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Постановка задач для веб-мастера
10/04/2003
Для меня удобство юзера на моем сайте - самое главное.Что он ищет? Для чего он приходит? Ему ( в моем случае) необходимо узнать, кто в его городе занимется ремонтов холодильников.Все.Ему не надо знать новости CeBit, ему больше ничего не надо, это его раздражает, отвлекает.Он ищет и хочет найти, желательно быстрее.Ему нужно проблему решить.
- городов в списке где-то 500.Может разбить их на алфавит.Сделать мелкие кнопочки.A,B,C..а там уже все города на A,B,C неплохо бы и сделать поиск города по индексу
- если и буду в дизайн-контору обращаться, то скорее всего в харьковскую (цены тут сами понимаете роль играют), или в аналогично- приемлимую по цене.
Для меня удобство юзера на моем сайте - самое главное.Что он ищет? Для чего он приходит? Ему ( в моем случае) необходимо узнать, кто в его городе занимется ремонтов холодильников.Все.Ему не надо знать новости CeBit, ему больше ничего не надо, это его раздражает, отвлекает.Он ищет и хочет найти, желательно быстрее.Ему нужно проблему решить.
- городов в списке где-то 500.Может разбить их на алфавит.Сделать мелкие кнопочки.A,B,C..а там уже все города на A,B,C неплохо бы и сделать поиск города по индексу
- если и буду в дизайн-контору обращаться, то скорее всего в харьковскую (цены тут сами понимаете роль играют), или в аналогично- приемлимую по цене.
10/04/2003
Тогда все гораздо проще.
На странице контента будут координаты, проезды и все такое...
Разбивать по буквам - не фонтан. Лучше разбить по областям и крупным городам - они должны быть видны сразу, и оттуда основная масса посетителей. А города помельче - как второй уровень - в "областных".
+ поисковик вверху и на всех страницах - "ремонт хол. в вашем городе. Ваш город - |____|"
Тогда основная масса юзеров будут сразу выходить на список мастерских, а "мелоч" - делает один лишний шаг - либо через область, либо через поиск
Тогда все гораздо проще.
На странице контента будут координаты, проезды и все такое...
Разбивать по буквам - не фонтан. Лучше разбить по областям и крупным городам - они должны быть видны сразу, и оттуда основная масса посетителей. А города помельче - как второй уровень - в "областных".
+ поисковик вверху и на всех страницах - "ремонт хол. в вашем городе. Ваш город - |____|"
Тогда основная масса юзеров будут сразу выходить на список мастерских, а "мелоч" - делает один лишний шаг - либо через область, либо через поиск
10/04/2003
Согласен практически по всем пунктам со всеми советующими:). Внесу и свою лепту.
Вы спрашивали:
"Для этого мне нужно грамотно поставить задачу перед веб-мастером"
Каков вопрос, такой и ответ :)
2.1. Целью проекта является:
2.1.1. Расширение возможностей публикации информации
2.1.2. Снижение себестоимости сопровождения сайта
2.1.3. Повышение оперативности публикации информации и ее качества;
2.1.4. Увеличение количества заказов через сайт (если вы хотите оказывать услуги посредника) с помощью организации обратной связи с потребителями услуг.
2.2. Основные показатели:
Создаваемая система предполагает создание законченных программных модулей для публикации информации с предоставлением возможности управления структурой сайта и его контентом в удаленном режиме с помощью административных утилит, оформленных в виде клиентского интерфейса, работающего под управлением Internet Explorer 5.0 и выше.
2.4. Описание алгоритмов управления:
2.4.1. Администратору сайта в соответствии с договором с помощью клиентского интерфейса, работающего под управлением Internet Explorer 5.0 и выше, предоставляется возможность в интерактивном режиме определять структуру сайта, количество разделов, и подразделов сайта, устанавливать права доступа для редактирования отдельных подразделов для администраторов разделов (если вы хотите что-то глобальное, что одному не потянуть);
2.4.2. Администраторам разделов предоставляется возможность публикации, изменения структуры и наполнения раздела;
2.4.3. Разделы сайта состоят из совокупности стандартных блоков, которые позволяют отображать информацию в текстовом и графическом виде, интерактивных форм для работы с клиентами, осуществления обратной связи и.т.д;
2.4.4. Количество, порядок и наполнение разделов определяет Администратор сайта. Структура раздела (страница, страница, разбитая на две колонки и т.п.) определяется на этапе разработки дизайна и структуры внешнего вида сайта;
2.4.5. Первоначальный набор стандартных блоков должен предоставлять следующие возможности:
• публиковать информацию о компаниях;
• публиковать каталог продукции и услуг;
• публиковать новости;
• обеспечивать обратную связь;
• обеспечивать обсуждение материалов раздела.
- и т.д.
2.4.6. Система должна предусматривать возможность подключения дополнительно разработанных программных блоков для формирования разделов. Разработка и подключение дополнительных программных блоков обеспечивается разработчиками программного обеспечения.
4.1. Рекламные позиции.
Администратору сайта должна быть предоставлена возможность установки рекламных баннеров на любой раздел сайта.
4.2. Защита информации и права доступа
Защита передаваемой информации между администратором сайта и сервером осуществляется посредством ввода паролей. Пароль передается в зашифрованном виде по стандартной схеме кодирования SSL 2.0.
4.3. Поиск по сайту
Для наиболее быстрого доступа к необходимой информации на сайте должна быть установлена система поиска по введенному ключевому слову или его части.
И вот это не забудьте (к вопросу о поисковиках)
Текстовые поля ввода.
Для форматирования текста необходимо разрешить Администратору сайта вставлять фрагменты HTML кода.
Согласен практически по всем пунктам со всеми советующими:). Внесу и свою лепту.
Вы спрашивали:
"Для этого мне нужно грамотно поставить задачу перед веб-мастером"
Каков вопрос, такой и ответ :)
2.1. Целью проекта является:
2.1.1. Расширение возможностей публикации информации
2.1.2. Снижение себестоимости сопровождения сайта
2.1.3. Повышение оперативности публикации информации и ее качества;
2.1.4. Увеличение количества заказов через сайт (если вы хотите оказывать услуги посредника) с помощью организации обратной связи с потребителями услуг.
2.2. Основные показатели:
Создаваемая система предполагает создание законченных программных модулей для публикации информации с предоставлением возможности управления структурой сайта и его контентом в удаленном режиме с помощью административных утилит, оформленных в виде клиентского интерфейса, работающего под управлением Internet Explorer 5.0 и выше.
2.4. Описание алгоритмов управления:
2.4.1. Администратору сайта в соответствии с договором с помощью клиентского интерфейса, работающего под управлением Internet Explorer 5.0 и выше, предоставляется возможность в интерактивном режиме определять структуру сайта, количество разделов, и подразделов сайта, устанавливать права доступа для редактирования отдельных подразделов для администраторов разделов (если вы хотите что-то глобальное, что одному не потянуть);
2.4.2. Администраторам разделов предоставляется возможность публикации, изменения структуры и наполнения раздела;
2.4.3. Разделы сайта состоят из совокупности стандартных блоков, которые позволяют отображать информацию в текстовом и графическом виде, интерактивных форм для работы с клиентами, осуществления обратной связи и.т.д;
2.4.4. Количество, порядок и наполнение разделов определяет Администратор сайта. Структура раздела (страница, страница, разбитая на две колонки и т.п.) определяется на этапе разработки дизайна и структуры внешнего вида сайта;
2.4.5. Первоначальный набор стандартных блоков должен предоставлять следующие возможности:
• публиковать информацию о компаниях;
• публиковать каталог продукции и услуг;
• публиковать новости;
• обеспечивать обратную связь;
• обеспечивать обсуждение материалов раздела.
- и т.д.
2.4.6. Система должна предусматривать возможность подключения дополнительно разработанных программных блоков для формирования разделов. Разработка и подключение дополнительных программных блоков обеспечивается разработчиками программного обеспечения.
4.1. Рекламные позиции.
Администратору сайта должна быть предоставлена возможность установки рекламных баннеров на любой раздел сайта.
4.2. Защита информации и права доступа
Защита передаваемой информации между администратором сайта и сервером осуществляется посредством ввода паролей. Пароль передается в зашифрованном виде по стандартной схеме кодирования SSL 2.0.
4.3. Поиск по сайту
Для наиболее быстрого доступа к необходимой информации на сайте должна быть установлена система поиска по введенному ключевому слову или его части.
И вот это не забудьте (к вопросу о поисковиках)
Текстовые поля ввода.
Для форматирования текста необходимо разрешить Администратору сайта вставлять фрагменты HTML кода.
10/04/2003
Дело не столько в цене, а в том, сколько суммарно придется затратить на проект.
Можно трижды купить что-то по 100 долларов, потерять полгода, а потом всеже купить (или заказать) то, что действительно будет работать, за 550 :)
Суммарные затраты составят 850 долларов, и опоздание с выходом на рынок - 8 месяцев :)
Как видите. тут в принципе уже прозвучали для Вас предложения.
Что бы я посоветовал:
Объявите конкурс на создание сайта, опишите требования к нему по схеме предложенной А.Р. и рассмотрите все предложения, которые к Вам поступят, после этого выберите изготовителя или поставщика услуг.
Дело не столько в цене, а в том, сколько суммарно придется затратить на проект.
Можно трижды купить что-то по 100 долларов, потерять полгода, а потом всеже купить (или заказать) то, что действительно будет работать, за 550 :)
Суммарные затраты составят 850 долларов, и опоздание с выходом на рынок - 8 месяцев :)
Как видите. тут в принципе уже прозвучали для Вас предложения.
Что бы я посоветовал:
Объявите конкурс на создание сайта, опишите требования к нему по схеме предложенной А.Р. и рассмотрите все предложения, которые к Вам поступят, после этого выберите изготовителя или поставщика услуг.
11/04/2003
Я пользовался замечательным скриптом - Санитариум. Он бесплатный и очень навороченный. Все что надо это найти человека который его вам граммотно установит и настроит. Почитать о нем можно тут http://webscript.ru/sanitarium/
а админ интерфейс посмотреть и попробовать тут http://webscript.ru/cgi-bin/sanitarium/admin/admin.cgi
Я пользовался замечательным скриптом - Санитариум. Он бесплатный и очень навороченный. Все что надо это найти человека который его вам граммотно установит и настроит. Почитать о нем можно тут http://webscript.ru/sanitarium/
а админ интерфейс посмотреть и попробовать тут http://webscript.ru/cgi-bin/sanitarium/admin/admin.cgi
11/04/2003
:) К73, будете смеяться, но мы сделали свой движок именно потому, что упомянутый вами - это просто галима. И оказалось проще :) написать свой, чем разбираться в том. Надеюсь, его создатели уже достаточно подросли, что бы вместо детских приколов снабдить его нормальным хелпом и инструкцией?
:) К73, будете смеяться, но мы сделали свой движок именно потому, что упомянутый вами - это просто галима. И оказалось проще :) написать свой, чем разбираться в том. Надеюсь, его создатели уже достаточно подросли, что бы вместо детских приколов снабдить его нормальным хелпом и инструкцией?
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