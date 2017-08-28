Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности - обсуждение

Рассматриваем решение бизнес ру онлайн-чеки, говорят можно подключить свою кассу к интернет-магазину, пока не ясно как это будет работать. Предлагают вариант совместного использования одной кассы для розничной точки и для интернет-магазина. Сейчас разбираемся, есть какие-то еще решения такого типа - со своей кассой??