Продаю - товары для дома и дачи
21/07/2012
В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже товаров для дома и дачи.
Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.
ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!
Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!
В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже товаров для дома и дачи.
Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.
ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!
Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!
16/04/2013
http://lex-s.ru/
Производитель и дистрибъютер товаров для загородного отдыха, постоянно растущего сегмента рынка, приглашает к сотрудничеству интернет-магазины, региональные магазины.
Премущество работы с нашими товарами: розничная наценка до 70%, гибкие условия для начала сотрудничества, наличие товара на складе в Москве.
Адрес:Москва, Проезд Дежнёва, дом 1, 6 этаж, офис 611.
Телефон/факс: (495) 787-35-55 (многоканальный)
e-mail: info@lex-s.ru
http://lex-s.ru/
Производитель и дистрибъютер товаров для загородного отдыха, постоянно растущего сегмента рынка, приглашает к сотрудничеству интернет-магазины, региональные магазины.
Премущество работы с нашими товарами: розничная наценка до 70%, гибкие условия для начала сотрудничества, наличие товара на складе в Москве.
Адрес:Москва, Проезд Дежнёва, дом 1, 6 этаж, офис 611.
Телефон/факс: (495) 787-35-55 (многоканальный)
e-mail: info@lex-s.ru
07/10/2013
Группа компаний МАРКО ПОЛО является эксклюзивным дистрибьютором в РФ международного холдинга EURO-CHINESE HOLDINGS, головной офис которого находится в Гонконге, основан в 1991г.
Мы предлагаем:
Санфаянс тм «HUIDA», белый и цветной (12 цветов)
Ванны чугунные, белые и цветные (10 цветов) «MARCO POLO»
Ванны акриловые и душевые кабины «AQUASOLO»,
Ванны гидромассажные и душевые кабины «MARCO POLO»
Двери входные металлические «NORMAL», «MARCO POLO»
Стекловолокнистые обои под покраску«MARCO POLO»
Современное напольное покрытие из ПВХ «MARCO POLO»
Светильники «OPPLE»
и много другой различной номенклатуры.
Офисы и оптовые склады находятся во Владивостоке, Новосибирске, Кемерово.
elena-mpolo@mail.ru
Группа компаний МАРКО ПОЛО является эксклюзивным дистрибьютором в РФ международного холдинга EURO-CHINESE HOLDINGS, головной офис которого находится в Гонконге, основан в 1991г.
Мы предлагаем:
Санфаянс тм «HUIDA», белый и цветной (12 цветов)
Ванны чугунные, белые и цветные (10 цветов) «MARCO POLO»
Ванны акриловые и душевые кабины «AQUASOLO»,
Ванны гидромассажные и душевые кабины «MARCO POLO»
Двери входные металлические «NORMAL», «MARCO POLO»
Стекловолокнистые обои под покраску«MARCO POLO»
Современное напольное покрытие из ПВХ «MARCO POLO»
Светильники «OPPLE»
и много другой различной номенклатуры.
Офисы и оптовые склады находятся во Владивостоке, Новосибирске, Кемерово.
elena-mpolo@mail.ru
29/10/2013
Предлагаю по оптовым ценам весь ассортимент магазина http://ecoliniya.ru/
Склад в Москве.
Возможен дроппшипинг, условия обсуждаемы.
Предлагаю по оптовым ценам весь ассортимент магазина http://ecoliniya.ru/
Склад в Москве.
Возможен дроппшипинг, условия обсуждаемы.
25/11/2013
Производитель и дистрибьютор товаров для дома и дачи приглашает к сотрудничеству интернет-магазины, розничные и региональные магазины.
В ассортименте:
Скамейки,
Павильоны,
мангалы,
Ротанг,
Коптильни,
Качели и тд.
www.симтрейд.рф
opt@simmart.ru
8(901) 599-98-38
Производитель и дистрибьютор товаров для дома и дачи приглашает к сотрудничеству интернет-магазины, розничные и региональные магазины.
В ассортименте:
Скамейки,
Павильоны,
мангалы,
Ротанг,
Коптильни,
Качели и тд.
www.симтрейд.рф
opt@simmart.ru
8(901) 599-98-38
19/01/2014
Для магазинов, торгующих товарами для дома,
мы предлагаем выгодный вариант сотрудничества по продаже люстр, бра и настольных ламп.
Такое сотрудничество называется дропшиппинг.
Ниже схема взаимодействия описана более подробно.
Мы:
- предоставляем Вам каталог товаров в формате Яндекс.Маркета
- предоставляем Вам фотографии и описания товаров
- предоставляем вам сразу оптовую скидку
- получаем от вас оплату заказа по оптовой цене
- согласовываем с клиентом стоимость доставки
- делаем доставку по Москве нашей курьерской службой
- отправляем заказ по России и СНГ через курьерские компании
Вы:
- находите покупателей
- принимаете заказ
- принимаете оплату от клиента
- оставляете себе прибыль, передавая нам оптовую стоимость
- передаете нам заказ и контакты покупателя
Проще говоря:
- Вы ставите на своем сайте наши товары
- Вы принимаете предоплату за товар по розничной цене
- Вы передаете нам предоплату по оптовой цене
- Мы сами отправляем заказ клиенту
Вам интересно это предложение?
Ответьте на это сообщение, или напишите на info@opt2torg.ru, и мы вышлем Вам полный прайс на нашу продукцию.
Для магазинов, торгующих товарами для дома,
мы предлагаем выгодный вариант сотрудничества по продаже люстр, бра и настольных ламп.
Такое сотрудничество называется дропшиппинг.
Ниже схема взаимодействия описана более подробно.
Мы:
- предоставляем Вам каталог товаров в формате Яндекс.Маркета
- предоставляем Вам фотографии и описания товаров
- предоставляем вам сразу оптовую скидку
- получаем от вас оплату заказа по оптовой цене
- согласовываем с клиентом стоимость доставки
- делаем доставку по Москве нашей курьерской службой
- отправляем заказ по России и СНГ через курьерские компании
Вы:
- находите покупателей
- принимаете заказ
- принимаете оплату от клиента
- оставляете себе прибыль, передавая нам оптовую стоимость
- передаете нам заказ и контакты покупателя
Проще говоря:
- Вы ставите на своем сайте наши товары
- Вы принимаете предоплату за товар по розничной цене
- Вы передаете нам предоплату по оптовой цене
- Мы сами отправляем заказ клиенту
Вам интересно это предложение?
Ответьте на это сообщение, или напишите на info@opt2torg.ru, и мы вышлем Вам полный прайс на нашу продукцию.
19/03/2015
Мы рады предложить Вам товары ведущих немецких компаний производителей текстиля и аксессуаров, а также эксклюзивные, брендовые коллекции для дома Европейского качества.
Kleine Wolke
Mировой лидер в сфере текстиля для дома.
Коврики для ванных комнат, душевые занавесы, коврики против скольжения, постельное белье и аксессуары для Вашего дома. Тематические коллекции вдохновляют и помогают в создании домашних оазисов хорошего настроения..
Wenko - лучшие идеи для ванной комнаты, кухни и дома.
Практические, интеллектуальные продукты делают повседневную жизнь более удобной и предлагают много места для индивидуальных дизайнерских идей вашего дома.
Для получения дополнительной информации пишите нам на E-mail: alta.gmbh@gmail.com
www.altagmbh.com
Одним из приоритетных и успешных направлений деятельности нашей компании является оказание профессиональных услуг в сфере Аутсорсинга внешнеэкономической деятельности.
Работая с известными Европейскими производителями, мы предлагаем Вам большой выбор товаров и услуг, что позволяет нам выполнять индивидуальные заказы любой сложности.
Работая с нами, Вы получаете:
- широкий ассортимент товаров от надежных Европейских производителей;
- таможенный склад рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне;
- доставка товара в Россию и Казахстан и другие страны мира нашей собственной транспортной компанией;
Мы представим Ваши интересы в Германии и Европе, в проведении и заключении договоров, организации поставок, оформлениe документов, а также услуги в транспортировке товаров грузовым и авиа-транспортом.
Наша цель - полностью удовлетворить потребность клиента в качественных
услугaх с минимальными затратами времени и средств.
Мы хотим заверить, что в нашем лице Вы найдете надежного и выгодного
партнера!
Мы рады предложить Вам товары ведущих немецких компаний производителей текстиля и аксессуаров, а также эксклюзивные, брендовые коллекции для дома Европейского качества.
Kleine Wolke
Mировой лидер в сфере текстиля для дома.
Коврики для ванных комнат, душевые занавесы, коврики против скольжения, постельное белье и аксессуары для Вашего дома. Тематические коллекции вдохновляют и помогают в создании домашних оазисов хорошего настроения..
Wenko - лучшие идеи для ванной комнаты, кухни и дома.
Практические, интеллектуальные продукты делают повседневную жизнь более удобной и предлагают много места для индивидуальных дизайнерских идей вашего дома.
Для получения дополнительной информации пишите нам на E-mail: alta.gmbh@gmail.com
www.altagmbh.com
Одним из приоритетных и успешных направлений деятельности нашей компании является оказание профессиональных услуг в сфере Аутсорсинга внешнеэкономической деятельности.
Работая с известными Европейскими производителями, мы предлагаем Вам большой выбор товаров и услуг, что позволяет нам выполнять индивидуальные заказы любой сложности.
Работая с нами, Вы получаете:
- широкий ассортимент товаров от надежных Европейских производителей;
- таможенный склад рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне;
- доставка товара в Россию и Казахстан и другие страны мира нашей собственной транспортной компанией;
Мы представим Ваши интересы в Германии и Европе, в проведении и заключении договоров, организации поставок, оформлениe документов, а также услуги в транспортировке товаров грузовым и авиа-транспортом.
Наша цель - полностью удовлетворить потребность клиента в качественных
услугaх с минимальными затратами времени и средств.
Мы хотим заверить, что в нашем лице Вы найдете надежного и выгодного
партнера!
28/03/2016
Ателье мебели Ostinec – динамично развивающееся мебельное ателье, занимающееся производством и реализацией МЕБЕЛИ из массива ценных пород ДЕРЕВА на заказ - для дома, дачи, офиса.Мы изготавливаем мебель на заказ, поэтому Вы самостоятельно можете установить размеры, цвет и технику окрашивания, материал для обивки мебели. Срок выполнения заказа от 2 до 5 дней. Гарантия 1 год. Осуществляем доставку по всей России. сайт нашей компании www.ostinec.ru по вопросу сотрудничества обращаться на ostinec.rnd@gmail.com , +79604423031 Олеся менеджер, +79613082030 Захар мастер. доступно Whatsapp Viber, https://vk.com/ostinec, https://vk.com/o.koblyakova
Ателье мебели Ostinec – динамично развивающееся мебельное ателье, занимающееся производством и реализацией МЕБЕЛИ из массива ценных пород ДЕРЕВА на заказ - для дома, дачи, офиса.Мы изготавливаем мебель на заказ, поэтому Вы самостоятельно можете установить размеры, цвет и технику окрашивания, материал для обивки мебели. Срок выполнения заказа от 2 до 5 дней. Гарантия 1 год. Осуществляем доставку по всей России. сайт нашей компании www.ostinec.ru по вопросу сотрудничества обращаться на ostinec.rnd@gmail.com , +79604423031 Олеся менеджер, +79613082030 Захар мастер. доступно Whatsapp Viber, https://vk.com/ostinec, https://vk.com/o.koblyakova
18/05/2016
Дистрибьютор продукции известных фирм по производству домашнего текстиля - Дом Постели приглашает к сотрудничеству ИМ, готовы предложить отличную скидку и выгодные условия работы. Также работаем с гостиницами и домами отдыха.
http://dom-posteli.ru/
По всем вопросам просьба обращаться сюда info@dom-posteli.ru
Дистрибьютор продукции известных фирм по производству домашнего текстиля - Дом Постели приглашает к сотрудничеству ИМ, готовы предложить отличную скидку и выгодные условия работы. Также работаем с гостиницами и домами отдыха.
http://dom-posteli.ru/
По всем вопросам просьба обращаться сюда info@dom-posteli.ru
01/03/2017
Доброго времени суток! Предлагаем гнутую мебель оптом. Мы производим следующие товары:
- Кресла-качалки
- Настенные и напольные вешалки
- Обувницы
- Журнальные столы
На всю продукцию предоставляется гарантия - 10 лет!
Цены и контакты можете посмотреть на нашем сайте: degood.ru
Доброго времени суток! Предлагаем гнутую мебель оптом. Мы производим следующие товары:
- Кресла-качалки
- Настенные и напольные вешалки
- Обувницы
- Журнальные столы
На всю продукцию предоставляется гарантия - 10 лет!
Цены и контакты можете посмотреть на нашем сайте: degood.ru
Анастасия Соколова,
Я Оптовые продажи
Я Оптовые продажи
27/04/2017
Добрый день.
Торговый дом АСТЭР предлагает оптом:
- стеклянные банки СКО, Твист, Коркино
- металлические крышки для консервирования
- ключи для консервирования (закаточные машинки) Мещера-1 и Мещера-2.
Низкие цены, доставка возможна нашим логистическим парком.
Наш сайт http://td-aster.ru
Телефон для связи: +7 (495) 150-36-64.
Добрый день.
Торговый дом АСТЭР предлагает оптом:
- стеклянные банки СКО, Твист, Коркино
- металлические крышки для консервирования
- ключи для консервирования (закаточные машинки) Мещера-1 и Мещера-2.
Низкие цены, доставка возможна нашим логистическим парком.
Наш сайт http://td-aster.ru
Телефон для связи: +7 (495) 150-36-64.
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