shw=1
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