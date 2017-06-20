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Продажа Интернет-магазин систем отопления



Ссылка на сообщение Aлександр Александр,
Директор по развитию Котел24.ру
20/06/2017

На текущий момент достаточно единоличного участия. Этого вполне хватает для полноценной работы интернет магазина www.koteL24.ru Бизнес действующий. Заказы поступают . Развоз товара либо самостоятельно на л/авто, если не большой заказ. Либо налаженная система доставки на объект поставщиком без оплаты сразу заказчику. Заказы обрабатывает менеджер. Далее менеджер согласовывает заявки на доставку. За многие годы сотрудничества с поставщиками достигнуты самые лучшие условия по поставкам. Как относительно цен так и льготных условий по доставке и оплате.
+74957239970






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