/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум SEO и продающий маркетинг
Главная Форум Привлечение клиентов SEO и продающий маркетинг
Предыдущая 1 2 3
Ответить

Продаётся трафик из России



Ссылка на сообщение Евгений
05/10/2005

наш программер написал супер прогу, накручивает мама не горюй. Генерит даже OS_ID уникальные, операционки, броузеры, разрешение экрана и прочее. проверили на рамблере - если откручивать в пределах разумного то не заметят. так что для счетчиков и топом редиректнутые дрочеры не нужны!



Ссылка на сообщение СамСамыч
07/10/2005

Евгений, не бойтесь Рамблер выкидывал и выкидывает таких самоделкиных с супер-прогами, IP вы тоже генерите на ходу или через анонимные прокся гоните? :)



Ссылка на сообщение R_
07/10/2005

Не, в плане поднятия в рейтингах, для совсем нового сайта редиректнутый траф - спасение. Терять-то нечего еще :) А так счетчик крутиться, в топе где-нить в первой сотне болтается.. а оттуда уже чисто ЦА потихоньку капает.



Ссылка на сообщение ЦУ
07/10/2005

куплю скоро траф российский не порно. для начала 1500 уников в день.



Ссылка на сообщение Евгений
08/10/2005

2СамСамыч

у нас уже больше 2х лет на все проекты стоит такая накруточка. +50% хитов прибавляем себе, и ничего. еще никто не выкинул.



Ссылка на сообщение ЦУ
08/10/2005

Евгений, а не можете поделиться или продать скриптик?



Ссылка на сообщение СамСамыч
10/10/2005

2Евгений, ну предположим все можно сгенерировать, но вот IP кроме как с проксей или затрояненных компов, вроде как взять не откуда? :)) а раз 50% левых IP - уже повод внимательнее посмотреть за сайтом.



Ссылка на сообщение гы
10/10/2005

сморя сколько они накручивают, если к 500 хостам лишние 250 то может и не заметят, а если счет пойдет на тыщи - то выпрут, когда-нить точно :)))



Ссылка на сообщение Алекс
19/02/2006

Любой поисковый траф, любых городов и тематик, продается и покупается в системах www.a-traf.spbtown.ru и www.traf.spbtown.ru



Надеюсь, кому и поможет.



Ссылка на сообщение федор
30/10/2006

я хочу постоянно покупать трафик просьба связаться



Ссылка на сообщение jafiarov
20/05/2008

Я моу предложить вам реальный траф. Могу сделать так чтоб с реальных машин к вам на сайт заходило 500-700 чел.

Соответственно цена вопроса?
По вопросам пишите 7690433@gmail.com



Ссылка на сообщение jafiarov
20/05/2008

Я моу предложить вам реальный траф. Могу сделать так чтоб с реальных машин к вам на сайт заходило 500-700 чел.

Соответственно цена вопроса?
По вопросам пишите 7690433@gmail.com



Ссылка на сообщение Максим Новичков
25/05/2008

Я готов выкупать ваш траф! Вот описание правил выкупа - http://www.allfuck.ru/index.php?do=stat ... =referprog


Ответить
Предыдущая 1 2 3




Ответить


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены