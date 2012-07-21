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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продаю - товары для дома и дачи



Ссылка на сообщение Модератор
21/07/2012

В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже товаров для дома и дачи.

Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.

ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!


Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!



Ссылка на сообщение Лекс-С
16/04/2013

Изображениеhttp://lex-s.ru/
Производитель и дистрибъютер товаров для загородного отдыха, постоянно растущего сегмента рынка, приглашает к сотрудничеству интернет-магазины, региональные магазины.
Премущество работы с нашими товарами: розничная наценка до 70%, гибкие условия для начала сотрудничества, наличие товара на складе в Москве.

Адрес:Москва, Проезд Дежнёва, дом 1, 6 этаж, офис 611.
Телефон/факс: (495) 787-35-55 (многоканальный)
e-mail: info@lex-s.ru



Ссылка на сообщение elena-mpolo
07/10/2013

Группа компаний МАРКО ПОЛО является эксклюзивным дистрибьютором в РФ международного холдинга EURO-CHINESE HOLDINGS, головной офис которого находится в Гонконге, основан в 1991г.
Мы предлагаем:

Санфаянс тм «HUIDA», белый и цветной (12 цветов)
Ванны чугунные, белые и цветные (10 цветов) «MARCO POLO»
Ванны акриловые и душевые кабины «AQUASOLO»,
Ванны гидромассажные и душевые кабины «MARCO POLO»
Двери входные металлические «NORMAL», «MARCO POLO»
Стекловолокнистые обои под покраску«MARCO POLO»
Современное напольное покрытие из ПВХ «MARCO POLO»
Светильники «OPPLE»
и много другой различной номенклатуры.
Офисы и оптовые склады находятся во Владивостоке, Новосибирске, Кемерово.

elena-mpolo@mail.ru



Ссылка на сообщение MariR
29/10/2013

Предлагаю по оптовым ценам весь ассортимент магазина http://ecoliniya.ru/

Склад в Москве.

Возможен дроппшипинг, условия обсуждаемы.



Ссылка на сообщение Сим-Трейд
25/11/2013

Производитель и дистрибьютор товаров для дома и дачи приглашает к сотрудничеству интернет-магазины, розничные и региональные магазины.
В ассортименте:
Скамейки,
Павильоны,
мангалы,
Ротанг,
Коптильни,
Качели и тд.

www.симтрейд.рф
opt@simmart.ru
8(901) 599-98-38



Ссылка на сообщение rw31
19/01/2014

Для магазинов, торгующих товарами для дома,
мы предлагаем выгодный вариант сотрудничества по продаже люстр, бра и настольных ламп.

Такое сотрудничество называется дропшиппинг.

Ниже схема взаимодействия описана более подробно.

Мы:
- предоставляем Вам каталог товаров в формате Яндекс.Маркета
- предоставляем Вам фотографии и описания товаров
- предоставляем вам сразу оптовую скидку
- получаем от вас оплату заказа по оптовой цене
- согласовываем с клиентом стоимость доставки
- делаем доставку по Москве нашей курьерской службой
- отправляем заказ по России и СНГ через курьерские компании

Вы:
- находите покупателей
- принимаете заказ
- принимаете оплату от клиента
- оставляете себе прибыль, передавая нам оптовую стоимость
- передаете нам заказ и контакты покупателя

Проще говоря:
- Вы ставите на своем сайте наши товары
- Вы принимаете предоплату за товар по розничной цене
- Вы передаете нам предоплату по оптовой цене
- Мы сами отправляем заказ клиенту


Вам интересно это предложение?

Ответьте на это сообщение, или напишите на info@opt2torg.ru, и мы вышлем Вам полный прайс на нашу продукцию.



Ссылка на сообщение Maria Danilova
19/03/2015

Мы рады предложить Вам товары ведущих немецких компаний производителей текстиля и аксессуаров, а также эксклюзивные, брендовые коллекции для дома Европейского качества.

Kleine Wolke

Mировой лидер в сфере текстиля для дома.
Коврики для ванных комнат, душевые занавесы, коврики против скольжения, постельное белье и аксессуары для Вашего дома. Тематические коллекции вдохновляют и помогают в создании домашних оазисов хорошего настроения..


Wenko - лучшие идеи для ванной комнаты, кухни и дома.

Практические, интеллектуальные продукты делают повседневную жизнь более удобной и предлагают много места для индивидуальных дизайнерских идей вашего дома.

Для получения дополнительной информации пишите нам на E-mail: alta.gmbh@gmail.com

www.altagmbh.com



Одним из приоритетных и успешных направлений деятельности нашей компании является оказание профессиональных услуг в сфере Аутсорсинга внешнеэкономической деятельности.

Работая с известными Европейскими производителями, мы предлагаем Вам большой выбор товаров и услуг, что позволяет нам выполнять индивидуальные заказы любой сложности.

Работая с нами, Вы получаете:



- широкий ассортимент товаров от надежных Европейских производителей;
- таможенный склад рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне;
- доставка товара в Россию и Казахстан и другие страны мира нашей собственной транспортной компанией;

Мы представим Ваши интересы в Германии и Европе, в проведении и заключении договоров, организации поставок, оформлениe документов, а также услуги в транспортировке товаров грузовым и авиа-транспортом.



Наша цель - полностью удовлетворить потребность клиента в качественных

услугaх с минимальными затратами времени и средств.

Мы хотим заверить, что в нашем лице Вы найдете надежного и выгодного

партнера!



Ссылка на сообщение ostinec
28/03/2016

Ателье мебели Ostinec – динамично развивающееся мебельное ателье, занимающееся производством и реализацией МЕБЕЛИ из массива ценных пород ДЕРЕВА на заказ - для дома, дачи, офиса.Мы изготавливаем мебель на заказ, поэтому Вы самостоятельно можете установить размеры, цвет и технику окрашивания, материал для обивки мебели. Срок выполнения заказа от 2 до 5 дней. Гарантия 1 год. Осуществляем доставку по всей России. сайт нашей компании www.ostinec.ru по вопросу сотрудничества обращаться на ostinec.rnd@gmail.com , +79604423031 Олеся менеджер, +79613082030 Захар мастер. доступно Whatsapp Viber, https://vk.com/ostinec, https://vk.com/o.koblyakova



Ссылка на сообщение Анатолий Морэ
18/05/2016

Дистрибьютор продукции известных фирм по производству домашнего текстиля - Дом Постели приглашает к сотрудничеству ИМ, готовы предложить отличную скидку и выгодные условия работы. Также работаем с гостиницами и домами отдыха.

http://dom-posteli.ru/

По всем вопросам просьба обращаться сюда info@dom-posteli.ru



Ссылка на сообщение Stock-BS
19/05/2016

Для байеров ищущих длинные стоки по беспредельно низкой цене.

Есть несколько хитовых позиций, преимущественно из товарных категорий: мбт, необычные товары для дома и дачи.

Подробности в личку



Ссылка на сообщение TDTonsi
01/03/2017

Доброго времени суток! Предлагаем гнутую мебель оптом. Мы производим следующие товары:

- Кресла-качалки
- Настенные и напольные вешалки
- Обувницы
- Журнальные столы

На всю продукцию предоставляется гарантия - 10 лет!

Цены и контакты можете посмотреть на нашем сайте: degood.ru



Ссылка на сообщение Анастасия Соколова,
Я Оптовые продажи
27/04/2017

Добрый день.
Торговый дом АСТЭР предлагает оптом:
- стеклянные банки СКО, Твист, Коркино
- металлические крышки для консервирования
- ключи для консервирования (закаточные машинки) Мещера-1 и Мещера-2.

Низкие цены, доставка возможна нашим логистическим парком.

Наш сайт http://td-aster.ru

Телефон для связи: +7 (495) 150-36-64.


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