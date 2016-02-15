Александр Деменко:



Добрый день. Ищу какой-нибудь вариант для системы учета клиентов, отслеживания

и анализа работы менеджеров. Отдел 10 человек, в основном вся отчетность в личных

записях, электронных таблицах, нужно это как то систематизировать. Читал о CRM

системах, но хотел бы получить отзывы от людей, уже работающих с ними. Какая из

них может подойти для моей ситуации? Спасибо.

Попробуйте CRM "Простой бизнес". Мы работаем с ней уже 4-ый год. С помощью программы можно автоматизировать учет клиентов, вести проекты и задачи, следить за работой менеджеров, организовать электронный документооборот. Эта программа хороша тем что все находится в одном месте и не разбросано везде где только можно. Есть бесплатная версия для 5-ти сотрудников, а платные версии предлагаются по адекватной для систем подобного рода цене.