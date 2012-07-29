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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продаю - электроника и бытовая техника



Ссылка на сообщение Модератор
29/07/2012

В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже электроники и бытовой техники.

Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.

ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!


Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!



Ссылка на сообщение Gajex
25/02/2013

Оптовые поставки видеорегистраторов, радар-детекторов, экшен-камер и др. Только оригинальная и сертифицированная продукция по ценам от официальных дилеров. Широкий ассортимент. А также: Навигаторы, GPS-трекеры, Алкотестеры



Ссылка на сообщение OltraMax
28/03/2013

Оптовые поставки карт памяти OltraMax,самые выгодные цены в данном сегменте товара.
Приглашаем к сотрудничеству.
strenin@ruscard.org



Ссылка на сообщение Анатолий Байкузин
25/07/2014

интернет-магазин мобильных телефонов Mobile&Com.

Мы является новой динамично развивающейся компанией на территории Свердловской области!

Множество людей уже оценили преимущества покупки мобильных телефонов через наш
интернет-магазин.

http://mobilecom-shop.ru/
info@mobilecom-shop.ru



Ссылка на сообщение Eximprom Trading LTD
30/07/2014

Наша компания Eximprom Trading LTD уже более пяти лет занимается оптовыми продажами аксессуаров к мобильным телефонам, планшетам и другим электронным гаджетам: зарядные устройста (СЗУ и АЗУ), дата кабели, адаптеры, чехлы, накладки, бампера, защитные пленки.
Наш главный офис и основной склад находится в Китае, в городе Шэньчжэнь, Гуанчжоу, также наши филиалы находятся в Германии и в Республике Казахстан
Предлагаем услуги:
- производство и продажа аксессуаров (возможно по вашему дизайну и с вашим логотипом)
- полный контроль качества на всех этапах производства
- проверка качества и упаковка
- доставка в Россию и страны СНГ

В зависимости от суммы заказа предоставляются скидки!

Также имеется товар на заказ, вышлем прайс по запросу.

Осуществляем доставку в любой город России и в страны СНГ.

sales (соб) eximphone (точка) com



Ссылка на сообщение microst
17/09/2014

Добрый день!



Меня зовут Вадим, я менеджер по продажам компании "МикроСтандарт".

Мы специализируемся на продаже портативной техники оптом. Мы готовы предложить Вам наиболее полный ассортимент



карт памяти,

флеш накопителей,

ноутбуков,

планшетов,

наушников,

web-камер,

видеорегистраторов,

навигаторов,

телифонов,

сетевых оборудования,

элементов питания,

компакт-дискво,

аксессуаров,

прочих товаров высокого спроса по выгодным ценам



Что бы ознакомится с нашей продукцией Вы можете посетить сайт http://microst.ru или http://flashki.org .





С уважением, Вадим

web: www.flashki.org
mail: kleba@flashki.org
icq: 585722639
skype: gop-stops



Ссылка на сообщение Oriel
06/05/2015

Предлагаем лучшие DVB-T2 приставки ORIEL для просмотра цифрового эфирного телевидения

ДО 20 БЕСПЛАТНЫХ ТВ КАНАЛОВ НА ОБЫЧНУЮ ДМВ АНТЕННУ!!!

Отличительной чертой нашего оборудования является использование только проверенных и хорошо зарекомендовавших себя в работе компонентов. Продукция представлена в широком ассортименте, имеет гарантию и сертификаты.

Опт (от 30 шт.). Отправка транспортной компанией из Санкт-Петербурга в любую точку страны.
Мы прямой поставщик данной продукции!

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Ссылка на сообщение cleanair72
09/06/2016

Добрый день!

Предлагаю кондиционеры с доставкой в Тюмени и регионы.

Полный перечень в интернет-магазине cleanair72.ru



Ссылка на сообщение Владислав Остапишенко,
менеджер по продажам Point-it
15/08/2017

Доброго времени суток!
На сегодняшний день оптимизация всех видов затрат выходит на первый план. Чтобы успешно справиться с этим, необходимы надежные поставщики по всем направлениям. Мы предлагаем рассмотреть сотрудничество с нашей компанией.

Компьютеры и сервера
Собранные на заказ компьютеры и сервера, а также комплектующие для Вашего оборудования, подобранные специально по ТЗ и идеально подходящие под Ваши цели и задачи.

Оргтехника и расходные материалы
Принтеры, МФУ, плоттеры, картриджи - оригинальные и совместимые, риббоны (термотрансферная лента), этикетки.

Работаем с юр.лицами, с НДС через безналичный расчет. Цены по запросу.

Подробнее на нашем сайте : http://www.point-it.ru



Ссылка на сообщение Игорь Калинин,
Директор ООО"Энергосила"
1
20:58

Ликвидация оптового склада! Продаю товарные остатки крупная и мелкая бытовая техника, инструменты и сопутка, на сумму 3000000 рублей! Предлагаю хороший дисконт по предоплате, а также обмен на автомобиль с моей доплатой! Рассмотрю, Ваши предложения, по обмену и покупке!
am045@mail.ru


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