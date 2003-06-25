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пользователь, который раз в месяц возвращается Вам интересен?



Ссылка на сообщение Nik
25/06/2003

Покупатель:

То, что вы описываете, называется дисконтными картами, а не накопительными скидками.



Кстати, про много.ру: а сколько нужно купить плазменных панелей, чтобы получить электрочайник? Штук двадцать?



Как сказал Михаил, те, кто товар ввозят, с магазинами в основном не работают.



Наверное, это вы одни такие умные, что договорились с поставщиками и они вам товар по низким ценам возят. А все остальные предпочитают посредников и низкие наценки.



Ссылка на сообщение Alex Fogol
25/06/2003

Иногда у меня складывается ощущение, что так называемые "интернет-практики" - это люди "не от мира сего и не от мира того". Они, почему-то, показывают явно наивные представления об "оффлайне" с одной стороны, и об "онлайне" с другой. Больше всего они напоминают мне базарных торговцев, откуда-то услышавших об интернете и о том, что в интернете дескать можно продавать. Не хотел никого обидеть - чесно! Всегда с удовольствием читаю эти форумы: иногда с пользой и часто с глубочайшим изумлением.



Nik>Скидка на повторную покупку - это как? Купил первый раз - на те скидку на второй заказ, купил второй - на те скидку на третий... и т.д. Бред получается.



Почему бред? В чем именно бред? У меня вот ни разу не возникал вопрос о бредовости подобного механизма, с которым я повсеместно сталкиваюсь в периодически посещаемых мной кинотеатрах. Довольно часто при покупке билета (довольно недешевого) я получаю красивый цветной буклетик (мало того: дают буклетик на каждый купленный билет! два билета - два буклетика) с анонсами текущих фильмов и со скидкой. Часто это 50%. Как правило, на невечерние сеансы с понедельника по четверг. Зато скидка есть. И она работает - это проверено! Когда покупаешь следующий билет со скидкой по этому буклетику, то новый буклетик не дают - хитрые люди, правда? :)



Господа! (и дамы, разумеется!) Вы в реальном мире хоть иногда бываете и в цивилизованных местах что-нибудь покупаете или до сих пор все только "на базаре за черный нал"? Еще раз указываю, что никого не хочу обидеть, просто очень удивляюсь...



Ссылка на сообщение Олег
25/06/2003

Бредовость механизма скидок лично у меня не вызывает никакого сомнения. Скидка нужна лишь для продажи залежавшегося товара и ни для чего больше. В прочих случаях она не работает. Вот если разобрать пример с билетами в кино (АлексФогол).

Скидка заложена в цену билета. Отсюда 1 билет вы берете за полную цену. Второй - со скидкой 50%, на а 3 третий вам доджен достаться бесплатно, если учесть что вы еще получили одну скидку при покупке 2 билета. Но эту скидку вам не дают, поэтому вы покупаете 3 билет за полную цену. На самом деле вы заплатили всего только 2,5 билета вместо 3 единиц. Если бы получили 2 скидки подряд 3 билет достался бы вам даром. Вот и вся простая математика. Менеджмеры кинотеатра - тоже не идиоты, чтобы за спасибо работать или себе в убыток.

А вот те, кто считать не умеет, они начинают выдумывать накопительные, призовые и прочие скидки вместо того, чтобы просто снижать цены и этим привлекать покупателей. Хаотическая скидочная политика ведет к большим убыткам, только все почему-то начинают это понимать слишком поздно, но до этого с даром убеждают других что "это работает". Ну да ничего у вас еще будет время убедиться в моей правоте на собственном опыте.

Скидка - единовременный механизм стимулирования покупательской активности. Он не предназначен работать долго и повторяться или накапливаться.



Ссылка на сообщение Nik
25/06/2003

Олег:

Согласен.

А как вы относитесь к скидкам для постоянных клиентов?



Ссылка на сообщение Nik
25/06/2003

Олег:

Согласен.

А как вы относитесь к скидкам для постоянных клиентов?



Ссылка на сообщение Олег
25/06/2003

Плохо. Уж лучше сразу сказать - мы будем вам отдавать дешевле. Вот и все. Но так может сделать и ваш конкурент (хоть скидкой, хоть дешевле). И ваш клиент уйдет (или нет, но это зависит от других факторов).

А вот если он не будет знать, что ему положена скидка, если он не будет знать ее размер заранее - это другое дело. Хотя я поступил бы иначе - вместо скидок больше узнал бы про клиента, может ему еще что-то надо, либо особый сервис предложить, либо комплектацию иную, либо... Вариантов - тысячи, почему все зациклились на скидках?



Ссылка на сообщение Nik
25/06/2003

Олег:

Да, вариант с сюрпризом уже обсуждался, хороший ход.



Ссылка на сообщение Tavia
25/06/2003

наш частый опыт:

- человек зерегился на сайте год назад

- зашел (спустя год) через свой логин и купил - для пробы - на $500.00

- стал постоянным покупателем

и дал рекомендации друзьям



Давние некрупные клиенты часто могут "удивить".



успехов,

Игорь



Ссылка на сообщение Andre
25/06/2003

Частый-это сколько? 1-2-3 чела? и можно делать прогнозы по такой выборке?



Ссылка на сообщение Nik
25/06/2003

Андрэ:

Это не выборка. Это статистика :)



Ссылка на сообщение Марк
02/12/2003

Nik-у:

Про Много.Ру:

Плазменную панель достаточно купить одну. Скажем, купив http://***********.ru/cgi-bin/index.cgi ... subpart=43 такую, как раз получится такой чайник http://***********.ru/shop/product_info ... 59_181_186 ;-)

А купив такой же чайник за деньги, получите всего 100 бонусов.

Зато, сводив девушку 2-3 раза в ресторан, можете бесплатно сходить с ней в кино.

А Вы это вообще к чему?



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
03/12/2003

Действительно - к чему....?


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