Турецкие детские вещи оптом, качественного производства и стильного дизайна.

Наценка нулевая связавшись со мной вы сами в этом убедитесь.



Здравствуйте, я являюсь менеджером сразу нескольких Турецких фирм по производству детской одежды и обуви. Так же по надобности могу найти связи с другими фирмами по запросам товара.Интересующихся более подробной информацией пишите на e-mail 85osmanali@gmail.com