Главная Форум Ведение бизнеса Автоматизация
Нужен совет сотрудника или владельца складского комплекса
01/11/2017
Здравствуйте. Уделите буквально 3 минуты, нужно ваше экспертное мнение.
Стоит задача понять, почему адресные системы хранения не на всех складах работают. Как думаете, здесь дело в сотрудниках или в проблеме автоматизации?
Есть несколько своих идей, готова поделиться и послушать ваше мнение.
Буду очень признательна за помощь в поиске ответа на задачу. В ответ могу дать мнение по управлению проектами или маркетингу.
Здравствуйте. Уделите буквально 3 минуты, нужно ваше экспертное мнение.
Стоит задача понять, почему адресные системы хранения не на всех складах работают. Как думаете, здесь дело в сотрудниках или в проблеме автоматизации?
Есть несколько своих идей, готова поделиться и послушать ваше мнение.
Буду очень признательна за помощь в поиске ответа на задачу. В ответ могу дать мнение по управлению проектами или маркетингу.
08/11/2017
Можете поделиться вашим опытом? Если дело в людях, то системы типа WMS позволяют автоматизировать и шаблонизировать их работы. А это важно, ведь часть потерянного времени на складе именно из-за человеческого фактора.
Александр Лопухин:
Здесь нет однозначного ответа. Проблема может быть и в людях и в автоматизации.
Здесь нет однозначного ответа. Проблема может быть и в людях и в автоматизации.
Можете поделиться вашим опытом? Если дело в людях, то системы типа WMS позволяют автоматизировать и шаблонизировать их работы. А это важно, ведь часть потерянного времени на складе именно из-за человеческого фактора.
08/11/2017
На мой взгляд при внедрении WMS нужно минимизировать количество действий сотрудника при работе с ПК или ТСД. Чем больше действий нужно сделать, тем это сложней для сотрудника, отсюда вытекает противодействие внедрению чего-то нового. Если сотруднику постоянно приходится что-то нажимать, ставить какие-то галочки, закачивать и скачивать какие-то формы, документы или отчеты, то это уже не выглядит как упрощение его работы, а совсем наоборот.
На мой взгляд при внедрении WMS нужно минимизировать количество действий сотрудника при работе с ПК или ТСД. Чем больше действий нужно сделать, тем это сложней для сотрудника, отсюда вытекает противодействие внедрению чего-то нового. Если сотруднику постоянно приходится что-то нажимать, ставить какие-то галочки, закачивать и скачивать какие-то формы, документы или отчеты, то это уже не выглядит как упрощение его работы, а совсем наоборот.
15/11/2017
Дело правильное. Конечно нужно делать так, чтобы программа упростила жизнь, а не усложнила ее. Однако часто обратная связь появляется только по итогу внедрения и иногда отражает негатив к введению чего-то нового.
Особенно часто раньше в нашей разработке происходило следующее: заказчиком описываются бизнес-процессы склада на этапе работы с аналитиком системы, далее подстраиваем систему под указанные процессы, а по внедрению видим, что все не так радостно. Изначально представленные бизнес-процесс имеют только формальное положение на бумаге, в действительности же все решают Вася и Петя как и куда убирать товар. От сюда и затор начинается. Так что теперь мы при внедрении нашей системы ВСЕГДА ооооочень детально подходит к составлению бизнес-процессов и уже на этом этапе заказчик понимает, где у него "дыра" в рабочем процессе.
Дело правильное. Конечно нужно делать так, чтобы программа упростила жизнь, а не усложнила ее. Однако часто обратная связь появляется только по итогу внедрения и иногда отражает негатив к введению чего-то нового.
Особенно часто раньше в нашей разработке происходило следующее: заказчиком описываются бизнес-процессы склада на этапе работы с аналитиком системы, далее подстраиваем систему под указанные процессы, а по внедрению видим, что все не так радостно. Изначально представленные бизнес-процесс имеют только формальное положение на бумаге, в действительности же все решают Вася и Петя как и куда убирать товар. От сюда и затор начинается. Так что теперь мы при внедрении нашей системы ВСЕГДА ооооочень детально подходит к составлению бизнес-процессов и уже на этом этапе заказчик понимает, где у него "дыра" в рабочем процессе.
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив