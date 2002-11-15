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Плагиат в среде интернет-торговли



Ссылка на сообщение Александр
15/11/2002

Это очень большая проблема, ворует не только мелочь пузатая, но халявщики и по-крупнее. Выход один: суд. С мелкими бороться просто, если Вы больше - у Вас денег больше, берете хорошего прокурора и вперед. Закон об авторском праве и смежных правах очень эффективно в этом случае работает, там есть один пункт о визуальном представлении - интерфейсе, если копируют даже структуру базы, то уже в таком случае можно эффективно наехать. Вор не спрячется, домен же на кого-то зарегистрирован и коммерческий ущерб также легко индексируется по посетителям, а так как многие из мелких используют накрутчики, то это идет в плюс при подсчете суммы компенсации. Если не хотите через суд, то наежайте более привычными способами.



Ссылка на сообщение Iriska
15/11/2002

Дорогие коллеги, очень приятно почитать Ваши советы.

Думаю в любом случае я подняла важную проблему. К слову скажу, что разговор провайдером, у которого лежит сайт с плагиатом. Известный кстати - 100mb (до настоящего времени только с хорошей стороны).

Так там товарищь прямо открыто и довольно непристойно заявил, что это Ваши проблемы и нам на Вас наплевать. Интресно, они и к проблеме спама также относятся? Хотя может это мнение отдельно взятого человека из этой компании и к общей политике не имеет отношение (но если уж быть точными, то человек был из руководящего звена). Так что вывод можно сделать...



Ссылка на сообщение Александр
18/11/2002

Такими методами ничего не решите. Почти все мелкие копировщики - это студенты на дому, по-крупнее тоже не опытны именно в деловом образовании. Еще раз советую: доверьтесь юристам и через какой-то месяц так будет приятно осознавать, что Вам кто-то денег должен. Почему в нашей стране никто не пользуется своими правами?



Ссылка на сообщение AVPL
19/11/2002

Кстати говоря, суд одна из старых замечательных идей, вспомните какой шорох поднялся когда у Бокарева свиснули контент. Во-первых надо опять же обратится к Бокареву попросить об одолжении дать беспатный выпуск баннеров на тему "Плагиат", во-вторых списаться с адвокатской конторой которая хочет "попробовать зубы" на делах такого рода, а в третьих скопировать log журнал как средство доказательства прямого плагиата контента. Когда, кто, скока, и где потом появилось. Потом судебный иск вчинить и понеслась...



Рекламная компания обеспечена. Рунет любит скандальчики.



Ссылка на сообщение Iriska
19/11/2002

Судиться это конечно мысль интересная, но боюсь, что времени займет многовато.

Интересно, что информацию на сайте "плагиатчики" все-таки стали менять (не глобально, но хотябы описания). Т.ч. быть может я поторопилась с репликой, что "эти халявщики этот форум не прочтут".



Ссылка на сообщение shoponline
19/11/2002

Есть еще вариант. Как правило сайтами занимаются web-мастера, админы и менеджеры проектов. В этом списке нет руковадителей самой компании плагиатчика. Босс может и не знать о том что его клевый сайт есть не что иное как ворованная информация с другого сайта. И я думаю что если его поставить в известность, то ни один руковадитель уважающей себя компании не оставит это без внимания. Как минимум плагиатчикам пистонов вставит :-))) Мелочь а приятно :-))



Ссылка на сообщение Iriska
20/11/2002

Знаю я их руководителя (не лично, но визуально) :)) Какая фирма такой и руководитель, т.е. наоборот. Хотя какая разница - результат один. Товарисч в курсе, т.к. по его распоряжению сотрудники плагиатом и занимаются (насколько я в курсе).



Ссылка на сообщение Evgeniy
21/11/2002

Технология Flash нам поможет.



Я не спец в этом деле, но может можно разработать алгоритм подгрузки файлов (*.swf) совместно с запросами CGI, таким образом, чтобы имена файлов каждый раз были уникальными?



ps. Хотябы усложнить процесс "плагиатизма" :-)



Ссылка на сообщение Сергей
22/11/2002

Evgeniy - не надетесь...

Вреда посетителям сайта добавите море, а для грамотного вора - задачу лишь усложните тем что с этих флешек придется делать принтскрины (сами флэшки скачают скриптом).



Впрочем, в флеш не компетентен - возможно и этот процесс можно автоматизировать.



Ссылка на сообщение Ruslan
09/01/2003

Извиняюсь если язвлю,

1. Флеш файл "открыть" можно и взять все ресурсы (текст/графику).

2. В случае динамической подгрузки - получать минуя флеш скрипт (с нюансами, но возможно)



Ссылка на сообщение shoponline
10/01/2003

Да Flash в этом деле не помошник. Сам недавно (по заданию владельца правда) разобрал Flash банер с англицким текстом, перевел на русский и собрал обратно во флеш, За все про все занело минут 15.


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