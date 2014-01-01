Продается действующий интернет -магазин одежды
Александр Гарц,
учредитель интренет-магазин одежды стильно.com
учредитель интренет-магазин одежды стильно.com
16:28
Продается действующий интернет-магазин одежды. Целевая аудитория магазина – современная молодежь. Сегмент – эконом класс. Регион работы интернет - магазина Москва и МО до 10 км.
Интернет-магазин сделан на движке WP с легким доступным дизайном.
Доставка курьером по Москве -350 руб.
Минимальная сумма заказа от единицы товара.
Средний доход в месяц-120 тыс. руб.
Кол-во сотрудников -3 чел.
Наценка на единицу товара - до 400%.
Зарплата каждого сотрудника 20-40 тыс. руб.
Расходы на рекламу - от 20 тыс. руб/ мес.
Прибыль составляет в среднем - 30 тыс. руб/ мес.
Срок работы интернет - магазина около 2 лет.
Интернет - магазин продается по стоимости оставшегося товара, имеющегося в наличии. Фактически, вэб-сайт www.стильно.com отдается бесплатно. Остаток составляет порядка -200 единиц. Продается за 180 тыс. руб. Идея продать магазин пришла в связи со сменой рода деятельности.
Все подробности о кол-ве товара, поставщиках, возможности увеличения прибыли и т.д. – при реальной заинтересованности!!! Моя почта fityou@mail.ru
Продается действующий интернет-магазин одежды. Целевая аудитория магазина – современная молодежь. Сегмент – эконом класс. Регион работы интернет - магазина Москва и МО до 10 км.
Интернет-магазин сделан на движке WP с легким доступным дизайном.
Доставка курьером по Москве -350 руб.
Минимальная сумма заказа от единицы товара.
Средний доход в месяц-120 тыс. руб.
Кол-во сотрудников -3 чел.
Наценка на единицу товара - до 400%.
Зарплата каждого сотрудника 20-40 тыс. руб.
Расходы на рекламу - от 20 тыс. руб/ мес.
Прибыль составляет в среднем - 30 тыс. руб/ мес.
Срок работы интернет - магазина около 2 лет.
Интернет - магазин продается по стоимости оставшегося товара, имеющегося в наличии. Фактически, вэб-сайт www.стильно.com отдается бесплатно. Остаток составляет порядка -200 единиц. Продается за 180 тыс. руб. Идея продать магазин пришла в связи со сменой рода деятельности.
Все подробности о кол-ве товара, поставщиках, возможности увеличения прибыли и т.д. – при реальной заинтересованности!!! Моя почта fityou@mail.ru
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