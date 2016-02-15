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Посоветуйте CRM систему
15/02/2016
Знаете, на мой взгляд, вам стоит задуматься о разработке CRM на заказ. Понимаю, это звучит немного неожиданно, но в ситуации, когда самые распространенные решения на рынке не подходят под ваши потребности, это может стать действительно наилучшим выходов. Кстати, вы сможете не только получить систему, которая будет содержать все необходимые вам функции, но и исключить из нее те модули, которые не нужны вам в работе - это, во-первых, удешевит разработку, а во-вторых, снимет с ваших сотрудников необходимость разбираться в тех элементах программы, которые им по сути не нужны. Ну и, конечно, не стоит говорить о том, что такие возможности недоступны в типовых решениях.
Знаете, на мой взгляд, вам стоит задуматься о разработке CRM на заказ. Понимаю, это звучит немного неожиданно, но в ситуации, когда самые распространенные решения на рынке не подходят под ваши потребности, это может стать действительно наилучшим выходов. Кстати, вы сможете не только получить систему, которая будет содержать все необходимые вам функции, но и исключить из нее те модули, которые не нужны вам в работе - это, во-первых, удешевит разработку, а во-вторых, снимет с ваших сотрудников необходимость разбираться в тех элементах программы, которые им по сути не нужны. Ну и, конечно, не стоит говорить о том, что такие возможности недоступны в типовых решениях.
15/02/2016
Наши 1с ники показали систему разработчика рарус, система оказалась дописанной на базе 1с, ещё не занаю стоимость, менеджер расплывчато ответил что зависит от очень многих вещей, но попробовал демку. Пока функционал порадовал, и самое лучшее в нашем конкретном что эта crm является частью 1с. Из недостатков можно отметить не очень дружественный интерфейс по сравнению с тем же террасофт и пр, но по ходу делает все что требуется....в ближайшее время попрошу детальную презентацию, кому интересно отпишусь. Хотя даже сейчас видно что дописывать много прийдется. Порадовал акцент на быстрых продажах, что и надо любому интернет магазину. Есть конструктор процессов, звонилка и пр.
По тррасофт, кстати , ценник всех допилов, внедрения и первый год пользования дошёл до 5-6 тыл дол. США
Сумма в принципе приемлемая, но сильно напрягает облако, за которе надо платить ежегодно.
В ближ время должен получить подробнУю презентацию класс365, но на неё как-то надежд мало.....глянем, пока для меня это темная лошадка)
Наши 1с ники показали систему разработчика рарус, система оказалась дописанной на базе 1с, ещё не занаю стоимость, менеджер расплывчато ответил что зависит от очень многих вещей, но попробовал демку. Пока функционал порадовал, и самое лучшее в нашем конкретном что эта crm является частью 1с. Из недостатков можно отметить не очень дружественный интерфейс по сравнению с тем же террасофт и пр, но по ходу делает все что требуется....в ближайшее время попрошу детальную презентацию, кому интересно отпишусь. Хотя даже сейчас видно что дописывать много прийдется. Порадовал акцент на быстрых продажах, что и надо любому интернет магазину. Есть конструктор процессов, звонилка и пр.
По тррасофт, кстати , ценник всех допилов, внедрения и первый год пользования дошёл до 5-6 тыл дол. США
Сумма в принципе приемлемая, но сильно напрягает облако, за которе надо платить ежегодно.
В ближ время должен получить подробнУю презентацию класс365, но на неё как-то надежд мало.....глянем, пока для меня это темная лошадка)
18/02/2016
Полгода назад открыли свой не большей интернет-магазин, вроде все хорошо сделали, отличный сайт, много информации, рассылали рассылку, но клиентов все не, как и не было. Вот так прошло три месяца, и мы решили забросить это дело. Но товар был закуплен и не хотелось вот так как говорится прогореть по полной! Знакомый он же и мой партнер нашел crm систему Storverk, цена была не велика, та и разоблачатся было в ней просто, она была на платформе 1С. Ну мы решили была не была, взять данную систему может, хоть как то она нам поможет, если нет, то будет закрывать наше дело. В душе конечно кошки скребли по полной, так как было затрачено куча денег, а результатов не каких. Только вот надежда была на программу. Нам больше всего приглянулась такая функция, что программа позволяет формировать рассылки (e-mail и sms рассылки), работать с «холодными звонками». По сути у нас через неделю появились первые клиенты, программа помогла нам исправить тот бардак в работе, что мы думали сами выполнять, то есть рассылать рекламу о нашем магазине, что за частую попадала в спам. В принципе программой остались пока очень довольны.
Полгода назад открыли свой не большей интернет-магазин, вроде все хорошо сделали, отличный сайт, много информации, рассылали рассылку, но клиентов все не, как и не было. Вот так прошло три месяца, и мы решили забросить это дело. Но товар был закуплен и не хотелось вот так как говорится прогореть по полной! Знакомый он же и мой партнер нашел crm систему Storverk, цена была не велика, та и разоблачатся было в ней просто, она была на платформе 1С. Ну мы решили была не была, взять данную систему может, хоть как то она нам поможет, если нет, то будет закрывать наше дело. В душе конечно кошки скребли по полной, так как было затрачено куча денег, а результатов не каких. Только вот надежда была на программу. Нам больше всего приглянулась такая функция, что программа позволяет формировать рассылки (e-mail и sms рассылки), работать с «холодными звонками». По сути у нас через неделю появились первые клиенты, программа помогла нам исправить тот бардак в работе, что мы думали сами выполнять, то есть рассылать рекламу о нашем магазине, что за частую попадала в спам. В принципе программой остались пока очень довольны.
19/03/2016
Наш магазин пользуется retailCRM.
Из плюсов - достаточно удобный интерфейс и гибкие настройки. Из минусов:
1. Почему-то не приходят уведомления о новых заказах на указанную в настройках почту, если менеджер не залогинен.
2. Трудная настройка "бланка заказа" под свои требования, стандартный нам совсем не нравится.
Наш магазин пользуется retailCRM.
Из плюсов - достаточно удобный интерфейс и гибкие настройки. Из минусов:
1. Почему-то не приходят уведомления о новых заказах на указанную в настройках почту, если менеджер не залогинен.
2. Трудная настройка "бланка заказа" под свои требования, стандартный нам совсем не нравится.
12/04/2016
Выбор CRM-системы дело совсем не сложное, если вы понимаете ценность подобных ПО.
Компании мировые лидеры используют crm №1 в мире, название говорить не буду, вы и так легко сможете найти её в поисковиках. К сожалению, не все в России доступно также, как и всему миру. У нас сейчас есть 152 фз запрещающий использование облачных сервисов с серверами находящимися за пределами РФ.
Возникает вопрос, как компаниям быть максимально эффективными и наслаждаться всеми мировыми достижениями и знаниями в области автоматизации бизнес процессов, а в частности: маркетинга, продаж и клиентского сервиса?
Тут нас выручает, очень похожая crm, которая является лидерам в странах СНГ и удовлетворяет требованиям Российского Законодательства.
Вообще, crm сама по себе не несет ценности. В них нужно внедрять бизнес процессы, существующие в своей компании. Только в случае автоматизации своих процессов, а не чьих то чужих, бизнес выходит на новый уровень.
Найти экспертов по внедрению, достаточно, сложная задача. Тут нужен опыт работы с подобными экспертами.
Начать поиски можно с запросов Яндексу: "Автоматизация клиентского сервиса". Кстати, именно автоматизация клиентского сервиса служит в бизнесе ключом к росту продаж и бизнеса. Довольный клиент всегда порекомендует Вас, поделится эмоциями с партнерами, коллегами, друзьями. Он станет для Вас адвокатом бренда. Именно на этом понимании и основывают свою деятельность отделы маркетинга и продаж в крупных компаниях мировых лидерах. Например, Apple.
готов прислать названия компаний и внедренцев, с которыми мы сами работаем, в личку
Выбор CRM-системы дело совсем не сложное, если вы понимаете ценность подобных ПО.
Компании мировые лидеры используют crm №1 в мире, название говорить не буду, вы и так легко сможете найти её в поисковиках. К сожалению, не все в России доступно также, как и всему миру. У нас сейчас есть 152 фз запрещающий использование облачных сервисов с серверами находящимися за пределами РФ.
Возникает вопрос, как компаниям быть максимально эффективными и наслаждаться всеми мировыми достижениями и знаниями в области автоматизации бизнес процессов, а в частности: маркетинга, продаж и клиентского сервиса?
Тут нас выручает, очень похожая crm, которая является лидерам в странах СНГ и удовлетворяет требованиям Российского Законодательства.
Вообще, crm сама по себе не несет ценности. В них нужно внедрять бизнес процессы, существующие в своей компании. Только в случае автоматизации своих процессов, а не чьих то чужих, бизнес выходит на новый уровень.
Найти экспертов по внедрению, достаточно, сложная задача. Тут нужен опыт работы с подобными экспертами.
Начать поиски можно с запросов Яндексу: "Автоматизация клиентского сервиса". Кстати, именно автоматизация клиентского сервиса служит в бизнесе ключом к росту продаж и бизнеса. Довольный клиент всегда порекомендует Вас, поделится эмоциями с партнерами, коллегами, друзьями. Он станет для Вас адвокатом бренда. Именно на этом понимании и основывают свою деятельность отделы маркетинга и продаж в крупных компаниях мировых лидерах. Например, Apple.
готов прислать названия компаний и внедренцев, с которыми мы сами работаем, в личку
12/04/2016
Какие таблицы!!?? Не слушайте таких специалистов.
Пользоваться таблицами, то как ездить в современном мире на лашади.
Систем очень много, лучше обратиться с организацию которая занимается подбором CRM систем, или потратить много времени и изучить их самому.
Алексей_К:
Самый простой и дешевый вариант - те же электронные таблицы
Самый простой и дешевый вариант - те же электронные таблицы
Какие таблицы!!?? Не слушайте таких специалистов.
Пользоваться таблицами, то как ездить в современном мире на лашади.
Систем очень много, лучше обратиться с организацию которая занимается подбором CRM систем, или потратить много времени и изучить их самому.
19/04/2016
они порекомендуют ту, которая больше партнерских отчислений платит
Zimoglyad:
Какие таблицы!!?? Не слушайте таких специалистов.
Пользоваться таблицами, то как ездить в современном мире на лашади.
Систем очень много, лучше обратиться с организацию которая занимается подбором CRM систем, или потратить много времени и изучить их самому.
Какие таблицы!!?? Не слушайте таких специалистов.
Пользоваться таблицами, то как ездить в современном мире на лашади.
Систем очень много, лучше обратиться с организацию которая занимается подбором CRM систем, или потратить много времени и изучить их самому.
они порекомендуют ту, которая больше партнерских отчислений платит
Сергей Иванов,
Директор Abracadabra.live
Директор Abracadabra.live
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15/06/2017
Попробуйте CRM "Простой бизнес". Мы работаем с ней уже 4-ый год. С помощью программы можно автоматизировать учет клиентов, вести проекты и задачи, следить за работой менеджеров, организовать электронный документооборот. Эта программа хороша тем что все находится в одном месте и не разбросано везде где только можно. Есть бесплатная версия для 5-ти сотрудников, а платные версии предлагаются по адекватной для систем подобного рода цене.
Александр Деменко:
Добрый день. Ищу какой-нибудь вариант для системы учета клиентов, отслеживания
и анализа работы менеджеров. Отдел 10 человек, в основном вся отчетность в личных
записях, электронных таблицах, нужно это как то систематизировать. Читал о CRM
системах, но хотел бы получить отзывы от людей, уже работающих с ними. Какая из
них может подойти для моей ситуации? Спасибо.
Добрый день. Ищу какой-нибудь вариант для системы учета клиентов, отслеживания
и анализа работы менеджеров. Отдел 10 человек, в основном вся отчетность в личных
записях, электронных таблицах, нужно это как то систематизировать. Читал о CRM
системах, но хотел бы получить отзывы от людей, уже работающих с ними. Какая из
них может подойти для моей ситуации? Спасибо.
Попробуйте CRM "Простой бизнес". Мы работаем с ней уже 4-ый год. С помощью программы можно автоматизировать учет клиентов, вести проекты и задачи, следить за работой менеджеров, организовать электронный документооборот. Эта программа хороша тем что все находится в одном месте и не разбросано везде где только можно. Есть бесплатная версия для 5-ти сотрудников, а платные версии предлагаются по адекватной для систем подобного рода цене.
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