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Расчеты при продажах



Ссылка на сообщение Wadim Do,
da du
3
29/08/2017

Добрый день,
ИП на УСН (доходы) осуществляет дистанционную торговлю товарами по заказам физических лиц, как с доставкой покупателю, так и самовывозом покупателем со склада или магазина поставщика.

Понятно, что в момент получения товара оплата наличными в размере 100% стоимости товаров производится на месте получения товара с применением ККТ. НО иногда при продаже товаров договором предусмотрена оплата товаров в рассрочку, - несколькими ежемесячными платежами. Договором купли-продажи предусмотрена оплата в рассрочку.

Будет ли выезд ИП (или менеджера) к покупателю на дом или в офис с принятием 2,3 платежей наличными через ККТ считаться деятельностью по исполнению продавцом текущего договора купли-продажи в рамках УСН или это будет другими услугами покупателю по оплате за товары и принятию наличных денежных средств?



Ссылка на сообщение Владимир Касьянов,
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
30/08/2017

да


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