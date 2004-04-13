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Помогите придумать название фирмы



Sasha



veseluha.ru





Кэтрин



Пожалуйста, помогите придумать название фирмы, которая занимается продажей различной посуды для ресторанов (желательно на англ. языке).Спасибо





Лена







Plate,spoon, glass или all plates :)



встречный вопрос: вы хотите, чтобы по названию было понятно, с чем связана деятельность компании или это не важно? Выбирайте:Plate,spoon, glass или all plates :)встречный вопрос: вы хотите, чтобы по названию было понятно, с чем связана деятельность компании или это не важно?





Леник



Помогите придумать названи едля фирмы которая занимается продажей хозтоваров. Заранее спасибо 80)





lnx



Хе, а на www.konkurs.ru за название готовы $400 заплатить. Это уже перебор имхо, могли бы и сами придумать...





Михаил



блин, что не тема, то не интерент-бизнес на практике, а шоу начинающих предпринимателей... ну, куда Вы полезли, если у Вас туго с названием даже? ну, название подскажут на оборот.ру, старушки с лавочки подскажут как до налоговой пройти... и т.д.? блин, ...........





Яна



Если Вы творческие люди,прошу придумать название стоматологической клинике(без "стом" и "дент" ).Спасибо.





Арелав



Ваши челюсти в наших руках





Наполеон











Яна, есть такое понятие "нэйминг" (название + все с ним связанное). Попробуйте узнать сколько стоит нэйминг на







Я понимаю, что жаба сильно душит, но здесь вас нахаляву ждут в основном стебовые названия. "Зубы на полке", "Улыбка акулы/крокодила/Джоконды".Яна, есть такое понятие "нэйминг" (название + все с ним связанное). Попробуйте узнать сколько стоит нэйминг на http://www.sostav.ru/conf/index.php Я понимаю, что жаба сильно душит, но здесь вас нахаляву ждут в основном стебовые названия.





Виктория Сергеева











ТОО "Альк-Аида - организация мероприятий и корпоративных вечеринок"



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и потом не удивляйтесь неожиданным деньгам на счетах и бородатым дядькам что-то от вас требующих на непонятном языке =) >> ТОО "Организация мероприятий и корпоративных вечеринок"ТОО "Альк-Аида - организация мероприятий и корпоративных вечеринок"=)и потом не удивляйтесь неожиданным деньгам на счетах и бородатым дядькам что-то от вас требующих на непонятном языке =)





Елена



Прошу помочь назвать фирму с магазином, которые торгуют канцтоварами и офисной техникой , находятся возле ценртального рынка, и поэтому своим названием не должны отпугивать простых людей.





LaRa







Собрание



Педсовет



итд Отличник(ца)СобраниеПедсоветитд





Ivan











http://www.e-generator.ru Тут Вам придумают и название и всё, всё, что захотите:



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