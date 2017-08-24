Подскажите, а как с несколькими поставщиками работать?
24/08/2017
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а как работать когда несколько производителей?
Клиент делает на сайте заказ, в который входит несколько товаров разных производителей, и что делать? Обязательно сборный склад иметь? Или логистические службы на себя могут это взять?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а как работать когда несколько производителей?
Клиент делает на сайте заказ, в который входит несколько товаров разных производителей, и что делать? Обязательно сборный склад иметь? Или логистические службы на себя могут это взять?
Людмила Строитель,
Директор Частник
Москва, Россия
Директор Частник
Москва, Россия
|1
26/08/2017
Лучше это предоставить логической службе.
Лучше это предоставить логической службе.
Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
ген. директор Fastery
Москва, Россия
|1
28/08/2017
Конечно могут. Заберут у поставщиков, доставят на склад, скомплектуют заказы и на следующий день доставят.
Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.
Владимир Ким:
Или логистические службы на себя могут это взять?
Или логистические службы на себя могут это взять?
Конечно могут. Заберут у поставщиков, доставят на склад, скомплектуют заказы и на следующий день доставят.
Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.
29/08/2017
Ух ты! А кто так умеет? Яндекс.Доставка умеет?
Дмитрий Журавлев:
Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.
Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.
Ух ты! А кто так умеет? Яндекс.Доставка умеет?
Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
ген. директор Fastery
Москва, Россия
|1
29/08/2017
Владимир, здесь нельзя рекламироваться, напишите мне на почту zhuravlev@fastery.ru
Владимир Ким:
Ух ты! А кто так умеет? Яндекс.Доставка умеет?
Дмитрий Журавлев:
Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.
Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.
Ух ты! А кто так умеет? Яндекс.Доставка умеет?
Владимир, здесь нельзя рекламироваться, напишите мне на почту zhuravlev@fastery.ru
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