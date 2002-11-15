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Плагиат в среде интернет-торговли
15/11/2002
Это очень большая проблема, ворует не только мелочь пузатая, но халявщики и по-крупнее. Выход один: суд. С мелкими бороться просто, если Вы больше - у Вас денег больше, берете хорошего прокурора и вперед. Закон об авторском праве и смежных правах очень эффективно в этом случае работает, там есть один пункт о визуальном представлении - интерфейсе, если копируют даже структуру базы, то уже в таком случае можно эффективно наехать. Вор не спрячется, домен же на кого-то зарегистрирован и коммерческий ущерб также легко индексируется по посетителям, а так как многие из мелких используют накрутчики, то это идет в плюс при подсчете суммы компенсации. Если не хотите через суд, то наежайте более привычными способами.
Это очень большая проблема, ворует не только мелочь пузатая, но халявщики и по-крупнее. Выход один: суд. С мелкими бороться просто, если Вы больше - у Вас денег больше, берете хорошего прокурора и вперед. Закон об авторском праве и смежных правах очень эффективно в этом случае работает, там есть один пункт о визуальном представлении - интерфейсе, если копируют даже структуру базы, то уже в таком случае можно эффективно наехать. Вор не спрячется, домен же на кого-то зарегистрирован и коммерческий ущерб также легко индексируется по посетителям, а так как многие из мелких используют накрутчики, то это идет в плюс при подсчете суммы компенсации. Если не хотите через суд, то наежайте более привычными способами.
15/11/2002
Дорогие коллеги, очень приятно почитать Ваши советы.
Думаю в любом случае я подняла важную проблему. К слову скажу, что разговор провайдером, у которого лежит сайт с плагиатом. Известный кстати - 100mb (до настоящего времени только с хорошей стороны).
Так там товарищь прямо открыто и довольно непристойно заявил, что это Ваши проблемы и нам на Вас наплевать. Интресно, они и к проблеме спама также относятся? Хотя может это мнение отдельно взятого человека из этой компании и к общей политике не имеет отношение (но если уж быть точными, то человек был из руководящего звена). Так что вывод можно сделать...
Дорогие коллеги, очень приятно почитать Ваши советы.
Думаю в любом случае я подняла важную проблему. К слову скажу, что разговор провайдером, у которого лежит сайт с плагиатом. Известный кстати - 100mb (до настоящего времени только с хорошей стороны).
Так там товарищь прямо открыто и довольно непристойно заявил, что это Ваши проблемы и нам на Вас наплевать. Интресно, они и к проблеме спама также относятся? Хотя может это мнение отдельно взятого человека из этой компании и к общей политике не имеет отношение (но если уж быть точными, то человек был из руководящего звена). Так что вывод можно сделать...
18/11/2002
Такими методами ничего не решите. Почти все мелкие копировщики - это студенты на дому, по-крупнее тоже не опытны именно в деловом образовании. Еще раз советую: доверьтесь юристам и через какой-то месяц так будет приятно осознавать, что Вам кто-то денег должен. Почему в нашей стране никто не пользуется своими правами?
Такими методами ничего не решите. Почти все мелкие копировщики - это студенты на дому, по-крупнее тоже не опытны именно в деловом образовании. Еще раз советую: доверьтесь юристам и через какой-то месяц так будет приятно осознавать, что Вам кто-то денег должен. Почему в нашей стране никто не пользуется своими правами?
19/11/2002
Кстати говоря, суд одна из старых замечательных идей, вспомните какой шорох поднялся когда у Бокарева свиснули контент. Во-первых надо опять же обратится к Бокареву попросить об одолжении дать беспатный выпуск баннеров на тему "Плагиат", во-вторых списаться с адвокатской конторой которая хочет "попробовать зубы" на делах такого рода, а в третьих скопировать log журнал как средство доказательства прямого плагиата контента. Когда, кто, скока, и где потом появилось. Потом судебный иск вчинить и понеслась...
Рекламная компания обеспечена. Рунет любит скандальчики.
Кстати говоря, суд одна из старых замечательных идей, вспомните какой шорох поднялся когда у Бокарева свиснули контент. Во-первых надо опять же обратится к Бокареву попросить об одолжении дать беспатный выпуск баннеров на тему "Плагиат", во-вторых списаться с адвокатской конторой которая хочет "попробовать зубы" на делах такого рода, а в третьих скопировать log журнал как средство доказательства прямого плагиата контента. Когда, кто, скока, и где потом появилось. Потом судебный иск вчинить и понеслась...
Рекламная компания обеспечена. Рунет любит скандальчики.
19/11/2002
Есть еще вариант. Как правило сайтами занимаются web-мастера, админы и менеджеры проектов. В этом списке нет руковадителей самой компании плагиатчика. Босс может и не знать о том что его клевый сайт есть не что иное как ворованная информация с другого сайта. И я думаю что если его поставить в известность, то ни один руковадитель уважающей себя компании не оставит это без внимания. Как минимум плагиатчикам пистонов вставит :-))) Мелочь а приятно :-))
Есть еще вариант. Как правило сайтами занимаются web-мастера, админы и менеджеры проектов. В этом списке нет руковадителей самой компании плагиатчика. Босс может и не знать о том что его клевый сайт есть не что иное как ворованная информация с другого сайта. И я думаю что если его поставить в известность, то ни один руковадитель уважающей себя компании не оставит это без внимания. Как минимум плагиатчикам пистонов вставит :-))) Мелочь а приятно :-))
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