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Помогите придумать название фирмы
13/04/2004
veseluha.ru
veseluha.ru
16/07/2004
Хе, а на www.konkurs.ru за название готовы $400 заплатить. Это уже перебор имхо, могли бы и сами придумать...
Хе, а на www.konkurs.ru за название готовы $400 заплатить. Это уже перебор имхо, могли бы и сами придумать...
13/02/2005
"Зубы на полке", "Улыбка акулы/крокодила/Джоконды".
Яна, есть такое понятие "нэйминг" (название + все с ним связанное). Попробуйте узнать сколько стоит нэйминг на http://www.sostav.ru/conf/index.php
Я понимаю, что жаба сильно душит, но здесь вас нахаляву ждут в основном стебовые названия.
"Зубы на полке", "Улыбка акулы/крокодила/Джоконды".
Яна, есть такое понятие "нэйминг" (название + все с ним связанное). Попробуйте узнать сколько стоит нэйминг на http://www.sostav.ru/conf/index.php
Я понимаю, что жаба сильно душит, но здесь вас нахаляву ждут в основном стебовые названия.
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