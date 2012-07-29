Продаю - электроника и бытовая техника
29/07/2012
В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже электроники и бытовой техники.
Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.
ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!
Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!
В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже электроники и бытовой техники.
Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.
ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!
Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!
28/03/2013
Оптовые поставки карт памяти OltraMax,самые выгодные цены в данном сегменте товара.
Приглашаем к сотрудничеству.
strenin@ruscard.org
Оптовые поставки карт памяти OltraMax,самые выгодные цены в данном сегменте товара.
Приглашаем к сотрудничеству.
strenin@ruscard.org
25/07/2014
интернет-магазин мобильных телефонов Mobile&Com.
Мы является новой динамично развивающейся компанией на территории Свердловской области!
Множество людей уже оценили преимущества покупки мобильных телефонов через наш
интернет-магазин.
http://mobilecom-shop.ru/
info@mobilecom-shop.ru
интернет-магазин мобильных телефонов Mobile&Com.
Мы является новой динамично развивающейся компанией на территории Свердловской области!
Множество людей уже оценили преимущества покупки мобильных телефонов через наш
интернет-магазин.
http://mobilecom-shop.ru/
info@mobilecom-shop.ru
30/07/2014
Наша компания Eximprom Trading LTD уже более пяти лет занимается оптовыми продажами аксессуаров к мобильным телефонам, планшетам и другим электронным гаджетам: зарядные устройста (СЗУ и АЗУ), дата кабели, адаптеры, чехлы, накладки, бампера, защитные пленки.
Наш главный офис и основной склад находится в Китае, в городе Шэньчжэнь, Гуанчжоу, также наши филиалы находятся в Германии и в Республике Казахстан
Предлагаем услуги:
- производство и продажа аксессуаров (возможно по вашему дизайну и с вашим логотипом)
- полный контроль качества на всех этапах производства
- проверка качества и упаковка
- доставка в Россию и страны СНГ
В зависимости от суммы заказа предоставляются скидки!
Также имеется товар на заказ, вышлем прайс по запросу.
Осуществляем доставку в любой город России и в страны СНГ.
sales (соб) eximphone (точка) com
Наша компания Eximprom Trading LTD уже более пяти лет занимается оптовыми продажами аксессуаров к мобильным телефонам, планшетам и другим электронным гаджетам: зарядные устройста (СЗУ и АЗУ), дата кабели, адаптеры, чехлы, накладки, бампера, защитные пленки.
Наш главный офис и основной склад находится в Китае, в городе Шэньчжэнь, Гуанчжоу, также наши филиалы находятся в Германии и в Республике Казахстан
Предлагаем услуги:
- производство и продажа аксессуаров (возможно по вашему дизайну и с вашим логотипом)
- полный контроль качества на всех этапах производства
- проверка качества и упаковка
- доставка в Россию и страны СНГ
В зависимости от суммы заказа предоставляются скидки!
Также имеется товар на заказ, вышлем прайс по запросу.
Осуществляем доставку в любой город России и в страны СНГ.
sales (соб) eximphone (точка) com
17/09/2014
Добрый день!
Меня зовут Вадим, я менеджер по продажам компании "МикроСтандарт".
Мы специализируемся на продаже портативной техники оптом. Мы готовы предложить Вам наиболее полный ассортимент
карт памяти,
флеш накопителей,
ноутбуков,
планшетов,
наушников,
web-камер,
видеорегистраторов,
навигаторов,
телифонов,
сетевых оборудования,
элементов питания,
компакт-дискво,
аксессуаров,
прочих товаров высокого спроса по выгодным ценам
Что бы ознакомится с нашей продукцией Вы можете посетить сайт http://microst.ru или http://flashki.org .
С уважением, Вадим
web: www.flashki.org
mail: kleba@flashki.org
icq: 585722639
skype: gop-stops
Добрый день!
Меня зовут Вадим, я менеджер по продажам компании "МикроСтандарт".
Мы специализируемся на продаже портативной техники оптом. Мы готовы предложить Вам наиболее полный ассортимент
карт памяти,
флеш накопителей,
ноутбуков,
планшетов,
наушников,
web-камер,
видеорегистраторов,
навигаторов,
телифонов,
сетевых оборудования,
элементов питания,
компакт-дискво,
аксессуаров,
прочих товаров высокого спроса по выгодным ценам
Что бы ознакомится с нашей продукцией Вы можете посетить сайт http://microst.ru или http://flashki.org .
С уважением, Вадим
web: www.flashki.org
mail: kleba@flashki.org
icq: 585722639
skype: gop-stops
06/05/2015
Предлагаем лучшие DVB-T2 приставки ORIEL для просмотра цифрового эфирного телевидения
ДО 20 БЕСПЛАТНЫХ ТВ КАНАЛОВ НА ОБЫЧНУЮ ДМВ АНТЕННУ!!!
Отличительной чертой нашего оборудования является использование только проверенных и хорошо зарекомендовавших себя в работе компонентов. Продукция представлена в широком ассортименте, имеет гарантию и сертификаты.
Опт (от 30 шт.). Отправка транспортной компанией из Санкт-Петербурга в любую точку страны.
Мы прямой поставщик данной продукции!
Тел. 8-9О4-61О-1526
vlad_sale[a]oriel.ru
http://www.oriel.ru
Группа ВКонтакте - https://vk.com/dvbt2pristavka
Предлагаем лучшие DVB-T2 приставки ORIEL для просмотра цифрового эфирного телевидения
ДО 20 БЕСПЛАТНЫХ ТВ КАНАЛОВ НА ОБЫЧНУЮ ДМВ АНТЕННУ!!!
Отличительной чертой нашего оборудования является использование только проверенных и хорошо зарекомендовавших себя в работе компонентов. Продукция представлена в широком ассортименте, имеет гарантию и сертификаты.
Опт (от 30 шт.). Отправка транспортной компанией из Санкт-Петербурга в любую точку страны.
Мы прямой поставщик данной продукции!
Тел. 8-9О4-61О-1526
vlad_sale[a]oriel.ru
http://www.oriel.ru
Группа ВКонтакте - https://vk.com/dvbt2pristavka
09/06/2016
Добрый день!
Предлагаю кондиционеры с доставкой в Тюмени и регионы.
Полный перечень в интернет-магазине cleanair72.ru
Добрый день!
Предлагаю кондиционеры с доставкой в Тюмени и регионы.
Полный перечень в интернет-магазине cleanair72.ru
Владислав Остапишенко,
менеджер по продажам Point-it
менеджер по продажам Point-it
15/08/2017
Доброго времени суток!
На сегодняшний день оптимизация всех видов затрат выходит на первый план. Чтобы успешно справиться с этим, необходимы надежные поставщики по всем направлениям. Мы предлагаем рассмотреть сотрудничество с нашей компанией.
Компьютеры и сервера
Собранные на заказ компьютеры и сервера, а также комплектующие для Вашего оборудования, подобранные специально по ТЗ и идеально подходящие под Ваши цели и задачи.
Оргтехника и расходные материалы
Принтеры, МФУ, плоттеры, картриджи - оригинальные и совместимые, риббоны (термотрансферная лента), этикетки.
Работаем с юр.лицами, с НДС через безналичный расчет. Цены по запросу.
Подробнее на нашем сайте : http://www.point-it.ru
Доброго времени суток!
На сегодняшний день оптимизация всех видов затрат выходит на первый план. Чтобы успешно справиться с этим, необходимы надежные поставщики по всем направлениям. Мы предлагаем рассмотреть сотрудничество с нашей компанией.
Компьютеры и сервера
Собранные на заказ компьютеры и сервера, а также комплектующие для Вашего оборудования, подобранные специально по ТЗ и идеально подходящие под Ваши цели и задачи.
Оргтехника и расходные материалы
Принтеры, МФУ, плоттеры, картриджи - оригинальные и совместимые, риббоны (термотрансферная лента), этикетки.
Работаем с юр.лицами, с НДС через безналичный расчет. Цены по запросу.
Подробнее на нашем сайте : http://www.point-it.ru
Игорь Калинин,
Директор ООО"Энергосила"
Директор ООО"Энергосила"
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20:58
Ликвидация оптового склада! Продаю товарные остатки крупная и мелкая бытовая техника, инструменты и сопутка, на сумму 3000000 рублей! Предлагаю хороший дисконт по предоплате, а также обмен на автомобиль с моей доплатой! Рассмотрю, Ваши предложения, по обмену и покупке!
am045@mail.ru
Ликвидация оптового склада! Продаю товарные остатки крупная и мелкая бытовая техника, инструменты и сопутка, на сумму 3000000 рублей! Предлагаю хороший дисконт по предоплате, а также обмен на автомобиль с моей доплатой! Рассмотрю, Ваши предложения, по обмену и покупке!
am045@mail.ru
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