/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Помощь в поиске работы



Ссылка на сообщение Alex Fogol
26/01/2004

Подобных сервисов тьма. Создаваться новый совершено аналогичный довольно глупо, по-моему. Возможно имеет смысл трансформировать идею и предлагать работодателю не наемников, а услугу удаленной разработки...



Ссылка на сообщение Максим Пастухов
26/01/2004

Спасибо всем за интересные ответы.



По поводу конкуренции: не бывает рынка без конкурентов. Большое количество конкурентов - показатель хорошего спроса. Если есть хороший спрос - можно, поднапрягшись, постепенно выйти на хороший уровень.



По поводу удаленной разработки: да, действительно, этот подход приносит наибольшие деньги. Если работать лично, конечно. Хороший программист не пойдет работать за меньшую, чем предлагают удаленно, зарплату. Соответственно, маржа с одного программиста будет минимальной. Если еще учесть стоимость аренды помещения, покупки техники, Интернет, налоговая, то маржа становится вообще мизерной. Я видел несколько компаний, которые хорошо живут за счет удаленной работы. Но они не предлагают разработку кому ни попадя, а обслуживают конкретные компании. Можно считать, что эти фирмы - просто удаленные отделы этих компаний.





По поводу того, будет ли отдавать человек 25% своей первой зарплаты? Хороший вопрос. Выясним на практике :)



По поводу "брать деньги с работодателя". Если Вы заглянете на elance.com, вы увидите толпу индусов и китайцев. Вы думаете, работодатель готов отдавать деньги за поиск тех, кто английский учит не с детства, и вообще любит не стандартные на западе системы разработки, а поделки фирмы Борланд? Здесь упор нужно делать на дешевизну рабочей силы, а не на ее "крутость". Действительно серьезные программисты уже зарабатывают больше, чем им может предложить удаленная работа.



По поводу опыта открытия агентства по поиску заказчиками программистов: как правило, такие сайты превращают процесс поиска исполнителя в игру "кто готов забесплатно сделать никому не нужную программу/сайт". Большая часть заказов - это клонирование программ/сайтов. Дешево, и сердито. Нормальные деньги не там, где разовые проекты, а там, где долгосрочные и серьезные проекты с поддержкой.



По поводу "огромного пласта знаний для поиска профессионалов". Как программист с 10-летним стажем, могу откровенно сказать, что уже годик-так на пятый уже нет разницы, какую технологию использовать. Так что это действительно не проблема.



С уважением, Максим.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
26/01/2004

=Максим

Как я уже говорил, моя критика еще впереди. Сейчас так, быстро и в целом

Прежде всего, отмечу что объект для критики отсутствует. Потому что критиковать идею " помощь в поиске работы" бессмысленно. Это все равно что критиковать следующее - "хочу слетать на Луну".

Где здесь объект для критики?

а) в том, что у кого-то есть желание - хочу чего-то сделать

б) в том, каким образом это желание можно удовлетворить - слетать

в) в том, куда это желание направлено - на Луну

Нет, Вы говорите критикуйте в целом - "хочу следать на Луну". Ну, лети, в чем проблема?!

Другое дело, если Вы скажете, что хочу сегодня или может через неделю - критикуйте меня. Хочу слетать Боингом или Бураном - критикуйте меня. Хочу на Луну или на Марс - критикуйте меня. В этом случае все ясно и есть предмет для критики и обсуждения.

Еще в самом начале данного обсуждения для помощи Вам я задал несколько вопросов по поводу маркетинга и преимуществ Вашего будущего бизнеса. Вы ни на один вопрос не ответили, но после в другой ветке "вдруг" обвинили весь рунет в некой закрытости и нежелании делиться информацией. Я почти тут же объяснил, что "на халяву" никто этого делать не будет. А Вы явно именно на это и рассчитывали, задав вопрос "с секретом".

Я разгадал Ваш секрет (сразу предупреждаю - не сделайте очередную глупость в виде отговорок.Это усугубит Ваше положение). И решил Вам помочь вполне цивилизованно, видя что у Вас плохо с умением ясно формулировать свои мысли в виде вопросов. Но я поступил честно - я задал наводящие вопросы (на которые не получил никакого ответа).

В дальнейшем Вы свели все преимущества к дешевизне рабочей силы. Какая ерунда!!!

Поэтому желаете нормальную критику - давайте полную и подробную информацию. Тогда будет что критиковать.

Обсуждать желания - нет желания (простите за тавтологию).



Ссылка на сообщение Максим Пастухов
26/01/2004

Олегу Краюшкину:



Спасибо за интересный ответ. Также спасибо за то, что Вы так хорошо разгадываете мои секреты :) И еще раз спасибо, что прочитали мои мысли по поводу того, что нужно создать очередную отговорку :)



Расскажу еще раз о проекте: поиск долгосрочной удаленной работы для русскоязычных программистов и дизайнеров за рубежом. Оплата со стороны исполнителя, 25% от первой зарплаты. Достаточно, вроде.



По поводу того, что в рекламе нужно опираться на дешевизну: хорошо бы, если бы мои потенциальные клиенты были бы супер программистами. Тогда бы и рассказывал бы я потенциальным заказчикам, какие они все крутые. Все были бы довольны. Но я уже упоминал, что нормального программиста, да еще и без работы, днем с огнем не сыщешь. Для меня, соответственно, есть только один путь: упирать на цену. Может, это и плохой подход, но $500-$1500 за 4-5 часовой рабочий день из дома для наших программистов все равно большие деньги. Если делать упор на крутизну, а цену оставить в стороне - кому тогда они будут нужны? Кто захочет платить $4000-$6000 в месяц человеку, которого он никогда и в глаза не видел, когда рядом есть толпа безработных "родных" программистов, у которых родной язык - английский, опыта работы по 10-15 лет и весь опыт - просто конфетка?



Так что я считаю, что подход с рекламой цены не так уж и плох. По крайней мере, для меня он хорошо работает уже несколько лет.



С уважением, Максим.



Ссылка на сообщение Максим Пастухов
26/01/2004

Вдогонку: вообще-то здесь вообще нет моих потенциальных клиентов, так что разговоры о пиаре вызывают удивление. Поделюсь секретом - даже Константин, которого Вы обвинили в сотрудничестве со мной, на мое письмо просто не ответил. Видимо, ему хорошо и без удаленной работы :)



С уважением, Максим.


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены