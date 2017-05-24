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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продаю интернет-магазин детских товаров



Ссылка на сообщение Diana Diana,
Генеральный директо ООО
Санкт-Петербург, Россия
1
24/05/2017

Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.



Ссылка на сообщение Анатолий Бородин,
Менеджер Dreamlines
москва, россия
24/05/2017

Diana Diana:

Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.


цена ? название магазина ?



Ссылка на сообщение Diana Diana,
Генеральный директо ООО
Санкт-Петербург, Россия
1
26/05/2017

магазин babytoy.ru
цена 1,1 млн - сумма складских остатков

Анатолий Бородин:

Diana Diana:

Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.


цена ? название магазина ?



Ссылка на сообщение Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
1
26/05/2017

В личку можно контакты?



Ссылка на сообщение Юлия Смирнова,
Консультант Amaron.ru
27/05/2017

Diana Diana:

Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.

что-то LI всего лишь 250 человек показывает за сутки



Ссылка на сообщение Diana Diana,
Генеральный директо ООО
Санкт-Петербург, Россия
1
27/05/2017

На главной странице сайта установлен счетчик и он открыт - там 750ч за вчерашний день, вы может быть видите плохо?

Юлия Смирнова:

Diana Diana:

Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.

что-то LI всего лишь 250 человек показывает за сутки



Ссылка на сообщение Сергей Антонов,
Директор Онлайн агентства аренды доменов "Вау-Домены" ww0w.ru
Москва, Россия
2
27/05/2017

Diana Diana:

цена 1,1 млн - сумма складских остатков

а что там в остатках? ликвид/не ликвид? и в каких ценах на 1,1 млн: в ценах закупки или в розничных ценах?



Ссылка на сообщение Diana Diana,
Генеральный директо ООО
Санкт-Петербург, Россия
1
29/05/2017

По закупочным ценам, неликвид может быть примерно 20% и то это просто товары, которые сейчас не рекламируют по телику и их не спрашивают, а сами по себе они норм

Сергей Антонов:

Diana Diana:

цена 1,1 млн - сумма складских остатков

а что там в остатках? ликвид/не ликвид? и в каких ценах на 1,1 млн: в ценах закупки или в розничных ценах?



Ссылка на сообщение Vladimir Girichev,
- ---
Yekaterinburg, Russia
30/05/2017

Контакты в личку, пожалуйста



Ссылка на сообщение Diana Diana,
Генеральный директо ООО
Санкт-Петербург, Россия
1
30/05/2017

Vladimir Girichev:

Контакты в личку, пожалуйста


Почему-то не получается написать вам в личку, мне можно написать ВК https://vk.com/pulkerja или на емейл, указанный на главной странице магазина



Ссылка на сообщение Елена Смирнова,
Директор АТББ
Москва, Россия
23:57

Здравствуйте, заинтересовал ваш бизнес. Вы собственник? Отправьте пожалуйста более подробную информацию на email smirnovalenalena@yandex.ru.

с уважением, Елена


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