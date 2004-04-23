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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продаю готовый интернет магазин



Ссылка на сообщение Sergey
23/04/2004

Роман



Сайт сделать стоит 300$ и раскрутить его 400$(1-е места в русской тройке по 10 словам)



Ссылка на сообщение Павел Коротов
23/04/2004

Конечно.

"Автомобиль купить стоит 500$, а отремонтировать - 50$".



Аналогия ясна или дальше рассказывать (это, правда, здесь уже обсуждалось)?



Ссылка на сообщение Константин
23/04/2004

"Автомобиль купить стоит 500$, а отремонтировать - 50$".

-------------

Отремонтировать - может и 50. А вот ездить (бензин покупать) - 1000 приготовь.

Жигуль - 5000$ Ресурс, условно - 100.000 км. (2-3 года)- 10.000 л. бензина х 0,3$ - 3.000$ Не считая ремонта, масла, прибамбасов, и пр.

Т.ч. Sergey прав 100%. Кабы заказчики это понимали...



Ссылка на сообщение Павел Коротов
23/04/2004

Константин, я немного не про то. Все-таки расскажу.



Жигуль - да. А откуда Вы знаете, что клиент не фермер, и ему на самом деле не комбайн нужен? Так ведь и будет на Жигулях пахать.



Ремонт нужен - а какой ремонт? Гайку подкрутить или вдребезги машина после аварии?



Сергей, вот за $400 выведете на первые места по: "сотовый телефон", "холодильник", "подарки" - в Яндексе, Рамблере, Апорте? Да и хватит, пожалуй. Если выведете - будем рады сотрудничать.



Ссылка на сообщение Andre
23/04/2004

Посмотреть бы на человека, который сможет вывести по запросу интернет-магазин...

Эхх...



Ссылка на сообщение Andre
23/04/2004

Оппс кавычки пропали- читать: по запросу "интернет-магазин"



Ссылка на сообщение Рысёнок
15/06/2004

ya interesuyus pokupkoi etogo magazina dai znat

32769915



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
15/06/2004

Andre, по запросу "интернет-магазин" мы довольно долго были на первых позициях, но покупателей от этого 0. Получилось это в порядке моих оптимизаторских экспериментов.



Ссылка на сообщение Alexey Shevchenko
16/06/2004

TO BreeZ

Кстати, если говорить про http://www.cdsell.ru.... В данной версии OsCommerce есть возможность генерировать псевдостатичные линки...покопайте настройки. А во всем остальном очень приятное впечатление от этого ресурса.



Ссылка на сообщение Андрей
04/03/2005

Господа, помогите советом!!!



хочу купить (заказать): интернет магазин по сотовым телефонам, и что бы клиент оплачивал покупку с кредитной карты.



Что лучше, как надежней и дешевле!!!



Пожалуйста ответьте на е-мэйл.



Ссылка на сообщение Сергей
07/03/2005

Павел Коротов

Конкретнее, какой проект вывести ? http://www.oborot.ru/ или что другое!!!



Ссылка на сообщение СергейН
24/08/2005

Читал,топик ,но толком не понял: купил кто нибудь магазин или нет.Можно ли на самом деле купить готовый интернет магазин или надо обращаться в web студии?



Ссылка на сообщение Color
24/08/2005

Смотря ЧТО Вы понимаете под магазином. Движок, сайт с информацией или готовый и работающий бизнес ?

Первое и второе- нет проблем. а вот с третьим..

Что вы будете делать с расым распрекрасным магазином если нет поставщиков ?



Ссылка на сообщение Вячеслав
25/08/2005

Кто-нибудь и может сделать. Как Вам сайт www.priceland.ru

Что-нибудь на подобие такого можно сделать за месяцок, дизайн надо только заказать дизайнеру толковому и под Ваш ассортимент доработать и все будет пучком :)

В течение месяца и 1000$ я бы взялся... Пишите кого заинтересует.



Ссылка на сообщение Color
25/08/2005

С етим мобильным контентом..уже как собак нерезанных.


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