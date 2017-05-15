Поиск фулфилмент-оператора для розничного экспорта
Serge Vodwood,
Founder and Owner Vostok
Moscow, Russia
Founder and Owner Vostok
Moscow, Russia
15/05/2017
Здравствуйте коллеги,
Довольно срочно ищу фулфилмент для своего бизнеса по продаже велосипедных компонентов из России за рубеж. Если у кого-то есть наводки, буду рад любому совету!
Что мне интересно:
1. наличие api для расчета стоимости доставки (минимум) и api склада: автоматически процессить заказ после успешной оплаты, подтягивать остатки в систему учета (хотелось бы)
2. работающий личный кабинет для выполнения вышеописанных задач вручную
3. полный цикл: забор партии с производства - хранение - упаковка - оформление документов - передача в службы доставки с отправкой за рубеж.
4. Возможность сработать быстро и без лишних проволочек. Условно: завтра заключили договор, послезавтра забрали партию и на третий день начали отправлять посылки.
Такие вещи как прием платежей и колл-центр не нужны - нет необходимости.
Мои клиенты в основном располагаются в таких странах как Великобритания, Австралия, Гонконг, Корея, Япония, немного Европы и США. Но этим списком не ограничиваюсь. Нахожусь на старте, оборот - условно 1 млн рублей в месяц.
Есть ли в Москве фулфилмент-операторы, умеющие работать в этом направлении? Пока сложилось впечатление что таких нет или они очень тщательно скрываются. Поделитесь контактами!
Здравствуйте коллеги,
Довольно срочно ищу фулфилмент для своего бизнеса по продаже велосипедных компонентов из России за рубеж. Если у кого-то есть наводки, буду рад любому совету!
Что мне интересно:
1. наличие api для расчета стоимости доставки (минимум) и api склада: автоматически процессить заказ после успешной оплаты, подтягивать остатки в систему учета (хотелось бы)
2. работающий личный кабинет для выполнения вышеописанных задач вручную
3. полный цикл: забор партии с производства - хранение - упаковка - оформление документов - передача в службы доставки с отправкой за рубеж.
4. Возможность сработать быстро и без лишних проволочек. Условно: завтра заключили договор, послезавтра забрали партию и на третий день начали отправлять посылки.
Такие вещи как прием платежей и колл-центр не нужны - нет необходимости.
Мои клиенты в основном располагаются в таких странах как Великобритания, Австралия, Гонконг, Корея, Япония, немного Европы и США. Но этим списком не ограничиваюсь. Нахожусь на старте, оборот - условно 1 млн рублей в месяц.
Есть ли в Москве фулфилмент-операторы, умеющие работать в этом направлении? Пока сложилось впечатление что таких нет или они очень тщательно скрываются. Поделитесь контактами!
Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
21:26
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Уважаемые представители компаний. Обратите, пожалуйста, внимание, что реклама на форуме запрещена. В том числе, рекламой является рекомендация конкретной компании в ответ на запрос в форуме (подобные рекомендации допускается отправлять личным письмом, но только в ответ на соответствующий запрос).
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