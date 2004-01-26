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Помощь в поиске работы
26/01/2004
Подобных сервисов тьма. Создаваться новый совершено аналогичный довольно глупо, по-моему. Возможно имеет смысл трансформировать идею и предлагать работодателю не наемников, а услугу удаленной разработки...
Подобных сервисов тьма. Создаваться новый совершено аналогичный довольно глупо, по-моему. Возможно имеет смысл трансформировать идею и предлагать работодателю не наемников, а услугу удаленной разработки...
26/01/2004
Спасибо всем за интересные ответы.
По поводу конкуренции: не бывает рынка без конкурентов. Большое количество конкурентов - показатель хорошего спроса. Если есть хороший спрос - можно, поднапрягшись, постепенно выйти на хороший уровень.
По поводу удаленной разработки: да, действительно, этот подход приносит наибольшие деньги. Если работать лично, конечно. Хороший программист не пойдет работать за меньшую, чем предлагают удаленно, зарплату. Соответственно, маржа с одного программиста будет минимальной. Если еще учесть стоимость аренды помещения, покупки техники, Интернет, налоговая, то маржа становится вообще мизерной. Я видел несколько компаний, которые хорошо живут за счет удаленной работы. Но они не предлагают разработку кому ни попадя, а обслуживают конкретные компании. Можно считать, что эти фирмы - просто удаленные отделы этих компаний.
По поводу того, будет ли отдавать человек 25% своей первой зарплаты? Хороший вопрос. Выясним на практике :)
По поводу "брать деньги с работодателя". Если Вы заглянете на elance.com, вы увидите толпу индусов и китайцев. Вы думаете, работодатель готов отдавать деньги за поиск тех, кто английский учит не с детства, и вообще любит не стандартные на западе системы разработки, а поделки фирмы Борланд? Здесь упор нужно делать на дешевизну рабочей силы, а не на ее "крутость". Действительно серьезные программисты уже зарабатывают больше, чем им может предложить удаленная работа.
По поводу опыта открытия агентства по поиску заказчиками программистов: как правило, такие сайты превращают процесс поиска исполнителя в игру "кто готов забесплатно сделать никому не нужную программу/сайт". Большая часть заказов - это клонирование программ/сайтов. Дешево, и сердито. Нормальные деньги не там, где разовые проекты, а там, где долгосрочные и серьезные проекты с поддержкой.
По поводу "огромного пласта знаний для поиска профессионалов". Как программист с 10-летним стажем, могу откровенно сказать, что уже годик-так на пятый уже нет разницы, какую технологию использовать. Так что это действительно не проблема.
С уважением, Максим.
Спасибо всем за интересные ответы.
По поводу конкуренции: не бывает рынка без конкурентов. Большое количество конкурентов - показатель хорошего спроса. Если есть хороший спрос - можно, поднапрягшись, постепенно выйти на хороший уровень.
По поводу удаленной разработки: да, действительно, этот подход приносит наибольшие деньги. Если работать лично, конечно. Хороший программист не пойдет работать за меньшую, чем предлагают удаленно, зарплату. Соответственно, маржа с одного программиста будет минимальной. Если еще учесть стоимость аренды помещения, покупки техники, Интернет, налоговая, то маржа становится вообще мизерной. Я видел несколько компаний, которые хорошо живут за счет удаленной работы. Но они не предлагают разработку кому ни попадя, а обслуживают конкретные компании. Можно считать, что эти фирмы - просто удаленные отделы этих компаний.
По поводу того, будет ли отдавать человек 25% своей первой зарплаты? Хороший вопрос. Выясним на практике :)
По поводу "брать деньги с работодателя". Если Вы заглянете на elance.com, вы увидите толпу индусов и китайцев. Вы думаете, работодатель готов отдавать деньги за поиск тех, кто английский учит не с детства, и вообще любит не стандартные на западе системы разработки, а поделки фирмы Борланд? Здесь упор нужно делать на дешевизну рабочей силы, а не на ее "крутость". Действительно серьезные программисты уже зарабатывают больше, чем им может предложить удаленная работа.
По поводу опыта открытия агентства по поиску заказчиками программистов: как правило, такие сайты превращают процесс поиска исполнителя в игру "кто готов забесплатно сделать никому не нужную программу/сайт". Большая часть заказов - это клонирование программ/сайтов. Дешево, и сердито. Нормальные деньги не там, где разовые проекты, а там, где долгосрочные и серьезные проекты с поддержкой.
По поводу "огромного пласта знаний для поиска профессионалов". Как программист с 10-летним стажем, могу откровенно сказать, что уже годик-так на пятый уже нет разницы, какую технологию использовать. Так что это действительно не проблема.
С уважением, Максим.
26/01/2004
=Максим
Как я уже говорил, моя критика еще впереди. Сейчас так, быстро и в целом
Прежде всего, отмечу что объект для критики отсутствует. Потому что критиковать идею " помощь в поиске работы" бессмысленно. Это все равно что критиковать следующее - "хочу слетать на Луну".
Где здесь объект для критики?
а) в том, что у кого-то есть желание - хочу чего-то сделать
б) в том, каким образом это желание можно удовлетворить - слетать
в) в том, куда это желание направлено - на Луну
Нет, Вы говорите критикуйте в целом - "хочу следать на Луну". Ну, лети, в чем проблема?!
Другое дело, если Вы скажете, что хочу сегодня или может через неделю - критикуйте меня. Хочу слетать Боингом или Бураном - критикуйте меня. Хочу на Луну или на Марс - критикуйте меня. В этом случае все ясно и есть предмет для критики и обсуждения.
Еще в самом начале данного обсуждения для помощи Вам я задал несколько вопросов по поводу маркетинга и преимуществ Вашего будущего бизнеса. Вы ни на один вопрос не ответили, но после в другой ветке "вдруг" обвинили весь рунет в некой закрытости и нежелании делиться информацией. Я почти тут же объяснил, что "на халяву" никто этого делать не будет. А Вы явно именно на это и рассчитывали, задав вопрос "с секретом".
Я разгадал Ваш секрет (сразу предупреждаю - не сделайте очередную глупость в виде отговорок.Это усугубит Ваше положение). И решил Вам помочь вполне цивилизованно, видя что у Вас плохо с умением ясно формулировать свои мысли в виде вопросов. Но я поступил честно - я задал наводящие вопросы (на которые не получил никакого ответа).
В дальнейшем Вы свели все преимущества к дешевизне рабочей силы. Какая ерунда!!!
Поэтому желаете нормальную критику - давайте полную и подробную информацию. Тогда будет что критиковать.
Обсуждать желания - нет желания (простите за тавтологию).
=Максим
Как я уже говорил, моя критика еще впереди. Сейчас так, быстро и в целом
Прежде всего, отмечу что объект для критики отсутствует. Потому что критиковать идею " помощь в поиске работы" бессмысленно. Это все равно что критиковать следующее - "хочу слетать на Луну".
Где здесь объект для критики?
а) в том, что у кого-то есть желание - хочу чего-то сделать
б) в том, каким образом это желание можно удовлетворить - слетать
в) в том, куда это желание направлено - на Луну
Нет, Вы говорите критикуйте в целом - "хочу следать на Луну". Ну, лети, в чем проблема?!
Другое дело, если Вы скажете, что хочу сегодня или может через неделю - критикуйте меня. Хочу слетать Боингом или Бураном - критикуйте меня. Хочу на Луну или на Марс - критикуйте меня. В этом случае все ясно и есть предмет для критики и обсуждения.
Еще в самом начале данного обсуждения для помощи Вам я задал несколько вопросов по поводу маркетинга и преимуществ Вашего будущего бизнеса. Вы ни на один вопрос не ответили, но после в другой ветке "вдруг" обвинили весь рунет в некой закрытости и нежелании делиться информацией. Я почти тут же объяснил, что "на халяву" никто этого делать не будет. А Вы явно именно на это и рассчитывали, задав вопрос "с секретом".
Я разгадал Ваш секрет (сразу предупреждаю - не сделайте очередную глупость в виде отговорок.Это усугубит Ваше положение). И решил Вам помочь вполне цивилизованно, видя что у Вас плохо с умением ясно формулировать свои мысли в виде вопросов. Но я поступил честно - я задал наводящие вопросы (на которые не получил никакого ответа).
В дальнейшем Вы свели все преимущества к дешевизне рабочей силы. Какая ерунда!!!
Поэтому желаете нормальную критику - давайте полную и подробную информацию. Тогда будет что критиковать.
Обсуждать желания - нет желания (простите за тавтологию).
26/01/2004
Олегу Краюшкину:
Спасибо за интересный ответ. Также спасибо за то, что Вы так хорошо разгадываете мои секреты :) И еще раз спасибо, что прочитали мои мысли по поводу того, что нужно создать очередную отговорку :)
Расскажу еще раз о проекте: поиск долгосрочной удаленной работы для русскоязычных программистов и дизайнеров за рубежом. Оплата со стороны исполнителя, 25% от первой зарплаты. Достаточно, вроде.
По поводу того, что в рекламе нужно опираться на дешевизну: хорошо бы, если бы мои потенциальные клиенты были бы супер программистами. Тогда бы и рассказывал бы я потенциальным заказчикам, какие они все крутые. Все были бы довольны. Но я уже упоминал, что нормального программиста, да еще и без работы, днем с огнем не сыщешь. Для меня, соответственно, есть только один путь: упирать на цену. Может, это и плохой подход, но $500-$1500 за 4-5 часовой рабочий день из дома для наших программистов все равно большие деньги. Если делать упор на крутизну, а цену оставить в стороне - кому тогда они будут нужны? Кто захочет платить $4000-$6000 в месяц человеку, которого он никогда и в глаза не видел, когда рядом есть толпа безработных "родных" программистов, у которых родной язык - английский, опыта работы по 10-15 лет и весь опыт - просто конфетка?
Так что я считаю, что подход с рекламой цены не так уж и плох. По крайней мере, для меня он хорошо работает уже несколько лет.
С уважением, Максим.
Олегу Краюшкину:
Спасибо за интересный ответ. Также спасибо за то, что Вы так хорошо разгадываете мои секреты :) И еще раз спасибо, что прочитали мои мысли по поводу того, что нужно создать очередную отговорку :)
Расскажу еще раз о проекте: поиск долгосрочной удаленной работы для русскоязычных программистов и дизайнеров за рубежом. Оплата со стороны исполнителя, 25% от первой зарплаты. Достаточно, вроде.
По поводу того, что в рекламе нужно опираться на дешевизну: хорошо бы, если бы мои потенциальные клиенты были бы супер программистами. Тогда бы и рассказывал бы я потенциальным заказчикам, какие они все крутые. Все были бы довольны. Но я уже упоминал, что нормального программиста, да еще и без работы, днем с огнем не сыщешь. Для меня, соответственно, есть только один путь: упирать на цену. Может, это и плохой подход, но $500-$1500 за 4-5 часовой рабочий день из дома для наших программистов все равно большие деньги. Если делать упор на крутизну, а цену оставить в стороне - кому тогда они будут нужны? Кто захочет платить $4000-$6000 в месяц человеку, которого он никогда и в глаза не видел, когда рядом есть толпа безработных "родных" программистов, у которых родной язык - английский, опыта работы по 10-15 лет и весь опыт - просто конфетка?
Так что я считаю, что подход с рекламой цены не так уж и плох. По крайней мере, для меня он хорошо работает уже несколько лет.
С уважением, Максим.
26/01/2004
Вдогонку: вообще-то здесь вообще нет моих потенциальных клиентов, так что разговоры о пиаре вызывают удивление. Поделюсь секретом - даже Константин, которого Вы обвинили в сотрудничестве со мной, на мое письмо просто не ответил. Видимо, ему хорошо и без удаленной работы :)
С уважением, Максим.
Вдогонку: вообще-то здесь вообще нет моих потенциальных клиентов, так что разговоры о пиаре вызывают удивление. Поделюсь секретом - даже Константин, которого Вы обвинили в сотрудничестве со мной, на мое письмо просто не ответил. Видимо, ему хорошо и без удаленной работы :)
С уважением, Максим.
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