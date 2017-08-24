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Подскажите, а как с несколькими поставщиками работать?



Ссылка на сообщение Владимир Ким,
Директор TAISO
24/08/2017

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а как работать когда несколько производителей?

Клиент делает на сайте заказ, в который входит несколько товаров разных производителей, и что делать? Обязательно сборный склад иметь? Или логистические службы на себя могут это взять?



Ссылка на сообщение Людмила Строитель,
Директор Частник
Москва, Россия
1
26/08/2017

Лучше это предоставить логической службе.



Ссылка на сообщение Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
1
28/08/2017

Владимир Ким:

Или логистические службы на себя могут это взять?

Конечно могут. Заберут у поставщиков, доставят на склад, скомплектуют заказы и на следующий день доставят.
Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.



Ссылка на сообщение Владимир Ким,
Директор TAISO
29/08/2017

Дмитрий Журавлев:

Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.

Ух ты! А кто так умеет? Яндекс.Доставка умеет?



Ссылка на сообщение Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
1
29/08/2017

Владимир Ким:

Дмитрий Журавлев:

Либо по другой схеме, но только для Москвы, когда забирают у поставщиков и сразу в этот же день доставляют клиенту.

Ух ты! А кто так умеет? Яндекс.Доставка умеет?

Владимир, здесь нельзя рекламироваться, напишите мне на почту zhuravlev@fastery.ru


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