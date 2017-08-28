Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
28/08/2017
Обсуждение материала "Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности С 1 февраля вступили в силу новые правила по контрольно-кассовой технике. Разбираемся в тонкостях вместе с одним из операторов фискальных данных >>>".
Обсуждение материала "Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности С 1 февраля вступили в силу новые правила по контрольно-кассовой технике. Разбираемся в тонкостях вместе с одним из операторов фискальных данных >>>".
28/08/2017
Насколько я понял по тексту 54-ФЗ ВСЕ интернет магазины должны пробивать электронный чек и отправить его покупателю через ОФД. Проблема в том, чтобы "прицепить" кассу к интернет-магазину, ведь наличие одной только онлайн кассы не достаточно. Это и есть узкий момент, который законом никак не решается, ведь касс на рынке полно, а сервисов по сопровождению ИМ практически нет. Изучали решения, столкнулись с арендными, но цена УЖАС, 3000 в месяц без учета ФН (42 тыс. каждый год) для МСБ который итак имеет не стабильные продажи слишком дорого. Закон есть, а решений вопроса практически нет, арендаторы слишком сильно завысили цену, даже с учетом амортизации касс.
Насколько я понял по тексту 54-ФЗ ВСЕ интернет магазины должны пробивать электронный чек и отправить его покупателю через ОФД. Проблема в том, чтобы "прицепить" кассу к интернет-магазину, ведь наличие одной только онлайн кассы не достаточно. Это и есть узкий момент, который законом никак не решается, ведь касс на рынке полно, а сервисов по сопровождению ИМ практически нет. Изучали решения, столкнулись с арендными, но цена УЖАС, 3000 в месяц без учета ФН (42 тыс. каждый год) для МСБ который итак имеет не стабильные продажи слишком дорого. Закон есть, а решений вопроса практически нет, арендаторы слишком сильно завысили цену, даже с учетом амортизации касс.
Леонид Газетдинов,
диркетор Техносад
Набережные Челны, Россия
диркетор Техносад
Набережные Челны, Россия
29/08/2017
Мы перестали принимать онлайн-оплаты
Мы перестали принимать онлайн-оплаты
30/08/2017
Решения есть (не аренда) и за 2 месяца уже отшлифовались. От онлайн-платежей сейчас отказываться -- довольно странно.
Решения есть (не аренда) и за 2 месяца уже отшлифовались. От онлайн-платежей сейчас отказываться -- довольно странно.
Владимир Касьянов,
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
30/08/2017
если от он лайн платежей отказаться, то большой процент ЦА потеряете
если от он лайн платежей отказаться, то большой процент ЦА потеряете
31/08/2017
Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??
Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??
31/08/2017
так работает модуль.касса в связке с payanyway.ru или яндекс кассой
Семен Выхухоль:
Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??
Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??
так работает модуль.касса в связке с payanyway.ru или яндекс кассой
04/09/2017
спасибо за совет! изучали решение, но столкнулись со статьёй (см. ссылку ниже) в которой описаны минусы этого решения, рекомендую ознакомиться. http://forum.cs-cart.com/topic/49099-%D ... ntry281046
Сейчас работаем с бизнес ру онлайн чеками
Троянский Рустам:
так работает модуль.касса в связке с payanyway.ru или яндекс кассой
Семен Выхухоль:
Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??
Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??
так работает модуль.касса в связке с payanyway.ru или яндекс кассой
спасибо за совет! изучали решение, но столкнулись со статьёй (см. ссылку ниже) в которой описаны минусы этого решения, рекомендую ознакомиться. http://forum.cs-cart.com/topic/49099-%D ... ntry281046
Сейчас работаем с бизнес ру онлайн чеками
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