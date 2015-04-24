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prostore.pro - они живы?



Ссылка на сообщение Alex_mag5
24/04/2015

Вроде не новая компания, но в 18:00 там уже никого, а в 10:30 еще никого....

Кто работал? Это новый "дохлый стартап с амбициями"?
В 2013-2014 году Prostrore.pro "снизили" ценник в 2 раза, но популярности это не прибавило.
На форуме одно упоминание - Prostrore.pro пытались продать...

Коллеги, отзовитесь! Что там да как?



Ссылка на сообщение luanda
22/05/2015

Бледный сайт очень невыигрышно смотрится.



Ссылка на сообщение xlor
1
25/01/2016

Так что, никто не работает с prostore.pro?
На письма они не отвечают.



Ссылка на сообщение Сергей Ромов
18/12/2016

Подниму тему. Кто что знает? Как связаться?



Ссылка на сообщение Алексей Федотов,
зам. директора по развитию OOO Суперигрушка
1
13/11/2017

Отвратительный сервис, бестолковый и только вымогающий деньги! Если хотите чтобы ваш интернет магазин канул в лето, то смело подписывайтесь на этот лохотрон!
Менеджеры отвратительные и хамоватые, не понимающие ничего в технологиях продаж, обычная шаражкина контора собирающая деньги с людей, хотя вряд ли кто-то им что-то даст


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