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Нужны отзывы о dpd



Ссылка на сообщение luda
26/09/2016

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь работал с dpd? Хотим, чтобы они полностью взяли обслуживание нашего интернет-магазина (забор от поставщика, кассовое обслуживание, доставка клиенту).

Заранее спасибо.



Ссылка на сообщение ExpressRMS
27/09/2016

Передаём им заказы наших клиентов - в основном все нормально. В претензионных случаях отрабатывают быстро.

Обратите внимание на упаковку своих заказов (у них работает автоматический обмер и поэтому "хвосты" будут увеличивать тариф) и качество оформления (от этого зависит скорость обработки заказов).



Ссылка на сообщение Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
25/04/2017

Дмитрий Рыженков,
Босс РиК лимитед едишн


21.04 Мне должный были доставить заказ от стороннего ИМ через данную службу доставки, а в итоге имеем, что на данный момент заказа так и не доставлен:
21.04 курьер позвонил и попытался доставить на абсолютно незнакомый адрес, и так было 2 дня, после пару раз приходили смс в viber что ваша доставка перенесена.
А сегодня 25.04 вообще эпично сработали, позвонили и поставили перед фактом, что в течении 30мин мы должны принять заказ, в этот момент жена гуляла с ребенком и ее соответственно не было дома, через 20 мин курьер ей позвонил, но ее дома еще не было, после этого курьер отменил заказ и со слов операторов сказал что не дозвонился и что клиента не было дома!
А так же хочу отметить на качество общения курьера, не было, ни Здравствуйте ни до свидания, такое впечатление что он нам делает одолжение! А так же операторам колл-центра которые кидают трубки не решив проблему!



Ссылка на сообщение Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
26/04/2017

Также плохой опыт работы с ними, плохо доставляют, иногда неделями курьер каждый день обещает приехать, за задержку компенсаций ни разу не выплатили, больше с ними нет желания работать.



Ссылка на сообщение Алексей Серебряк,
исполнительный директор СДЭК
26/04/2017

А кто мешает отдать им часть доставок и посмотреть результат?


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