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Нужен хороший хостинг
12/09/2010
Для «потяжелее» - Петерхост, Хостинг Центр, Агава, Мастерхост. Для себя попроще – 1GB, Джино, SWEB. Я обычно смотрю по рейтингам и обязательно триалом пользуюсь. Хотя от сбоев не защитит никто. Сложная блин техника. Я пробовал американский Монстрхост, так и там лажа бывает.
Для «потяжелее» - Петерхост, Хостинг Центр, Агава, Мастерхост. Для себя попроще – 1GB, Джино, SWEB. Я обычно смотрю по рейтингам и обязательно триалом пользуюсь. Хотя от сбоев не защитит никто. Сложная блин техника. Я пробовал американский Монстрхост, так и там лажа бывает.
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