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Помогите придумать название фирмы



Ссылка на сообщение Sasha
13/04/2004

veseluha.ru



Ссылка на сообщение Кэтрин
19/04/2004

Пожалуйста, помогите придумать название фирмы, которая занимается продажей различной посуды для ресторанов (желательно на англ. языке).Спасибо



Ссылка на сообщение Лена
20/04/2004

Выбирайте:

Plate,spoon, glass или all plates :)

встречный вопрос: вы хотите, чтобы по названию было понятно, с чем связана деятельность компании или это не важно?



Ссылка на сообщение Леник
09/07/2004

Помогите придумать названи едля фирмы которая занимается продажей хозтоваров. Заранее спасибо 80)



Ссылка на сообщение lnx
16/07/2004

Хе, а на www.konkurs.ru за название готовы $400 заплатить. Это уже перебор имхо, могли бы и сами придумать...



Ссылка на сообщение Михаил
16/07/2004

блин, что не тема, то не интерент-бизнес на практике, а шоу начинающих предпринимателей... ну, куда Вы полезли, если у Вас туго с названием даже? ну, название подскажут на оборот.ру, старушки с лавочки подскажут как до налоговой пройти... и т.д.? блин, ...........



Ссылка на сообщение Яна
13/02/2005

Если Вы творческие люди,прошу придумать название стоматологической клинике(без "стом" и "дент" ).Спасибо.



Ссылка на сообщение Арелав
13/02/2005

Ваши челюсти в наших руках



Ссылка на сообщение Наполеон
13/02/2005

"Зубы на полке", "Улыбка акулы/крокодила/Джоконды".



Яна, есть такое понятие "нэйминг" (название + все с ним связанное). Попробуйте узнать сколько стоит нэйминг на http://www.sostav.ru/conf/index.php



Я понимаю, что жаба сильно душит, но здесь вас нахаляву ждут в основном стебовые названия.



Ссылка на сообщение Виктория Сергеева
14/02/2005

>> ТОО "Организация мероприятий и корпоративных вечеринок"



ТОО "Альк-Аида - организация мероприятий и корпоративных вечеринок"

=)

и потом не удивляйтесь неожиданным деньгам на счетах и бородатым дядькам что-то от вас требующих на непонятном языке =)



Ссылка на сообщение Елена
14/02/2005

Прошу помочь назвать фирму с магазином, которые торгуют канцтоварами и офисной техникой , находятся возле ценртального рынка, и поэтому своим названием не должны отпугивать простых людей.



Ссылка на сообщение LaRa
14/02/2005

Отличник(ца)

Собрание

Педсовет

итд



Ссылка на сообщение Ivan
14/02/2005

Тут Вам придумают и название и всё, всё, что захотите:



http://www.e-generator.ru


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