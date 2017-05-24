Продаю интернет-магазин детских товаров
24/05/2017
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
Анатолий Бородин,
Менеджер Dreamlines
москва, россия
Менеджер Dreamlines
москва, россия
24/05/2017
цена ? название магазина ?
Diana Diana:
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
цена ? название магазина ?
26/05/2017
магазин babytoy.ru
цена 1,1 млн - сумма складских остатков
магазин babytoy.ru
цена 1,1 млн - сумма складских остатков
Анатолий Бородин:
цена ? название магазина ?
Diana Diana:
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
цена ? название магазина ?
Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
|1
26/05/2017
В личку можно контакты?
В личку можно контакты?
Юлия Смирнова,
Консультант Amaron.ru
Консультант Amaron.ru
27/05/2017
что-то LI всего лишь 250 человек показывает за сутки
Diana Diana:
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
что-то LI всего лишь 250 человек показывает за сутки
27/05/2017
На главной странице сайта установлен счетчик и он открыт - там 750ч за вчерашний день, вы может быть видите плохо?
На главной странице сайта установлен счетчик и он открыт - там 750ч за вчерашний день, вы может быть видите плохо?
Юлия Смирнова:
что-то LI всего лишь 250 человек показывает за сутки
Diana Diana:
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
Полностью налаженный бизнес, посещаемость (при нулевой рекламе) 900 в несезон, в сезон до 5 тыс в день! все договоры с поставщиками, налаженные связи и контакты, продвинутые группы в соцсетях, ООО с налаженной бухгалтерий, возраст магазина 15 лет.
что-то LI всего лишь 250 человек показывает за сутки
Сергей Антонов,
Директор Онлайн агентства аренды доменов "Вау-Домены" ww0w.ru
Москва, Россия
Директор Онлайн агентства аренды доменов "Вау-Домены" ww0w.ru
Москва, Россия
|2
27/05/2017
а что там в остатках? ликвид/не ликвид? и в каких ценах на 1,1 млн: в ценах закупки или в розничных ценах?
Diana Diana:
цена 1,1 млн - сумма складских остатков
цена 1,1 млн - сумма складских остатков
а что там в остатках? ликвид/не ликвид? и в каких ценах на 1,1 млн: в ценах закупки или в розничных ценах?
29/05/2017
По закупочным ценам, неликвид может быть примерно 20% и то это просто товары, которые сейчас не рекламируют по телику и их не спрашивают, а сами по себе они норм
По закупочным ценам, неликвид может быть примерно 20% и то это просто товары, которые сейчас не рекламируют по телику и их не спрашивают, а сами по себе они норм
Сергей Антонов:
а что там в остатках? ликвид/не ликвид? и в каких ценах на 1,1 млн: в ценах закупки или в розничных ценах?
Diana Diana:
цена 1,1 млн - сумма складских остатков
цена 1,1 млн - сумма складских остатков
а что там в остатках? ликвид/не ликвид? и в каких ценах на 1,1 млн: в ценах закупки или в розничных ценах?
Vladimir Girichev,
- ---
Yekaterinburg, Russia
- ---
Yekaterinburg, Russia
30/05/2017
Контакты в личку, пожалуйста
Контакты в личку, пожалуйста
30/05/2017
Почему-то не получается написать вам в личку, мне можно написать ВК https://vk.com/pulkerja или на емейл, указанный на главной странице магазина
Vladimir Girichev:
Контакты в личку, пожалуйста
Контакты в личку, пожалуйста
Почему-то не получается написать вам в личку, мне можно написать ВК https://vk.com/pulkerja или на емейл, указанный на главной странице магазина
Елена Смирнова,
Директор АТББ
Москва, Россия
Директор АТББ
Москва, Россия
23:57
Здравствуйте, заинтересовал ваш бизнес. Вы собственник? Отправьте пожалуйста более подробную информацию на email smirnovalenalena@yandex.ru.
–
с уважением, Елена
Здравствуйте, заинтересовал ваш бизнес. Вы собственник? Отправьте пожалуйста более подробную информацию на email smirnovalenalena@yandex.ru.
–
с уважением, Елена
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив