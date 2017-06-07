Посоветуйте КС
Анатолий Каплин,
Генеральный директо ООО Спектр
Генеральный директо ООО Спектр
07/06/2017
Есть ли пункты забора у какой-нибудь КС между м. Преображенская площадь и м Семеновская?
Про СДЭК знаем, но не хочется туда.
Устроит даже небольшая КС.
Заранее всем спасибо!
Есть ли пункты забора у какой-нибудь КС между м. Преображенская площадь и м Семеновская?
Про СДЭК знаем, но не хочется туда.
Устроит даже небольшая КС.
Заранее всем спасибо!
Катерина Завалишина,
Директор КНК
Москва, Россия
Директор КНК
Москва, Россия
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22/06/2017
а чем принципиален пункт забора? КС может просто подъезжать с любого адреса за Вашими посылками.
У нас, к примеру, забор заказа бесплатный, даже если заказ всего 1.
а чем принципиален пункт забора? КС может просто подъезжать с любого адреса за Вашими посылками.
У нас, к примеру, забор заказа бесплатный, даже если заказ всего 1.
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