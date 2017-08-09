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Отзывы о фулфилменте и доставке ExpressRMS



Ссылка на сообщение Мария Куликова,
Основатель, владелец. ООО "Леокид"
09/08/2017

Хочу поделиться отзывом о работе с компанией, предоставляющей услуги фулфилмента ExpressRMS.
Преимущества:
1) Склад на аутсорсе с налаженными процессами и программным обеспечением
2) Нет необходимости держать штатных сотрудников, обеспечивающих работоспособность склада
3) Для небольшой компании иметь удаленный сервис хранения, комплектации и отправки заказов экономически намного выгоднее, нежели арендовать свою площадь, обеспечивать ее складским оборудованием, ПО и платить зарплату как минимум 2-м работникам склада
4) Есть возможность отправлять разными курьерскими службами. Т.е. для нас эта компания выступает еще и как логистический агрегатор
5) Мы работаем в системе учета Мой склад, поэтому нам не нужно иметь дополнительных личных кабинетов, все в одной вкладке
6) У нас есть менеджер, который сам решает вопросы при возникновении проблем с курьерскими службами

Ранее мы работали с другой компанией, предоставляющей услуги фулфилмента хранения и отправки заказов. Она уже закрылась, поэтому называть ее смысла больше нет, но мы сталкивались со сложностями в виде отсутствия прозрачности в отчетах, бесконтрольная инвентаризация и необоснованное "выравнивание" остатков без материальной отвественности. Кривой софт для выгрузки заказов

Единственным преимуществом по сравнению с ExpressRMS было то, что у них была своя курьерская служба, которая располагалась там же, где и склад и ночные заказы комплектовались утром и уезжали в утреннюю доставку

Если говорить о недостатках, то для нас они сопряжены по большей части с логистикой
1) ограниченное время передачи заказов с возможностью доставки на завтра по Москве
2) нет доставки в выходные

Есть еще нюансы, но они рабочие, решаемые, в целом могу сказать, что ребята очень лояльные, помогают в решении сложных ситуаций с доставками, свои ошибки исправляют за свой счет. Мы, как клиенты, не остаемся без внимания по любому нашему запросу, а это очень важно в вопросах сервиса

Я в любое время могу приехать на склад, получить доступ к своему товару, получить ответы на любые интересующие вопросы, а еще любезные менеджеры угостят чаем с печеньем:)



1
09/09/2017

Мария, спасибо за отзыв о нашей работе - будем стараться улучшаться!

Да, действительно наша курьерская служба расположена на другой территориальной площадке и мы принимаем электронные (API, ЛК) заказы на доставку по Москве пока до 17-18 часов, так как необходимо время для обработки заказов, комплектации и упаковки отправлений, а также передачи их на доставку.
Но после осуществления переезда сможем существенно сдвинуть время поступления заявок.

Доставки по субботам мы сейчас прорабатываем как отдельное решение и надеемся предложить в ближайшее время.


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