Расчеты при продажах
Wadim Do,
da du
da du
|3
29/08/2017
Добрый день,
ИП на УСН (доходы) осуществляет дистанционную торговлю товарами по заказам физических лиц, как с доставкой покупателю, так и самовывозом покупателем со склада или магазина поставщика.
Понятно, что в момент получения товара оплата наличными в размере 100% стоимости товаров производится на месте получения товара с применением ККТ. НО иногда при продаже товаров договором предусмотрена оплата товаров в рассрочку, - несколькими ежемесячными платежами. Договором купли-продажи предусмотрена оплата в рассрочку.
Будет ли выезд ИП (или менеджера) к покупателю на дом или в офис с принятием 2,3 платежей наличными через ККТ считаться деятельностью по исполнению продавцом текущего договора купли-продажи в рамках УСН или это будет другими услугами покупателю по оплате за товары и принятию наличных денежных средств?
Добрый день,
ИП на УСН (доходы) осуществляет дистанционную торговлю товарами по заказам физических лиц, как с доставкой покупателю, так и самовывозом покупателем со склада или магазина поставщика.
Понятно, что в момент получения товара оплата наличными в размере 100% стоимости товаров производится на месте получения товара с применением ККТ. НО иногда при продаже товаров договором предусмотрена оплата товаров в рассрочку, - несколькими ежемесячными платежами. Договором купли-продажи предусмотрена оплата в рассрочку.
Будет ли выезд ИП (или менеджера) к покупателю на дом или в офис с принятием 2,3 платежей наличными через ККТ считаться деятельностью по исполнению продавцом текущего договора купли-продажи в рамках УСН или это будет другими услугами покупателю по оплате за товары и принятию наличных денежных средств?
Владимир Касьянов,
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
30/08/2017
да
да
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