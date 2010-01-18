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Оперативная курьерская доставка в Москве и Санкт-Петербурге
18/01/2010
Если я правильно помню - мы с Вами общались в начале осени?
К сожалению, тогда мы не могли гарантировать забор и доставку в строго оговоренные сроки, и чтобы не подводить Вас, решили отказать. Для нас тогда основной проблемой был именно забор товара у ваших поставщиков.
Сейчас подавляющее большинство заказов мы забираем у поставщика сегодня и доставляем на следующий день.
Т.ч. доставка у нас на следующий день.
1001ruchka:
Действительно ваша компания нам отказала в доставке в день-день. И даже на следующий день. У вас доставка занимает 2 дня.
Действительно ваша компания нам отказала в доставке в день-день. И даже на следующий день. У вас доставка занимает 2 дня.
Если я правильно помню - мы с Вами общались в начале осени?
К сожалению, тогда мы не могли гарантировать забор и доставку в строго оговоренные сроки, и чтобы не подводить Вас, решили отказать. Для нас тогда основной проблемой был именно забор товара у ваших поставщиков.
Сейчас подавляющее большинство заказов мы забираем у поставщика сегодня и доставляем на следующий день.
Т.ч. доставка у нас на следующий день.
18/01/2010
Для курьерских компаний, работающих по принципу, когда товар пересортировывается на складе, доставка за 1000 рублей по итогом какого-то времени скорее всего окажется убыточной - т.к. платить 1000 готовы очень немногие, соответственно услуга маловостребованна. А держать штат нормальных адекватных курьеров при неравномерной загрузке честно говоря накладно.
Искренне советую посмотреть в сторону классических служб доставки, думаю они помогут Вам решить эту задачу.
1001ruchka:
К примеру вы зарабатываете на товаре 5000 руб. Клиент звонит вам в 12.00 и ставит вам условие либо сегодня до 18.00 либо никогда. Мы готовы выплатить курьерской службе до 1000 руб., но чтобы клиент до 18.00 товар получил. Но многие курьерские службы не готовы доставить товар в течении 6 часов даже за 1000 руб.
К примеру вы зарабатываете на товаре 5000 руб. Клиент звонит вам в 12.00 и ставит вам условие либо сегодня до 18.00 либо никогда. Мы готовы выплатить курьерской службе до 1000 руб., но чтобы клиент до 18.00 товар получил. Но многие курьерские службы не готовы доставить товар в течении 6 часов даже за 1000 руб.
Для курьерских компаний, работающих по принципу, когда товар пересортировывается на складе, доставка за 1000 рублей по итогом какого-то времени скорее всего окажется убыточной - т.к. платить 1000 готовы очень немногие, соответственно услуга маловостребованна. А держать штат нормальных адекватных курьеров при неравномерной загрузке честно говоря накладно.
Искренне советую посмотреть в сторону классических служб доставки, думаю они помогут Вам решить эту задачу.
18/01/2010
Под классическими я понимаю службы, у которых курьер получил заказ и по нему немедленно поехал (в отличие от служб, у которых курьер едет по определенному заранее известному маршруту).
Обычно так возят корреспонденцию. Но, если я правильно помню, у Вас не тяжелый товар, и пешие курьеры с этим вполне справятся.
Искать такие службы проще всего в яндексе по запросу "курьерские службы" - выдача будет именно по ним.
Под классическими я понимаю службы, у которых курьер получил заказ и по нему немедленно поехал (в отличие от служб, у которых курьер едет по определенному заранее известному маршруту).
Обычно так возят корреспонденцию. Но, если я правильно помню, у Вас не тяжелый товар, и пешие курьеры с этим вполне справятся.
Искать такие службы проще всего в яндексе по запросу "курьерские службы" - выдача будет именно по ним.
18/01/2010
В принципе да, но кроме обшивки. В Питере на автомате ее даже на партионке нет, т.е. надо сначала сходить обшить, а уж потом в партионку отдавать. А авиа + наложка только в обшитых коробках принимается.
Проблема только в обшивке и заборе посылок. Т.е. что бы одна машина забирала и курьерские заказы и почтовые. БизнесПост предложил нам такую услугу, но чего-то мне кажется не срастется:(
Сейчас по 20шт/день. Как дальше будет не знаю. Объемы и вес _до_ 50x50x40 _до_ 15 кг.
Цитата:
предпочитают паковать сами
предпочитают паковать сами
В принципе да, но кроме обшивки. В Питере на автомате ее даже на партионке нет, т.е. надо сначала сходить обшить, а уж потом в партионку отдавать. А авиа + наложка только в обшитых коробках принимается.
Проблема только в обшивке и заборе посылок. Т.е. что бы одна машина забирала и курьерские заказы и почтовые. БизнесПост предложил нам такую услугу, но чего-то мне кажется не срастется:(
Сейчас по 20шт/день. Как дальше будет не знаю. Объемы и вес _до_ 50x50x40 _до_ 15 кг.
Вячеслав Столяров,
Генеральный директор поветру.рф
Генеральный директор поветру.рф
22/06/2017
Здравствуйте коллеги. В Питере сейчас более 100 интернет магазинов доставляют заказы день в день. Причём заявки скидывают в реальном времени.
- Заборы осуществляются по несколько раз в день. К некоторым клиентам приезжаем по 6 раз за день. В основном это гироскутеры.
- В пригород заказы доставляются в этот же день.
- 7 дней в неделю
-с 09-00 до 21-00 (можно и позже или раньше за доп плату.)
- Курьеры постоянные под управлением опытных логистов.
- Забор от поставщика или со склада ИМ Бесплатно. хоть 1 заказ.
- Расчёты строго по графику. Можно хоть на след день.
- Возврат не выкупленных заказов попкутно бесплатно 1 раз в неделю, при заборе.
- Персональный менеджер всегда на связи по Telegram.
- Окно доставки для покупателя +/- 30 минут.
- Материальная ответственность компании, а не курьера.
-API интеграция.
Это уже всё отработано, что бы вы ещё хотели добавить?
Здравствуйте коллеги. В Питере сейчас более 100 интернет магазинов доставляют заказы день в день. Причём заявки скидывают в реальном времени.
- Заборы осуществляются по несколько раз в день. К некоторым клиентам приезжаем по 6 раз за день. В основном это гироскутеры.
- В пригород заказы доставляются в этот же день.
- 7 дней в неделю
-с 09-00 до 21-00 (можно и позже или раньше за доп плату.)
- Курьеры постоянные под управлением опытных логистов.
- Забор от поставщика или со склада ИМ Бесплатно. хоть 1 заказ.
- Расчёты строго по графику. Можно хоть на след день.
- Возврат не выкупленных заказов попкутно бесплатно 1 раз в неделю, при заборе.
- Персональный менеджер всегда на связи по Telegram.
- Окно доставки для покупателя +/- 30 минут.
- Материальная ответственность компании, а не курьера.
-API интеграция.
Это уже всё отработано, что бы вы ещё хотели добавить?
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