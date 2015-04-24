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prostore.pro - они живы?
24/04/2015
Вроде не новая компания, но в 18:00 там уже никого, а в 10:30 еще никого....
Кто работал? Это новый "дохлый стартап с амбициями"?
В 2013-2014 году Prostrore.pro "снизили" ценник в 2 раза, но популярности это не прибавило.
На форуме одно упоминание - Prostrore.pro пытались продать...
Коллеги, отзовитесь! Что там да как?
Вроде не новая компания, но в 18:00 там уже никого, а в 10:30 еще никого....
Кто работал? Это новый "дохлый стартап с амбициями"?
В 2013-2014 году Prostrore.pro "снизили" ценник в 2 раза, но популярности это не прибавило.
На форуме одно упоминание - Prostrore.pro пытались продать...
Коллеги, отзовитесь! Что там да как?
13/11/2017
Отвратительный сервис, бестолковый и только вымогающий деньги! Если хотите чтобы ваш интернет магазин канул в лето, то смело подписывайтесь на этот лохотрон!
Менеджеры отвратительные и хамоватые, не понимающие ничего в технологиях продаж, обычная шаражкина контора собирающая деньги с людей, хотя вряд ли кто-то им что-то даст
Отвратительный сервис, бестолковый и только вымогающий деньги! Если хотите чтобы ваш интернет магазин канул в лето, то смело подписывайтесь на этот лохотрон!
Менеджеры отвратительные и хамоватые, не понимающие ничего в технологиях продаж, обычная шаражкина контора собирающая деньги с людей, хотя вряд ли кто-то им что-то даст
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