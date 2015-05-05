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Продаю - игрушки и другие товары для детей.
05/05/2015
Детские товары израильской компании Minene.
Добрый день!
Мы являемся официальным представителем израильской компании Minene на российском рынке.
Израильская компания «Minene» была создана в 2007 году тремя молодыми мамами, поэтому каждое изделие придумано и создано с особенной любовью и повышенным вниманием к деталям. Безупречное качество, инновационные решения и стильный дизайн заслужили признание специалистов – продукция компании регулярно оказывается в шотлистах престижных международных премий.
Товар есть на складе в Москве, полностью сертифицирован.
Есть возможность самовывоза от 1 шутки,
есть доставка. Минимальная партия - от 1 штуки.
minene.ru наш сайт,
товары можно посмотреть по примеру магазина
http://www.formybaby.ru/minene/m623/
e-mail: elena.teryukhova@gmail.com
Ждем заказов:-)
Детские товары израильской компании Minene.
Добрый день!
Мы являемся официальным представителем израильской компании Minene на российском рынке.
Израильская компания «Minene» была создана в 2007 году тремя молодыми мамами, поэтому каждое изделие придумано и создано с особенной любовью и повышенным вниманием к деталям. Безупречное качество, инновационные решения и стильный дизайн заслужили признание специалистов – продукция компании регулярно оказывается в шотлистах престижных международных премий.
Товар есть на складе в Москве, полностью сертифицирован.
Есть возможность самовывоза от 1 шутки,
есть доставка. Минимальная партия - от 1 штуки.
minene.ru наш сайт,
товары можно посмотреть по примеру магазина
http://www.formybaby.ru/minene/m623/
e-mail: elena.teryukhova@gmail.com
Ждем заказов:-)
13/06/2015
Детская обувь оптом от российских производителей: тапочки домашние, балетки танцевальные, чешки спортивные, сандалики, пинетки для самых маленьких.
У нас можно купить детскую обувь дешево без размерных рядов, низкий минимальный заказ, доставка в любой регион РФ.
Склад в г. Санкт-Петербург.
Наш сайт: http://deniga.com
Наш каталог: http://deniga.com/catalog/
Детская обувь оптом от российских производителей: тапочки домашние, балетки танцевальные, чешки спортивные, сандалики, пинетки для самых маленьких.
У нас можно купить детскую обувь дешево без размерных рядов, низкий минимальный заказ, доставка в любой регион РФ.
Склад в г. Санкт-Петербург.
Наш сайт: http://deniga.com
Наш каталог: http://deniga.com/catalog/
11/07/2015
Предлагаем Вашему вниманию:
1. Детские развивающие книги и полные годовые курсы для занятий с ребенком в подарочной упаковке издательства Мозаика-Синтез (торговая марка "Школа Семи Гномов").
2. Комплекты для занятий с ребенком компании "Умница". В основе лежат методики раннего развития детей. Торговые марки: Программа Развития Интеллекта, Говорим с пеленок, Чтение с пеленок, Математика с пеленок, английский язык Skylark English for Babies, География или Большое путешествие, Мир на ладошке.
3. Методическую литературу по дошкольному воспитанию по программе "От рождения до школы". Большинство детских садов в России по ней работают.
Преимущества нашего предложения:
1. Отсутствует сумма минимального заказа.
2. Товар можно забрать в Москве (самовывоз бесплатно), либо заказать доставку по Москве и области.
Рассмотрим все варианты сотрудничества.
Приглашаем к сотрудничеству "молодые" интернет-магазины, которые только начинают развиваться.
Предлагаем Вашему вниманию:
1. Детские развивающие книги и полные годовые курсы для занятий с ребенком в подарочной упаковке издательства Мозаика-Синтез (торговая марка "Школа Семи Гномов").
2. Комплекты для занятий с ребенком компании "Умница". В основе лежат методики раннего развития детей. Торговые марки: Программа Развития Интеллекта, Говорим с пеленок, Чтение с пеленок, Математика с пеленок, английский язык Skylark English for Babies, География или Большое путешествие, Мир на ладошке.
3. Методическую литературу по дошкольному воспитанию по программе "От рождения до школы". Большинство детских садов в России по ней работают.
Преимущества нашего предложения:
1. Отсутствует сумма минимального заказа.
2. Товар можно забрать в Москве (самовывоз бесплатно), либо заказать доставку по Москве и области.
Рассмотрим все варианты сотрудничества.
Приглашаем к сотрудничеству "молодые" интернет-магазины, которые только начинают развиваться.
13/07/2015
Продаем игрушки многих и разных отечественных производителей:
Огонек, Русский Стиль, Весна и других Компаний
Заходите на сайт: http://chudoshop.ru
Спасибо
Продаем игрушки многих и разных отечественных производителей:
Огонек, Русский Стиль, Весна и других Компаний
Заходите на сайт: http://chudoshop.ru
Спасибо
12/08/2015
Крупнейший оператор канцелярского рынка (импортер и дистрибьютор более 80 ТМ, в т.ч. эксклюзивных) предлагает поставки детских товаров: школьная канцелярия, рюкзаки, пеналы, сумки, творчество, хобби, батарейки и т.п. Всего в ассортименте более 12 000 SKU.
Бесплатная доставка на следующий день в Москву и МО.
Депозитная схема работы
Предоставление электронного каталога
Обучение по ассортименту
Возможность размещения заказов онлайн
Рекомендации по ассортименту
И еще много дополнительных преимуществ.
Прайс и условия по запросу. Обращайтесь в личку.
Крупнейший оператор канцелярского рынка (импортер и дистрибьютор более 80 ТМ, в т.ч. эксклюзивных) предлагает поставки детских товаров: школьная канцелярия, рюкзаки, пеналы, сумки, творчество, хобби, батарейки и т.п. Всего в ассортименте более 12 000 SKU.
Бесплатная доставка на следующий день в Москву и МО.
Депозитная схема работы
Предоставление электронного каталога
Обучение по ассортименту
Возможность размещения заказов онлайн
Рекомендации по ассортименту
И еще много дополнительных преимуществ.
Прайс и условия по запросу. Обращайтесь в личку.
24/09/2015
День Добрый! Производим детские игровые площадки в Н.Новгороде , по цене нет аналогов.
https://yadi.sk/i/yx2HEmd0jHkzo
Ищу региональных представителей.
Сайты близкой тематики, с возможностью предоставления услуги сборки.
Возможна работа по схеме дропшипинга.
http://3detki.ru/katalog/c45-DIP__2015.html
Почта 3detki@list.ru
День Добрый! Производим детские игровые площадки в Н.Новгороде , по цене нет аналогов.
https://yadi.sk/i/yx2HEmd0jHkzo
Ищу региональных представителей.
Сайты близкой тематики, с возможностью предоставления услуги сборки.
Возможна работа по схеме дропшипинга.
http://3detki.ru/katalog/c45-DIP__2015.html
Почта 3detki@list.ru
25/09/2015
Предлагаем Вам сотрудничество в плане поставок новой продукции, не имеющей аналогов в России – «Букварята».
«Букварята» - это уникальный продукт, который будет интересен и мальчикам, и девочкам: дошколятам и ученикам начальных классов школы.
Чем могут быть полезны «Букварята»:
1.В игровой форме ребенок может выучить названия множества животных.
2.«Букварята» помогут легко запомнить буквы русского алфавита.
3.Разный цвет букв поможет быстро запомнить гласные и согласные буквы.
4.Каждая игрушка имеет встроенный магнит, что позволяет составлять слова на магнитной доске или холодильнике.
«Букварята» могут быть использованы как в качестве набора для обучения детей, так и по отдельности – в качестве брелока, а выбор по букве алфавита позволит сделать данный брелок индивидуальным для каждого ребенка (по начальной букве имени).
Сотрудничество с нами - это:
·Широкий ассортимент продукции (игрушки с конфетами, подарки)
·Гибкая система ценообразования
·Комфортные условия поставок
·Различные варианты оплаты
·Возможность работы на условиях отсрочки
Презентацию и прайс готов выслать по запросу. Дропшиппинг обсуждаем.
Так же можно посмотреть видео на Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=UUgkqMyroys
С уважением,
Садков Илья Александрович
(931)5859359
ilya316@mail.ru
Предлагаем Вам сотрудничество в плане поставок новой продукции, не имеющей аналогов в России – «Букварята».
«Букварята» - это уникальный продукт, который будет интересен и мальчикам, и девочкам: дошколятам и ученикам начальных классов школы.
Чем могут быть полезны «Букварята»:
1.В игровой форме ребенок может выучить названия множества животных.
2.«Букварята» помогут легко запомнить буквы русского алфавита.
3.Разный цвет букв поможет быстро запомнить гласные и согласные буквы.
4.Каждая игрушка имеет встроенный магнит, что позволяет составлять слова на магнитной доске или холодильнике.
«Букварята» могут быть использованы как в качестве набора для обучения детей, так и по отдельности – в качестве брелока, а выбор по букве алфавита позволит сделать данный брелок индивидуальным для каждого ребенка (по начальной букве имени).
Сотрудничество с нами - это:
·Широкий ассортимент продукции (игрушки с конфетами, подарки)
·Гибкая система ценообразования
·Комфортные условия поставок
·Различные варианты оплаты
·Возможность работы на условиях отсрочки
Презентацию и прайс готов выслать по запросу. Дропшиппинг обсуждаем.
Так же можно посмотреть видео на Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=UUgkqMyroys
С уважением,
Садков Илья Александрович
(931)5859359
ilya316@mail.ru
03/12/2015
Товары для новорожденных из органических материалов (Италия).
Компания www.honeymammy.ru является эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ итальянской компании HoneyMammy. Компания HoneyMammy уверена, что предлагая своим покупательницам продукцию итальянского производителя товаров для беременных и новорожденных, вы сможете не только порадовать новинками своих постоянных клиентов, но и привлечь еще больше новых покупателей!
Наша продукция уже завоевала признание среди молодых мам в нашей стране. Качество, экологичность, ручная работа - все это делает продукцию HoneyMammy уникальной. Мы рады предложить Вам взаимовыгодные условия, работаем как с розничными магазинами, так и с ИМ. Условия сотрудничества, презентацию, прайс-лист вышлем по запросу.
Популярные товары - Грелка для новорожденных HoneyMammy от коликов с уникальным наполнителем (шелуха ячменя). Кокон матрас для новорожденных - Хлопок, органический хлопок. Валик в детскую кроватку - хлопок, органический хлопок.
Товары для новорожденных из органических материалов (Италия).
Компания www.honeymammy.ru является эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ итальянской компании HoneyMammy. Компания HoneyMammy уверена, что предлагая своим покупательницам продукцию итальянского производителя товаров для беременных и новорожденных, вы сможете не только порадовать новинками своих постоянных клиентов, но и привлечь еще больше новых покупателей!
Наша продукция уже завоевала признание среди молодых мам в нашей стране. Качество, экологичность, ручная работа - все это делает продукцию HoneyMammy уникальной. Мы рады предложить Вам взаимовыгодные условия, работаем как с розничными магазинами, так и с ИМ. Условия сотрудничества, презентацию, прайс-лист вышлем по запросу.
Популярные товары - Грелка для новорожденных HoneyMammy от коликов с уникальным наполнителем (шелуха ячменя). Кокон матрас для новорожденных - Хлопок, органический хлопок. Валик в детскую кроватку - хлопок, органический хлопок.
09/12/2015
Товары для будущих мам из Италии и России можно приобрести здесь: http://lovetssnov.ru/ . Отличное качество и приемлемые цены:)
Товары для будущих мам из Италии и России можно приобрести здесь: http://lovetssnov.ru/ . Отличное качество и приемлемые цены:)
27/03/2016
www.terides.com - производитель и импортер игрушек и других товаров для детей, специализирующийся на работе с интернет магазинами. Ликвидный уникальный продукт, дропшиппинг, контент, остатки on-line, интеграции.
Terides.com - это торгово-производственная компания, специализирующаяся на производстве деревянных игрушек (весь цикл производства в России) и на дистрибуции сюжетно-ролевых игрушек. В нашем портфолио маржинальные и качественные игровые наборы, а в инструментарии - удобные логистические сервисы, включая доставку до Вашего розничного клиента, и полный спектр гарантийного и постпродажного обслуживания.
1. Сюжетные и развивающие деревянные игрушки собственного производства. Это полностью комплектные игровые наборы, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые игрушки разрабатывались под требования и образовательные программы ДОУ. Весь цикл производства на территории России, поэтому зависимость от курсовых валютных всплесков нулевая.
2. Детская мебель и габаритные сюжетно-ролевые игрушки KidKraft. Нестандартные, продуманные, интересные игрушки и сюжетная мебель ценовых сегментов «Средний+» и «Премиум». Terides.com является импортером бренда уже более 5 лет.
3. Игрушки популярных брендов самых разных категорий товаров. Дома для улицы, песочницы и каталки Pilsan, развивашки и магнитные наборы Janod и B Dot, куклы и кукольные аксессуары Our Generation Dolls, домики для Барби Bettina, игрушечная еда и сюжетные наборы Djeco, кукольные семейства и игрушечная посудка Plan Toys, электромобили RiverToys, машинки Raster, игрушки для самых маленьких Fisher Price, конструкторы Mega Bloks и многие другие торговые марки и игровые направления представлены в нашем предложении.
Он-лайн прайсы и контент доступны для скачиваний по ссылке на нашей b2b-платформе для партнеров: http://terides.com/prices2.html
Прайс-листы (с фото и без фото) обновляются в рабочие дни каждый час с 07:00 до 23:00.
Используя сервисы b2b-платформы Вы можете легко настроить интеграцию с нами, ведь Terides (Тэридес) – это:
- Быстрый обмен данными о наличии и ценах на товары из нашего прайс-листа;
- Серьезная контентная поддержка;
- Возможность прямой синхронизации остатков и контента между нашими с Вами ресурсами;
- Возможность он-лайн формирования заказов и заявок на сервисную доставку для магазинов, прошедших интеграцию с нами.
В целом, нашим e-commerce партнерам мы предлагаем:
1. Контентную поддержку
2. Он-лайн обмен остатками и синхронизации данными
3. Отгрузку товара от 1 штуки
4. Понятное и прозрачное ценообразование от РРЦ
5. Доставку заказов до ТК от 1 штуки
6. Самовывоз заказов по 2-м адресам, если забор осуществляется вашим представителем
7. Дропшиппинг (доставка до клиента по Москве и МО – на следующий рабочий день, по Санкт-Петербургу и Ленобласти – через день, для региональных клиентов – передача заказа в ТК на следующий рабочий день).
8. Полный пакет сопроводительных документов
9. Гарантийный и постпродажный сервис
Уже сейчас нашими партнерами в каннеле электронной коммерции являются OZON.ru, babysecret.ru, Юлмарт, Акушерство.ru и многие другие.
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных партнеров!
www.terides.com - производитель и импортер игрушек и других товаров для детей, специализирующийся на работе с интернет магазинами. Ликвидный уникальный продукт, дропшиппинг, контент, остатки on-line, интеграции.
Terides.com - это торгово-производственная компания, специализирующаяся на производстве деревянных игрушек (весь цикл производства в России) и на дистрибуции сюжетно-ролевых игрушек. В нашем портфолио маржинальные и качественные игровые наборы, а в инструментарии - удобные логистические сервисы, включая доставку до Вашего розничного клиента, и полный спектр гарантийного и постпродажного обслуживания.
1. Сюжетные и развивающие деревянные игрушки собственного производства. Это полностью комплектные игровые наборы, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые игрушки разрабатывались под требования и образовательные программы ДОУ. Весь цикл производства на территории России, поэтому зависимость от курсовых валютных всплесков нулевая.
2. Детская мебель и габаритные сюжетно-ролевые игрушки KidKraft. Нестандартные, продуманные, интересные игрушки и сюжетная мебель ценовых сегментов «Средний+» и «Премиум». Terides.com является импортером бренда уже более 5 лет.
3. Игрушки популярных брендов самых разных категорий товаров. Дома для улицы, песочницы и каталки Pilsan, развивашки и магнитные наборы Janod и B Dot, куклы и кукольные аксессуары Our Generation Dolls, домики для Барби Bettina, игрушечная еда и сюжетные наборы Djeco, кукольные семейства и игрушечная посудка Plan Toys, электромобили RiverToys, машинки Raster, игрушки для самых маленьких Fisher Price, конструкторы Mega Bloks и многие другие торговые марки и игровые направления представлены в нашем предложении.
Он-лайн прайсы и контент доступны для скачиваний по ссылке на нашей b2b-платформе для партнеров: http://terides.com/prices2.html
Прайс-листы (с фото и без фото) обновляются в рабочие дни каждый час с 07:00 до 23:00.
Используя сервисы b2b-платформы Вы можете легко настроить интеграцию с нами, ведь Terides (Тэридес) – это:
- Быстрый обмен данными о наличии и ценах на товары из нашего прайс-листа;
- Серьезная контентная поддержка;
- Возможность прямой синхронизации остатков и контента между нашими с Вами ресурсами;
- Возможность он-лайн формирования заказов и заявок на сервисную доставку для магазинов, прошедших интеграцию с нами.
В целом, нашим e-commerce партнерам мы предлагаем:
1. Контентную поддержку
2. Он-лайн обмен остатками и синхронизации данными
3. Отгрузку товара от 1 штуки
4. Понятное и прозрачное ценообразование от РРЦ
5. Доставку заказов до ТК от 1 штуки
6. Самовывоз заказов по 2-м адресам, если забор осуществляется вашим представителем
7. Дропшиппинг (доставка до клиента по Москве и МО – на следующий рабочий день, по Санкт-Петербургу и Ленобласти – через день, для региональных клиентов – передача заказа в ТК на следующий рабочий день).
8. Полный пакет сопроводительных документов
9. Гарантийный и постпродажный сервис
Уже сейчас нашими партнерами в каннеле электронной коммерции являются OZON.ru, babysecret.ru, Юлмарт, Акушерство.ru и многие другие.
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных партнеров!
29/10/2016
Здравствуйте!
Ищем организаторов СП для реализации детских игрушек. В наличии: конструкторы, радиоуправляемые игрушки, настольные игры, куклы, а также игрушки по мотивам мультсериалов Вспыш, Покемоны, Щенячий Патруль, Свинка Пеппа.
Минимальная сумма заказа - 5 000 рублей. Есть возможность оформления как розничного, так и оптового заказа. Для постоянных клиентов скидка 20%. Все партнеры также могут получить дополнительную скидку, условия предоставления которой указаны на нашем сайте.
Доставку осуществляем из Москвы по всей территории Российской Федерации, в т.ч. по Крыму и Калининграду.
Пожалуйста, посетите наш сайт: http://upimart.ru/
Ниже указаны контакты, через которые Вы всегда можете связаться с нами.
Номер для регионов: 8 (800) 707-55-30 - звонок бесплатный!
Телефон в Москве: 8 (495) 767-42-28
Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).
Email: shop@upimart.ru
Skype: upimart
С уважением, Администрация сайта Upimart.ru
Здравствуйте!
Ищем организаторов СП для реализации детских игрушек. В наличии: конструкторы, радиоуправляемые игрушки, настольные игры, куклы, а также игрушки по мотивам мультсериалов Вспыш, Покемоны, Щенячий Патруль, Свинка Пеппа.
Минимальная сумма заказа - 5 000 рублей. Есть возможность оформления как розничного, так и оптового заказа. Для постоянных клиентов скидка 20%. Все партнеры также могут получить дополнительную скидку, условия предоставления которой указаны на нашем сайте.
Доставку осуществляем из Москвы по всей территории Российской Федерации, в т.ч. по Крыму и Калининграду.
Пожалуйста, посетите наш сайт: http://upimart.ru/
Ниже указаны контакты, через которые Вы всегда можете связаться с нами.
Номер для регионов: 8 (800) 707-55-30 - звонок бесплатный!
Телефон в Москве: 8 (495) 767-42-28
Отдел доставки: 8 (977) 603-10-30 (whatsapp, viber).
Email: shop@upimart.ru
Skype: upimart
С уважением, Администрация сайта Upimart.ru
Ирина Белина,
Менеджер ROUSE
Менеджер ROUSE
18/04/2017
Российское производство детской повседневной одежды "ROUSE" ("Раус") приглашает к сотрудничеству Партнеров, Покупателей детской одежды!
В нашем ассортименте оптом детские джинсы, толстовки, платья, сарафаны, футболки, блузки, рубашки, шорты, джинсовки, брюки, юбки, утепленные жилеты, утепленные джинсы, меховые модели – декоративные шубки, жилетки, утепленные модели и другое.
Вы получаете:
- Прямые отношения «Производитель-Покупатель». Без посредников;
- выкуп без размерных рядов;
- систему скидок;
- возможность отсрочки, рассрочки платежа;
- сотрудничество с организаторами Совместных закупок (СП);
- сотрудничество по системе дропшиппинг;
- осуществляем бесплатную доставку до ТК;
Перейдите на наш сайт: http://info-rouse.wix.com/rouse-ru
С уважением,
Ирина Белина
+7 963 939 14 21
info-rouse@mail.ru
Российское производство детской повседневной одежды "ROUSE" ("Раус") приглашает к сотрудничеству Партнеров, Покупателей детской одежды!
В нашем ассортименте оптом детские джинсы, толстовки, платья, сарафаны, футболки, блузки, рубашки, шорты, джинсовки, брюки, юбки, утепленные жилеты, утепленные джинсы, меховые модели – декоративные шубки, жилетки, утепленные модели и другое.
Вы получаете:
- Прямые отношения «Производитель-Покупатель». Без посредников;
- выкуп без размерных рядов;
- систему скидок;
- возможность отсрочки, рассрочки платежа;
- сотрудничество с организаторами Совместных закупок (СП);
- сотрудничество по системе дропшиппинг;
- осуществляем бесплатную доставку до ТК;
Перейдите на наш сайт: http://info-rouse.wix.com/rouse-ru
С уважением,
Ирина Белина
+7 963 939 14 21
info-rouse@mail.ru
Людмила Яковлева,
мененджер ИП Яковлев
мененджер ИП Яковлев
23/04/2017
ИП Яковлев предлагаем:
Детская брендовая одежда оптом,крупным оптом.Только ААА копии.Огромный ассортимент таких марок:Mayoral,Armani kids,Moncler,Stella Maccartney,R Cavalli,Ferre,Iceberg,Miss Blumarine,Polo,P Plein,Juicy Couture,D&G,Fendi и др. Все вопросы о сотрудничестве на :
optushechkam@inbox.ru
ИП Яковлев предлагаем:
Детская брендовая одежда оптом,крупным оптом.Только ААА копии.Огромный ассортимент таких марок:Mayoral,Armani kids,Moncler,Stella Maccartney,R Cavalli,Ferre,Iceberg,Miss Blumarine,Polo,P Plein,Juicy Couture,D&G,Fendi и др. Все вопросы о сотрудничестве на :
optushechkam@inbox.ru
Osman Ali,
menedjer Akkon
Bursa, Turkey
menedjer Akkon
Bursa, Turkey
|1
16/06/2017
Турецкие детские вещи оптом, качественного производства и стильного дизайна.
Здравствуйте, я являюсь менеджером сразу нескольких Турецких фирм по производству детской одежды и обуви. Так же по надобности могу найти связи с другими фирмами по запросам товара.
Наценка нулевая связавшись со мной вы сами в этом убедитесь.
Интересующихся более подробной информацией пишите на e-mail 85osmanali@gmail.com
Турецкие детские вещи оптом, качественного производства и стильного дизайна.
Здравствуйте, я являюсь менеджером сразу нескольких Турецких фирм по производству детской одежды и обуви. Так же по надобности могу найти связи с другими фирмами по запросам товара.
Наценка нулевая связавшись со мной вы сами в этом убедитесь.
Интересующихся более подробной информацией пишите на e-mail 85osmanali@gmail.com
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