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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности - обсуждение



Ссылка на сообщение Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
28/08/2017

Обсуждение материала "Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности С 1 февраля вступили в силу новые правила по контрольно-кассовой технике. Разбираемся в тонкостях вместе с одним из операторов фискальных данных >>>".



Ссылка на сообщение Семен Выхухоль,
Директор по маркетингу ООО Рога и копыта
1
28/08/2017

Насколько я понял по тексту 54-ФЗ ВСЕ интернет магазины должны пробивать электронный чек и отправить его покупателю через ОФД. Проблема в том, чтобы "прицепить" кассу к интернет-магазину, ведь наличие одной только онлайн кассы не достаточно. Это и есть узкий момент, который законом никак не решается, ведь касс на рынке полно, а сервисов по сопровождению ИМ практически нет. Изучали решения, столкнулись с арендными, но цена УЖАС, 3000 в месяц без учета ФН (42 тыс. каждый год) для МСБ который итак имеет не стабильные продажи слишком дорого. Закон есть, а решений вопроса практически нет, арендаторы слишком сильно завысили цену, даже с учетом амортизации касс.



Ссылка на сообщение Леонид Газетдинов,
диркетор Техносад
Набережные Челны, Россия
29/08/2017

Мы перестали принимать онлайн-оплаты



Ссылка на сообщение Троянский Рустам,
ИП Троянский
Москва, Россия
30/08/2017

Решения есть (не аренда) и за 2 месяца уже отшлифовались. От онлайн-платежей сейчас отказываться -- довольно странно.



Ссылка на сообщение Владимир Касьянов,
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
30/08/2017

если от он лайн платежей отказаться, то большой процент ЦА потеряете



Ссылка на сообщение Семен Выхухоль,
Директор по маркетингу ООО Рога и копыта
1
31/08/2017

Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??



Ссылка на сообщение Троянский Рустам,
ИП Троянский
Москва, Россия
31/08/2017

Семен Выхухоль:

Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??


так работает модуль.касса в связке с payanyway.ru или яндекс кассой



Ссылка на сообщение Семен Выхухоль,
Директор по маркетингу ООО Рога и копыта
1
04/09/2017

Троянский Рустам:

Семен Выхухоль:

Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??


так работает модуль.касса в связке с payanyway.ru или яндекс кассой

спасибо за совет! изучали решение, но столкнулись со статьёй (см. ссылку ниже) в которой описаны минусы этого решения, рекомендую ознакомиться. http://forum.cs-cart.com/topic/49099-%D ... ntry281046
Сейчас работаем с бизнес ру онлайн чеками


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