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Продаётся трафик из России
02/05/2005
Да уж, Николай. Сайт у вас один Флеш. Тормозит даже на П4-2000.
Вот я все время удивляюсь, зачем фирмы платят столько денег за визуальную мишуру, которая грузится даже по выделенной линии не так быстро, а по модему наверное вообще не работает.
Вам нужна иллюзия красоты или продажи?
На счет своей категории – вообще смешно. Кто же вам продаст трафик людей, которые интересуются строительством? 700-800 человек в сутки, тем более.
Да по всей Москве, в сутки, может быть столько людей реально и интересуются этим вопросом :)
ХаХа – Редирект людей – бизнесменов – покупателей домов и сараев.
Нормальный трафик по вашей теме 700-800 человек в день вам будет стоить не 1 тысячу у.е. При этом нужно искать сайты, готовые вас рекламировать баннерами или ссылками или что-то в этом роде. Возможно, реклама по запросам на Яндексе и подобная.
А порно нагонять – лишняя трата времени, блок в рейтингах и ни одной продажи.
Да уж, Николай. Сайт у вас один Флеш. Тормозит даже на П4-2000.
Вот я все время удивляюсь, зачем фирмы платят столько денег за визуальную мишуру, которая грузится даже по выделенной линии не так быстро, а по модему наверное вообще не работает.
Вам нужна иллюзия красоты или продажи?
На счет своей категории – вообще смешно. Кто же вам продаст трафик людей, которые интересуются строительством? 700-800 человек в сутки, тем более.
Да по всей Москве, в сутки, может быть столько людей реально и интересуются этим вопросом :)
ХаХа – Редирект людей – бизнесменов – покупателей домов и сараев.
Нормальный трафик по вашей теме 700-800 человек в день вам будет стоить не 1 тысячу у.е. При этом нужно искать сайты, готовые вас рекламировать баннерами или ссылками или что-то в этом роде. Возможно, реклама по запросам на Яндексе и подобная.
А порно нагонять – лишняя трата времени, блок в рейтингах и ни одной продажи.
02/05/2005
Поисковый трафик по строительству без геофильтрации обойдется примерно по 15-20 центов за посетителя, по ремонту - 10-15 центов.
Однако на этом сайте он не окупится, т.к. если аудитория нужна Питерская, то ее там будет не более 10%, а конверсия в этом сегменте на профессионально сделанном сайте, дай бог, если 1 к 1000, скорее 1 к 3-5 тыс. (если отбросить мелочевку). Для Москвы - можно пробовать.
А если нужна не только питерская аудитория, но и готовы делать в других географических зонах, то где был найден тот "неумный человек":), который сотворил этот economstroi.ru?
Если бы вместо дурного дрыгающегося дома и мерцающего названия были написаны координаты конторы и где она строит, это было бы на порядок полезнее:).
Поисковый трафик по строительству без геофильтрации обойдется примерно по 15-20 центов за посетителя, по ремонту - 10-15 центов.
Однако на этом сайте он не окупится, т.к. если аудитория нужна Питерская, то ее там будет не более 10%, а конверсия в этом сегменте на профессионально сделанном сайте, дай бог, если 1 к 1000, скорее 1 к 3-5 тыс. (если отбросить мелочевку). Для Москвы - можно пробовать.
А если нужна не только питерская аудитория, но и готовы делать в других географических зонах, то где был найден тот "неумный человек":), который сотворил этот economstroi.ru?
Если бы вместо дурного дрыгающегося дома и мерцающего названия были написаны координаты конторы и где она строит, это было бы на порядок полезнее:).
03/05/2005
Viola
Если у конторы есть желание отожрать 20-40% всего строительного тематического трафа, то она заплатит такую сумму. И могу отметить, что себестоимость этого трафа довольно высокая. Это сбор не на тупые дорвеи, т.к. при таких масштабах в этой они живут не более недели.
Да и когда речь идет о существенных долях - это намного сложнее, чем откусить кусочек в 0,05-0,5% трафа у буржуев (хотя там свои заморочки).
Плюс ко всему для Москвы при нормальном сайте, сделанном для клиентов, вполне реальна указанная мною конверсия и соответственно стоимость нового заказчика составляет примерно 3-8% прибыли, которую он принесет.
=====================
По ремонту - тут есть возможности к обсуждению. Т.е. цена сильно зависит от того, ЧТО СЧИТАТЬ целевым трафом. Если все вплоть до ремонта унитаза, тогда стоимость можно опустить и до 2-3 центов, а если не меньше, чем ремонт комнаты, то уже не меньше 10.
Viola
Если у конторы есть желание отожрать 20-40% всего строительного тематического трафа, то она заплатит такую сумму. И могу отметить, что себестоимость этого трафа довольно высокая. Это сбор не на тупые дорвеи, т.к. при таких масштабах в этой они живут не более недели.
Да и когда речь идет о существенных долях - это намного сложнее, чем откусить кусочек в 0,05-0,5% трафа у буржуев (хотя там свои заморочки).
Плюс ко всему для Москвы при нормальном сайте, сделанном для клиентов, вполне реальна указанная мною конверсия и соответственно стоимость нового заказчика составляет примерно 3-8% прибыли, которую он принесет.
=====================
По ремонту - тут есть возможности к обсуждению. Т.е. цена сильно зависит от того, ЧТО СЧИТАТЬ целевым трафом. Если все вплоть до ремонта унитаза, тогда стоимость можно опустить и до 2-3 центов, а если не меньше, чем ремонт комнаты, то уже не меньше 10.
05/05/2005
Нахождение в топе по 1-5 запросам только в очень редких нишах может принести 20-30% тематического трафа.
Для нормальной конторы, обычно намного выгоднее быть в топе по 100-500 более конкретным запросам, чем по одному, типа "кондиционеры". Причем по двум причинам:
1) Куча запросов обычно позволяет собрать больше посетитеелй.
2) Человек, задающий конкретный запрос, больше склонен к покупкам, чем человек, задающий общий запрос, который еще только осматривается на рынке и готовится к покупке. Поэтому конвертация с мелких запросов обычно лучше.
Нахождение в топе по 1-5 запросам только в очень редких нишах может принести 20-30% тематического трафа.
Для нормальной конторы, обычно намного выгоднее быть в топе по 100-500 более конкретным запросам, чем по одному, типа "кондиционеры". Причем по двум причинам:
1) Куча запросов обычно позволяет собрать больше посетитеелй.
2) Человек, задающий конкретный запрос, больше склонен к покупкам, чем человек, задающий общий запрос, который еще только осматривается на рынке и готовится к покупке. Поэтому конвертация с мелких запросов обычно лучше.
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