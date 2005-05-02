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Продаётся трафик из России



Ссылка на сообщение Андрей+
02/05/2005

Да уж, Николай. Сайт у вас один Флеш. Тормозит даже на П4-2000.



Вот я все время удивляюсь, зачем фирмы платят столько денег за визуальную мишуру, которая грузится даже по выделенной линии не так быстро, а по модему наверное вообще не работает.



Вам нужна иллюзия красоты или продажи?



На счет своей категории – вообще смешно. Кто же вам продаст трафик людей, которые интересуются строительством? 700-800 человек в сутки, тем более.

Да по всей Москве, в сутки, может быть столько людей реально и интересуются этим вопросом :)



ХаХа – Редирект людей – бизнесменов – покупателей домов и сараев.



Нормальный трафик по вашей теме 700-800 человек в день вам будет стоить не 1 тысячу у.е. При этом нужно искать сайты, готовые вас рекламировать баннерами или ссылками или что-то в этом роде. Возможно, реклама по запросам на Яндексе и подобная.



А порно нагонять – лишняя трата времени, блок в рейтингах и ни одной продажи.



Ссылка на сообщение *****
02/05/2005

по вашей категории не бывает..



Ссылка на сообщение Newm
02/05/2005

Поисковый трафик по строительству без геофильтрации обойдется примерно по 15-20 центов за посетителя, по ремонту - 10-15 центов.



Однако на этом сайте он не окупится, т.к. если аудитория нужна Питерская, то ее там будет не более 10%, а конверсия в этом сегменте на профессионально сделанном сайте, дай бог, если 1 к 1000, скорее 1 к 3-5 тыс. (если отбросить мелочевку). Для Москвы - можно пробовать.



А если нужна не только питерская аудитория, но и готовы делать в других географических зонах, то где был найден тот "неумный человек":), который сотворил этот economstroi.ru?



Если бы вместо дурного дрыгающегося дома и мерцающего названия были написаны координаты конторы и где она строит, это было бы на порядок полезнее:).



Ссылка на сообщение Newm
03/05/2005

Viola

Если у конторы есть желание отожрать 20-40% всего строительного тематического трафа, то она заплатит такую сумму. И могу отметить, что себестоимость этого трафа довольно высокая. Это сбор не на тупые дорвеи, т.к. при таких масштабах в этой они живут не более недели.



Да и когда речь идет о существенных долях - это намного сложнее, чем откусить кусочек в 0,05-0,5% трафа у буржуев (хотя там свои заморочки).



Плюс ко всему для Москвы при нормальном сайте, сделанном для клиентов, вполне реальна указанная мною конверсия и соответственно стоимость нового заказчика составляет примерно 3-8% прибыли, которую он принесет.

=====================

По ремонту - тут есть возможности к обсуждению. Т.е. цена сильно зависит от того, ЧТО СЧИТАТЬ целевым трафом. Если все вплоть до ремонта унитаза, тогда стоимость можно опустить и до 2-3 центов, а если не меньше, чем ремонт комнаты, то уже не меньше 10.



Ссылка на сообщение Viola
04/05/2005

Если у тебя траф такой шоколадный - почему в PPC не сдаешь оптом?

И если не дорвеи, то что? ;)



Ссылка на сообщение Дмитрий
05/05/2005

Viola

А кому нужен русскоязычный траф в РРС для буржунета?

И кто сказал, что траф у него уже есть? Я вижу только предложение сделать. Вопрос в цене.



Newm

А что выгодно разве чтоб платили за переходы, а не за месячное обслуживания сайта находящегося в топе по нужному запросу?



Ссылка на сообщение Newm
05/05/2005

Нахождение в топе по 1-5 запросам только в очень редких нишах может принести 20-30% тематического трафа.



Для нормальной конторы, обычно намного выгоднее быть в топе по 100-500 более конкретным запросам, чем по одному, типа "кондиционеры". Причем по двум причинам:



1) Куча запросов обычно позволяет собрать больше посетитеелй.

2) Человек, задающий конкретный запрос, больше склонен к покупкам, чем человек, задающий общий запрос, который еще только осматривается на рынке и готовится к покупке. Поэтому конвертация с мелких запросов обычно лучше.



Ссылка на сообщение Николай
14/05/2005

спасибо,Всем прояснили и подучили и обяснили.С уважением



Ссылка на сообщение Антон
16/09/2005

Здравствуйте.

Прошу Вас подсказать, сколько будет стоить трафик в 1500 уник.хостов в день на один-два месяца?



Ссылка на сообщение *****
16/09/2005

во блин....ты накрутку ищешь?

кто тебе гарантирует что это будет в 1500 уников в день...

первый раз слышу...

пиши какой траф ,тема, и т.д.. тогда глядишь и цену тебе подтянут...



Ссылка на сообщение Earnvis
16/09/2005

Если покупать сразу всю партию (нецелевых заходов реальных людей), то обойдется примерно из рассчета 2,5 бакса за тысячу.



Подробнее на сайте. Хотя конечно можно воспользоваться посредниками, которые у нас закупают, тогда это обойдется от 4 до 7 баксов за тыс.



Ссылка на сообщение bornholio
18/09/2005

Дмитрий

уже есть и наши ппс...

отожрать существенную часть строительного трафа контора может, но переварить врядли..



Ссылка на сообщение Александр
30/09/2005

Нужен траф забугорный.



Цель: Пользователи программного обеспечения. Читатели журнала о софте.



10 тысяч в день.

На месяц такую кампанию заказть сколько будет стоить?



Ссылка на сообщение hits
30/09/2005

пиши на мыло...хотя 10 штук в день....не будет....если только RON..целевого не думаю что найдешь...пиши если интересно.поменьше есть...



Ссылка на сообщение Тимур
30/09/2005

Нужен российский траф 1500-2000 уников в день...


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