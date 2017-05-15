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Поиск фулфилмент-оператора для розничного экспорта



Ссылка на сообщение Serge Vodwood,
Founder and Owner Vostok
Moscow, Russia
15/05/2017

Здравствуйте коллеги,

Довольно срочно ищу фулфилмент для своего бизнеса по продаже велосипедных компонентов из России за рубеж. Если у кого-то есть наводки, буду рад любому совету!

Что мне интересно:
1. наличие api для расчета стоимости доставки (минимум) и api склада: автоматически процессить заказ после успешной оплаты, подтягивать остатки в систему учета (хотелось бы)
2. работающий личный кабинет для выполнения вышеописанных задач вручную
3. полный цикл: забор партии с производства - хранение - упаковка - оформление документов - передача в службы доставки с отправкой за рубеж.
4. Возможность сработать быстро и без лишних проволочек. Условно: завтра заключили договор, послезавтра забрали партию и на третий день начали отправлять посылки.

Такие вещи как прием платежей и колл-центр не нужны - нет необходимости.

Мои клиенты в основном располагаются в таких странах как Великобритания, Австралия, Гонконг, Корея, Япония, немного Европы и США. Но этим списком не ограничиваюсь. Нахожусь на старте, оборот - условно 1 млн рублей в месяц.

Есть ли в Москве фулфилмент-операторы, умеющие работать в этом направлении? Пока сложилось впечатление что таких нет или они очень тщательно скрываются. Поделитесь контактами!



Ссылка на сообщение Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
21:26

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