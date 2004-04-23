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Продаю готовый интернет магазин
23/04/2004
Роман
Сайт сделать стоит 300$ и раскрутить его 400$(1-е места в русской тройке по 10 словам)
Роман
Сайт сделать стоит 300$ и раскрутить его 400$(1-е места в русской тройке по 10 словам)
23/04/2004
"Автомобиль купить стоит 500$, а отремонтировать - 50$".
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Отремонтировать - может и 50. А вот ездить (бензин покупать) - 1000 приготовь.
Жигуль - 5000$ Ресурс, условно - 100.000 км. (2-3 года)- 10.000 л. бензина х 0,3$ - 3.000$ Не считая ремонта, масла, прибамбасов, и пр.
Т.ч. Sergey прав 100%. Кабы заказчики это понимали...
"Автомобиль купить стоит 500$, а отремонтировать - 50$".
-------------
Отремонтировать - может и 50. А вот ездить (бензин покупать) - 1000 приготовь.
Жигуль - 5000$ Ресурс, условно - 100.000 км. (2-3 года)- 10.000 л. бензина х 0,3$ - 3.000$ Не считая ремонта, масла, прибамбасов, и пр.
Т.ч. Sergey прав 100%. Кабы заказчики это понимали...
23/04/2004
Константин, я немного не про то. Все-таки расскажу.
Жигуль - да. А откуда Вы знаете, что клиент не фермер, и ему на самом деле не комбайн нужен? Так ведь и будет на Жигулях пахать.
Ремонт нужен - а какой ремонт? Гайку подкрутить или вдребезги машина после аварии?
Сергей, вот за $400 выведете на первые места по: "сотовый телефон", "холодильник", "подарки" - в Яндексе, Рамблере, Апорте? Да и хватит, пожалуй. Если выведете - будем рады сотрудничать.
Константин, я немного не про то. Все-таки расскажу.
Жигуль - да. А откуда Вы знаете, что клиент не фермер, и ему на самом деле не комбайн нужен? Так ведь и будет на Жигулях пахать.
Ремонт нужен - а какой ремонт? Гайку подкрутить или вдребезги машина после аварии?
Сергей, вот за $400 выведете на первые места по: "сотовый телефон", "холодильник", "подарки" - в Яндексе, Рамблере, Апорте? Да и хватит, пожалуй. Если выведете - будем рады сотрудничать.
16/06/2004
TO BreeZ
Кстати, если говорить про http://www.cdsell.ru.... В данной версии OsCommerce есть возможность генерировать псевдостатичные линки...покопайте настройки. А во всем остальном очень приятное впечатление от этого ресурса.
TO BreeZ
Кстати, если говорить про http://www.cdsell.ru.... В данной версии OsCommerce есть возможность генерировать псевдостатичные линки...покопайте настройки. А во всем остальном очень приятное впечатление от этого ресурса.
25/08/2005
Кто-нибудь и может сделать. Как Вам сайт www.priceland.ru
Что-нибудь на подобие такого можно сделать за месяцок, дизайн надо только заказать дизайнеру толковому и под Ваш ассортимент доработать и все будет пучком :)
В течение месяца и 1000$ я бы взялся... Пишите кого заинтересует.
Кто-нибудь и может сделать. Как Вам сайт www.priceland.ru
Что-нибудь на подобие такого можно сделать за месяцок, дизайн надо только заказать дизайнеру толковому и под Ваш ассортимент доработать и все будет пучком :)
В течение месяца и 1000$ я бы взялся... Пишите кого заинтересует.
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