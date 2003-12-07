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Нарушение лицензии GPL
07/12/2003
И еще, насчет твоего пункта 1:
при условии, что вы открыто и соответствующим образом опубликуете в каждой копии соответствующее заявление об авторских правах и отрицание гарантийных обязательств; оставите без изменений все заявления, относящиеся к данной Лицензии и к отсутствию гарантий; и предоставите всем получателям Программы вместе с самой Программой и копию данной Лицензии.
Здесь соответствующее заявление об авторских правах имеется ввиду - авторские права стороны, решающей распространять программное обеспечение дальше. То есть последней стороны, а не предыдущих возможных.
ИМХО, дело бесперспективное.
И еще, насчет твоего пункта 1:
при условии, что вы открыто и соответствующим образом опубликуете в каждой копии соответствующее заявление об авторских правах и отрицание гарантийных обязательств; оставите без изменений все заявления, относящиеся к данной Лицензии и к отсутствию гарантий; и предоставите всем получателям Программы вместе с самой Программой и копию данной Лицензии.
Здесь соответствующее заявление об авторских правах имеется ввиду - авторские права стороны, решающей распространять программное обеспечение дальше. То есть последней стороны, а не предыдущих возможных.
ИМХО, дело бесперспективное.
07/12/2003
Юрист.
Напиши на мыло shoponline@mail.ru свои контакты(мыло ICQ), у меня еще есть вопросы надо поговарить.
А как быть например с магазином OSG Commerce, который тоже GPL, на его авторство вроде никто не претендует хотя многие используют и переписывают на свой лад?
Юрист.
Напиши на мыло shoponline@mail.ru свои контакты(мыло ICQ), у меня еще есть вопросы надо поговарить.
А как быть например с магазином OSG Commerce, который тоже GPL, на его авторство вроде никто не претендует хотя многие используют и переписывают на свой лад?
07/12/2003
Напишу.
OSCommerce изначально бесплатный открытый код. Это опять же похоже на типаж платформы Unix. Масса независимых умельцев из нелюбви к платным корпоративным монопольным проектам - создает нечто свое, ладное и хорошее, бесплатное. Любой может взять готовый вариант, любой может переписать, дополнить и снова выложить на суд своих колег в бесплатный доступ. Отсюда и Генеральная Общественная Лицензия: если хочешь бери, пользуйся, но если вдруг случайно винты форматнет, то сам виноват, мы тебя предупреждали.
В этом духе. :)
Напишу.
OSCommerce изначально бесплатный открытый код. Это опять же похоже на типаж платформы Unix. Масса независимых умельцев из нелюбви к платным корпоративным монопольным проектам - создает нечто свое, ладное и хорошее, бесплатное. Любой может взять готовый вариант, любой может переписать, дополнить и снова выложить на суд своих колег в бесплатный доступ. Отсюда и Генеральная Общественная Лицензия: если хочешь бери, пользуйся, но если вдруг случайно винты форматнет, то сам виноват, мы тебя предупреждали.
В этом духе. :)
07/12/2003
Кстати, можно найти в сети и официальный перевод.
>а. Вы обязаны обеспечить, чтобы измененные файлы содержали уведомление, гласящее, что вы изменили эти файлы, с датой изменения.
А здесь все просто - любой файл содержит информацию последнего изменения, дату, размер файла и т.д. Хоть в проводнике посмотри, хоть в FAR. Не обязательно вписывать в файл эту информацию текстом.
Кстати, можно найти в сети и официальный перевод.
>а. Вы обязаны обеспечить, чтобы измененные файлы содержали уведомление, гласящее, что вы изменили эти файлы, с датой изменения.
А здесь все просто - любой файл содержит информацию последнего изменения, дату, размер файла и т.д. Хоть в проводнике посмотри, хоть в FAR. Не обязательно вписывать в файл эту информацию текстом.
07/12/2003
Buy-Shop
Может быть все-таки стоит обсуждать все эти вопросы в форуме, а не по e-mail?
Этот сайт для того и создан, чтобы проконсультировать по разным вопросам сразу много пользователей, нуждающихся в ответах.
Зачем по нескольку раз повторять? Какие еще вопросы есть у кого по авторским правам? :)
Buy-Shop
Может быть все-таки стоит обсуждать все эти вопросы в форуме, а не по e-mail?
Этот сайт для того и создан, чтобы проконсультировать по разным вопросам сразу много пользователей, нуждающихся в ответах.
Зачем по нескольку раз повторять? Какие еще вопросы есть у кого по авторским правам? :)
08/12/2003
OsCommerce - блестящий пример коллективного творчества, ставшего возможным именно благодаря лицензии GPL.
К магазину, сообществом дописано более 1,5 тысяч дополнений и модулей, и похоже, что в России он становится все более популярным.
Ну а доказывать свои права на содранный софт, который под GPL ходит, я думаю можно только в рекламных целях :)
А бороться с ворами - можно очень просто: дай линк на тех кто пытается свободное ПО продавать как свою разработку.
Если такой линк дать не можешь, то просто повторно раскручиваешь все тоже колесо :)
Может новое что нибудь придумать стоит? (Это я про "краденный" дизайн)
OsCommerce - блестящий пример коллективного творчества, ставшего возможным именно благодаря лицензии GPL.
К магазину, сообществом дописано более 1,5 тысяч дополнений и модулей, и похоже, что в России он становится все более популярным.
Ну а доказывать свои права на содранный софт, который под GPL ходит, я думаю можно только в рекламных целях :)
А бороться с ворами - можно очень просто: дай линк на тех кто пытается свободное ПО продавать как свою разработку.
Если такой линк дать не можешь, то просто повторно раскручиваешь все тоже колесо :)
Может новое что нибудь придумать стоит? (Это я про "краденный" дизайн)
08/12/2003
Линк куда дать, того кто за свое выдает или куда?
Мой линк на глобусе.
К OsCommerce мой магазин ВООБЩЕ никакого отнашения не имеет я написал его с нуля,
от начала и до конца.
И вопрос в том что ведь никто не задается целью присваивать его себе? в этом помоему суть GPL.
Я вот не понимаю одного этот форум для того чтобы узнавать и спрашивать что-то или для того чтобы тут можно было кого-то помаями облить, когото вроде меня.
Линк куда дать, того кто за свое выдает или куда?
Мой линк на глобусе.
К OsCommerce мой магазин ВООБЩЕ никакого отнашения не имеет я написал его с нуля,
от начала и до конца.
И вопрос в том что ведь никто не задается целью присваивать его себе? в этом помоему суть GPL.
Я вот не понимаю одного этот форум для того чтобы узнавать и спрашивать что-то или для того чтобы тут можно было кого-то помаями облить, когото вроде меня.
12/12/2003
Шопонлайн, вас никто грязью не обливает (если вы только сами этого не хотите).
Форум предназначен для общения вот и давайте общаться.
По поводу вашего вопроса. Обращайтесь в суд, не имеето значения проект на основе открытого или закрытого ПО. Повторяю в России лицензия GPL не действует, а действует закон об авторском и смежных правах. Там все написано, читайте и действуйте. Не сможете сами обращайтесь к юристу по авторскому или гражданскому праву.
Шопонлайн, вас никто грязью не обливает (если вы только сами этого не хотите).
Форум предназначен для общения вот и давайте общаться.
По поводу вашего вопроса. Обращайтесь в суд, не имеето значения проект на основе открытого или закрытого ПО. Повторяю в России лицензия GPL не действует, а действует закон об авторском и смежных правах. Там все написано, читайте и действуйте. Не сможете сами обращайтесь к юристу по авторскому или гражданскому праву.
12/12/2003
Уважаемый shoponline,
Успехов Вам в написании и продажи Вашего движка!
А методов борьбы - 2 если чувствуешь, что прав - в суд.
Чувствуешь, что суд не даст результатов - дай линк хотябы на этот форум на сайт воров Вашего движка!
Если непрофессиональный судья не рассудит - народ вас рассудит!
И что здесь плохого, что люди узнают имя вора? Думаю, этого будет достаточно для сатисфакции.
Уважаемый shoponline,
Успехов Вам в написании и продажи Вашего движка!
А методов борьбы - 2 если чувствуешь, что прав - в суд.
Чувствуешь, что суд не даст результатов - дай линк хотябы на этот форум на сайт воров Вашего движка!
Если непрофессиональный судья не рассудит - народ вас рассудит!
И что здесь плохого, что люди узнают имя вора? Думаю, этого будет достаточно для сатисфакции.
15/12/2003
Это все, конечно, хорошо. Но считаю должным предупредить, в данном конкретном рассмотренном случае.
Если в процессе предсудебной подготовки выяснится, что
а) автор брал элементы готовых решений из свободного доступа (например, какой-нибудь форум или другой скрипт ;)) - шансы падают к нулю, затраты остаются.
б) при работе использовалось нелицензионное программное обеспечение (не только ОС, а фотошоп или какой редактор html ;))- это повлечет за собой независимые проблемы. Проверить это довольно просто по сигнатуре составных файлов.
в)если, не дай Бог, :-) автором велась какая незаконная предпринимательская деятельность. Может продал кому магазин, да в налоговой декларации не указал, хоть раз :-) Тут значит, проблемы возникнут еще более серьезные, ибо налоговая дорожка у нас сейчас хорошо накатана.
Отсюда мораль - если только сам ты чист, как первый снег, только тогда можно нести свой программный продукт под всевидящие очи государственной машины.
Сколько молодцев, по не разумности, сложили свои буйны головы на пороге административно-бюрократической молотилки, которой все-равно что молотить. По пальцам не сосчитать.
;-))
Это все, конечно, хорошо. Но считаю должным предупредить, в данном конкретном рассмотренном случае.
Если в процессе предсудебной подготовки выяснится, что
а) автор брал элементы готовых решений из свободного доступа (например, какой-нибудь форум или другой скрипт ;)) - шансы падают к нулю, затраты остаются.
б) при работе использовалось нелицензионное программное обеспечение (не только ОС, а фотошоп или какой редактор html ;))- это повлечет за собой независимые проблемы. Проверить это довольно просто по сигнатуре составных файлов.
в)если, не дай Бог, :-) автором велась какая незаконная предпринимательская деятельность. Может продал кому магазин, да в налоговой декларации не указал, хоть раз :-) Тут значит, проблемы возникнут еще более серьезные, ибо налоговая дорожка у нас сейчас хорошо накатана.
Отсюда мораль - если только сам ты чист, как первый снег, только тогда можно нести свой программный продукт под всевидящие очи государственной машины.
Сколько молодцев, по не разумности, сложили свои буйны головы на пороге административно-бюрократической молотилки, которой все-равно что молотить. По пальцам не сосчитать.
;-))
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