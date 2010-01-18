1001ruchka:



К примеру вы зарабатываете на товаре 5000 руб. Клиент звонит вам в 12.00 и ставит вам условие либо сегодня до 18.00 либо никогда. Мы готовы выплатить курьерской службе до 1000 руб., но чтобы клиент до 18.00 товар получил. Но многие курьерские службы не готовы доставить товар в течении 6 часов даже за 1000 руб.

Для курьерских компаний, работающих по принципу, когда товар пересортировывается на складе, доставка за 1000 рублей по итогом какого-то времени скорее всего окажется убыточной - т.к. платить 1000 готовы очень немногие, соответственно услуга маловостребованна. А держать штат нормальных адекватных курьеров при неравномерной загрузке честно говоря накладно.Искренне советую посмотреть в сторону классических служб доставки, думаю они помогут Вам решить эту задачу.